Серена Уильямс вернулась с разукрашенным лицом. Чего от нее теперь ждать?

Знаменитая американка едет на Уимблдон за очередным рекордом, но ее форма под огромным вопросом.

За свою карьеру Серена Уильямс выиграла 73 титула. В том числе 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, 14 — в паре с сестрой Винус и два в миксте, а также четыре титула олимпийской чемпионки. Причем свою первую большую победу американка отпраздновала в конце прошлого столетия, а последнюю на сегодняшний момент — 18 лет спустя. Серена не играла в туре почти год, но внезапно решила вернуться. Американка выступает в парном разряде в Великобритании и потом собирается принять участие и в Уимблдоне.

Яркая жизнь Серены вне корта

В последние годы Уильямс перестала удивлять на корте. Теннисистка обзавелась семьей, родила дочь, оставаясь при этом дико популярной у болельщиков, но уже, увы, не непобедимой. В одиночке последний матч Серены пришелся на Уимблдон-2021 — тогда она уступила в первом же круге Александре Соснович из Белоруссии. Если еще точнее, то американка снялась из-за травмы, не доиграв поединок.

Кроме тенниса, Уильямс занимается выпуском собственного бренда одежды — Aneres Designs. А для одной из компаний теннисистка сама разработала линейку женских сумок и бижутерии Serena Williams Signature Statement. Так что основные доходы Серена получает даже не от выигрыша турниров (хотя призовые в теннисе немаленькие), а от рекламных контрактов. Еще в 16 лет американка начала сотрудничать с крупной компанией, выпускающей одежду для тенниса.

Так что неудивительно, что Уильямс к каждому турниру тщательно готовится не только с точки зрения физической формы. Она еще и подбирает наряды, в которых выходит на корт. Например, всем запомнились черный облегающий комбинезон и ядовито-розовый обтягивающий боди. Правда, на Уимблдоне неожиданные цвета неактуальны — там придется выступать только в белом.

Кроме рекламных контрактов (не только с брендами одежды, но и с производителями спортивного инвентаря, лака для ногтей и тонизирующих напитков), Серена долгие годы занимается благотворительностью. Например, Уильямс оплатила открытие трех школ в Сенегале и Кении и отдает деньги на стипендию имени Етунды Прайс на обучение медсестер. В общем, на благосостояние американка не жалуется — она входит в список богатейших спортсменок, регулярно зарабатывает и отдает нуждающимся.

Смысл возвращения Уильямс в тур

Серена Уильямс. Фото Global Look Press

Но все-таки в жизни Серене не хватает адреналина. Вероятно, поэтому 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» решила вернуться в спорт после отпуска длиной почти в год. Поэтому еще в апреле Уильямс сказала, что собирается сыграть на Уимблдоне, а потом и на Открытом чемпионате США.

Вероятно, Серена все-таки хочет взять 24-й «Шлем» и сравняться по этому рекордному показателю с Маргарет Корт. За последние годы сделать это Уильямс никак не удавалось — в 2021 году теннисистка дошла до полуфинала на Australian Open, но с тех пор ни разу не проходила на «мейджорах» дальше 1/16. Все дело в травмах — нога не позволила выступить на Уимблдоне и US Open в прошлом году. Да и возраст играет не на руку Серене — спортсменка уже отметила сорокалетие.

Сейчас Уильямс начала возвращение с парного разряда в британском Истбурне — там она выступает с тунисской Онс Жабер. Первый матч девушки выиграли — для этого им потребовалось полтора часа.

— Весело играть с Онс! — рассказала Серена Tennis World USA. — Это было здорово, и соперники действовали потрясающе. После столь длительного перерыва мне это было очень нужно. В ходе первого сета я сказала Онс, что мы играем неплохо, но наши оппоненты выглядят лучше. Мы постарались остаться в борьбе, а со второго сета чувствовали себя на корте лучше. Это обнадеживающе, это работает на тренировках, а теперь, кажется, и в официальных матчах.

В том матче многих удивило, что на щеке у Серены было наклеено что-то вроде черного пластыря, состоящего из нескольких частей. Раньше художествами на лице отмечалась только американка Бетани Маттек-Сандс, у которой также были эксцентричные наряды и татуировки. Но в случае с Уильямс это вряд ли попытка выделиться — никакого особого паттерна не наблюдается. А сама теннисистка никак не объяснила необычную аппликацию.

Серена Уильямс. Фото Global Look Press

Американка получила wild card на Уимблдон, и ее сразу же включили в фаворитки турнира. Причем ее считают более вероятной победительницей, чем тех, кто в последнее время играет более-менее стабильно, например Марию Саккари, Паулу Бадосу, Каролину Плишкову и так далее. Женский теннис непредсказуем, но все же никто не знает, в какой форме находится Уильямс. Она неважно выступала в последние годы, хотя по опыту Серена, конечно, безусловный лидер в туре.

Как бы ни сыграла американка, после Уимблдона она в любом случае пропадет из рейтинга WTA — в этом году очков там не присуждают из-за ситуации с российскими и белорусскими теннисистами. То же самое, кстати, и будет с позицией Роджера Федерера, пропускающего турниры из-за травмы и бесконечных операций.

Соперницы Уильямс уже прокомментировали возвращение Серены в тур — многие рады, что такая звездная спортсменка возвращается. Но в то же время они не хотели бы сойтись с ней в турнирной сетке. Например, Мария Саккари и Паула Бадоса надеются, что жеребьевка будет милостива по отношению к ним. Уимблдон, который и так потерял в привлекательности из-за отсутствия россиян и неприсуждения рейтинговых очков, внезапно приобрел Серену Уильямс. Американка точно поможет привлечь внимание к турниру.