«Может, они думали, что мы будем драться?» Украинка Костюк продолжает нападки на российских теннисисток

На корте украинки и украинцы пока проигрывают нашим, продолжая игнорировать рукопожатия.

Украинские теннисистки и теннисисты, несмотря на недавний запрет Министерства молодежи и спорта Украины участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами, вовсе не думают сниматься с турниров WTA и ATP. Так, в первом круге в Барселоне украинец Алексей Крутых проиграл россиянину Павлу Котову. Что касается второй ракетки Украины в женском одиночном разряде Марты Костюк, то она на этой неделе не играет. Что не мешает ей продолжать публично обсуждать и осуждать наших теннисисток.

Новая порция откровений Марты

Костюк в настоящий момент находится на 38-м месте в рейтинге WTA, уступая три позиции соотечественнице Ангелине Калининой. Но если Калинина предпочитает в основном концентрироваться на теннисе, то Марта никак не может успокоиться. После турнира в Майами, где она, кстати, без шансов проиграла россиянке Анастасии Потаповой (1:6, 3:6) Костюк сыграла только в Турции в квалификации Кубка Билли Джин Кинг (россиянки, побеждавшие в 2021-м, на этот командный турнир второй год подряд не допущены) в составе сборной Украины против Чехии. Сама Костюк, пусть и уступила Маркете Вондроушевой, сумела преподнести небольшую сенсацию — победила экс-чемпионку «Ролан Гаррос» Барбору Крейчикову, однако от поражения ее команду это не спасло.

Тем временем новую порцию откровений Костюк опубликовал портал ua.tribuna.com. Там есть любопытные высказывания. «В последнее время я изменила свое мнение о многих людях в нашем спорте. Я узнала, кто они на самом деле. И я не знаю ни одной украинки, которая нормально разговаривала бы с российскими теннисистками. Максимум, что я скажу кому-то из них, — это привет. Напряжение огромное, потому что никто не пытается его снять», — заявила Марта.

А затем продолжила: «После того как началась СВО (формулировка изменена в связи с законодательством РФ. — Прим. «СЭ»), мы попросили на турнире в Индиан-Уэллсе, мы даже умоляли посадить нас в одну комнату: украинцев, россиян и белорусов. Чтобы разобраться, что они думают, как они смотрят на нас. Но в WTA испугались. Я не знаю почему. Может, они думали, что мы будем драться? Я предложила им привлечь к этому службу безопасности, но они не стали. Они просто нам отказали». Кроме того, Костюк признала, что россиянки не говорят украинским теннисисткам ничего плохого, «но и ничего хорошего тоже не говорят».

Марта Костюк. Фото Reuters

Надо просто играть и выигрывать

Кстати, Костюк, мягко говоря, лукавит, когда говорит, что не знает ни одной украинской теннисистки, которая нормально общается с нашими соотечественницами. Возможно, на публике украинки действительно ведут себя подчеркнуто холодно, но в раздевалке не все так однозначно. «С некоторыми мы до сих пор здороваемся, общаемся, сидим в раздевалке, вместе смотрим соцсети, что-то показываем друг другу, прикалываемся», — рассказывала «Чемпионату» Потапова по поводу общения с украинками. Мало того, теннисистка из Украины Валерия Страхова вместе с россиянкой Ириной Хромачевой выиграли в марте два турнира ITF в Колумбии (в Анапоиме и Москере) в парном разряде.

Но есть, конечно, и те, кто по примеру Костюк и экс-первой ракетки Украины Элины Свитолиной действительно старается всячески подчеркнуть свое отрицательное отношение к соперницам из России.

«Нам, украинцам, непонятно решение ATP и WTA не дисквалифицировать российских и белорусских игроков. Уимблдон попал под давление этих двух органов и в конце концов был вынужден сдаться — это печально. У меня нет никаких отношений ни с российскими, ни с белорусскими теннисистами», — заявила на днях Свитолина. Напомним, что Элина после рождения ребенка вернулась в теннис на турнире в Чарльтоне, где вылетела в первом круге от представляющей Казахстан россиянки Юлии Путинцевой. А на прошлой неделе на турнире ITF в Швейцарии вылетела во втором круге, одного матча не дотянув до игры с 15-летней россиянкой Миррой Андреевой, которая затем и выиграла эти соревнования. Кстати, муж Элины француз Гаэль Монфис никаких демаршей после матчей с россиянами не совершает — недавно на турнире в США он нормально общался после поражения у сетки с Александром Шевченко.

Элина Свитолина. Фото Global Look Press

Вообще на корте украинцы пока однозначно менее успешны, что показывают и последние очные встречи на уровне ATP и WTA. Так, Котов, рвущийся в топ-100, в Барселоне в трех партиях переиграл Крутых (6:7, 6:4, 6:1), после чего спокойно пожал руку судье на вышке и отправился к своей сумке. Павел прекрасно понимал, что рукопожатий от соперника ждать не приходится. В Штутгарте российская пара в составе Вероники Кудерметовой и Анастасии Потаповой разобрались с первыми «сеяными» украинкой Людмилой Киченок и Аленой Остапенко из Латвии (3:6, 6:4, 10:6). И если Остапенко у сетки руки россиянкам пожала, то Киченок предсказуемо от этого отказалась. Что ж, очевидно, что, если бы Крутых или Киченок поступили иначе, их могли затравить на Украине. Поэтому обижаться на них россиянам не стоит. Надо просто играть и выигрывать.