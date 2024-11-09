Докич вновь рассказала об издевательствах отца-тирана: избивал в ванной, заставил выступать за Югославию

Елена Докич призналась, что в 2001 году отец заставил ее играть за Югославию

Пережила страшное.

В соцсетях любители тенниса отправляют сообщения со словами поддержки в адрес 41-летней Елены Докич, завершившей карьеру в 2014 году. Все дело в ужасных подробностях ее отношений с отцом Дамиром, которые были раскрыты в новом документальном фильме «Несломленная», основанном на одноименной автобиографии.

«Выбил из меня все дерьмо»

В картине рассказывается о жизни Докич, а также о том, как ее воспитывали. Много внимания уделяется теме физического и психологического насилия. Одна из самых шокирующих историй связана с нападением Дамира после того, как теннисистка проиграла матч.

«Я помню, он был так зол, что пошел со мной в ванную, запер дверь и выбил из меня все дерьмо. Отец несколько раз ударил меня затылком об стену, избивал ногами. У меня были такие синяки, что я не могла ходить. Он так сильно ударил меня по голове, что я ненадолго потеряла сознание», — вспоминает Елена.

Отец заставил Докич «отказаться» от Австралии

Елена родилась в Хорватии, когда она еще была частью Югославии, и в 11 лет вместе с семьей переехала в Австралию. Получив гражданство новой страны, девушка стала представлять ее на турнирах. Она выиграла Открытый чемпионат США среди юниорок в 1998 году, а в 1999-м в возрасте 15 лет в паре с Марком Филиппуссисом завоевала Кубок Хопмана.

В 2000-м теннисистка дошла до полуфинала Уимблдона и поднялась на 4-е место в мировом рейтинге, а также защищала цвета Австралии на Олимпийских играх в Сиднее в том же году.

Тогда Докич терпела ужасные издевательства со стороны отца, во время матчей на ее теле были видны порезы и синяки. А в 2001-м на Открытом чемпионате Австралии по теннису Елену освистали, поскольку она объявила о своих планах выступать за Югославию. По словам экс-четвертой ракетки мира, именно Дамир заставил ее отвернуться от своей «приемной страны», и она глубоко сожалеет об этом.

«Он сидел в гостиничном номере и смотрел, как 15 тысяч человек освистывают меня, потому что ему запретили присутствовать на матче. Мне просто хотелось провалиться сквозь землю, исчезнуть и никогда не возвращаться. Австралийцы, мои поклонники, я ждала столько лет, чтобы рассказать вам правду. На самом деле я очень люблю Австралию», — сказала Докич.

Дамир Докич (в центре) разговаривает с полицейским на Уимблдоне в 2000 году. Фото Getty Images

Реакция любителей тенниса

После выхода нового документального фильма фанаты стали отправлять Докич добрые пожелания в соцсетях. Поклонники высоко оценили ее невероятную силу и стойкость.

«Вы не можете не восхищаться Еленой Докич. Она пережила много плохого, и здорово видеть, что у нее все хорошо», — написал один пользователь сети.

«Надеюсь, что люди пойдут и посмотрят этот фильм. Я посмотрел его сегодня. Ее отец был монстром. Этот человек заслуживает того, чтобы гнить в тюрьме. Я надеюсь, что этот фильм покажут во всем мире и совесть будет мучить Дамира до конца жизни. Я не знаю, смог бы я когда-нибудь простить свою мать, если бы это случилось со мной», — заявил второй.

«На это было больно смотреть. Елена — легенда. Люблю ее. Настоящая австралийка. Стойкость, сила и сострадание. Желаю ей всего наилучшего», — резюмировал третий.

После ухода из спорта Докич впала в депрессию, стала весить более 100 килограмм, к которым прибавились еще и проблемы со здоровьем. Позже Елена смогла похудеть более чем на 40 килограмм, подробно рассказав, как именно ей это удалось.

Однако потом экс-теннисистка снова изменилась внешне. Сейчас Докич пытается полюбить себя такой, какая она есть, и борется с бодишеймингом.