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Сегодня, 18:45

Женское несчастье. Россиянки неудачно сыграли в Берлине и Бирмингеме

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Анастасия Потапова.
Фото Reuters
Элина Аванесян.
Фото AFP
Донна Векич.
Фото AFP
Елена Остапенко и Анастасия Потапова.
Фото AFP
Елена Остапенко.
Фото Reuters
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Потапова и Аванесян — вылетели, Кудерметова снялась из-за травмы бедра.

Grass Court Championships Berlin, WTA 500
Берлин, Германия
1/4 финала
Донна Векич (Хорватия) — Элина Аванесян (Россия) — 6:2, 7:6 (7:0)

Rothesay Classic Birmingham, WTA 250
Бирмингем, Англия
1/2 финала
Елена Остапенко (Латвия, 2) — Анастасия Потапова (Россия, 4) — 5:7, 6:2, 6:4

Сегодня всем трудно сконцентрироваться на чем-то позитивном, вот и наши девушки не особо это смогли. Что Берлин, что Бирмингем удачу не принес. Кто-то вылетел, а кто-то снялся с турнира. Тем не менее сегодня еще играют Андрей Рублев в Галле и Екатерина Александрова в Берлине. Посмотрим, может, они нас порадуют.

Элина Аванесян.
Фото AFP

От грунта — к траве

На «Ролан Гарросе» Элина Аванесян приковала к себе все взгляды и до недавнего времени делала это и на травяном покрытии. В первых кругах Берлина Элина успешно разобралась с соотечественницами Анной Блинковой и Дарьей Касаткиной. Однако в четвертьфинале ей попалась Донна Векич, которая на этом турнире вырвала победу у действующей чемпионки Уимблдона Елены Рыбакиной — то есть изначально было понятно, что просто не будет. Аванесян проиграла хорватке за стремительных два сета.

Екатерина Александрова после победы на&nbsp;турнире в&nbsp;Хертогенбосе. Александрова победила Кудерметову в невероятном финале. Из-за дождя он занял более четырех часов

Первый сет для Аванесян сложился неудачно: Элина отдала свою подачу сопернице, и та, воспользовавшись преимуществом, не дала возможности сделать обратный брейк и сама взяла еще один. Россиянка довольно продолжительное время входила в игру, мячи часто вылетали в аут. Было видно, что теннисистка волновалась. Геймы на ее подаче длились дольше и проходили тяжелее. В принципе если смотреть статистику, то по всем показателям, кроме процента первой подачи, здесь преимущество тоже у Векич.

Во второй партии все было менее однозначно: девушки отдавали друг другу свои подачи, играли с большим количеством невынужденных ошибок и по итогу дошли до тай-брейка, где Элина уже ничего противопоставить Донне не смогла и отдала его под ноль.

Донна Векич.
Фото AFP

Векич более опытная в игре на высоких стадиях турнира, поэтому Элине пришлось тяжело, несмотря на свою прекрасную форму. У девушки хороший потенциал, главное теперь — его реализовать.

Так как все матчи четвертьфинала Берлина были перенесены с 23 на 24 июня, Векич пригодится играть полуфинал сегодня же. На данный момент она выигрывает у представительницы Греции Марии Саккари.

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В другом четвертьфинале Берлина должны были встретиться Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова, которые уже на прошлой неделе играли друг против друга — Александрова тогда оказалась сильнее и по итогу защитила титул Хертонгенбоша. Однако Вероника снялась с матча за пару часов до него из-за травмы бедра. Тем временем до начала матчей основной сетки Уимблдона осталось всего десять дней...

Александрова на травяном покрытии чувствует себя очень уверенно. В полуфинале немецкого турнира она пройдет проверку на прочность либо встречей с Каролин Гарсией, либо Петрой Квитовой — все решится в очном противостоянии упомянутых теннисисток.

Елена Остапенко и Анастасия Потапова.
Фото AFP

Алена или Елена?

А теперь плавно переносимся в Бирмингем, где у нас за выход в финал турнира на 250 сражались Елена Остапенко и Анастасия Потапова. Погода приятная, около 24 градусов, дождя не было, поэтому условия для первого очного матча девушек были отличные.

Настя забрала первый сет в непростой борьбе c обменом брейками. Остапенко демонстрировала агрессивный теннис, постоянно сопровождающийся возмущениями почти после каждого проигранного очка. Иногда ее сравнивают с Александром Бубликом — настолько ее тирады на корте могут быть красноречивыми.

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Что примечательно: русская речь с трибун Бирмингема слышна, но с ее помощью поддерживают только Елену/Алену (по паспорту она Елена и выступает под этим именем, но в соцсетях, для друзей и в теннисном мире в целом Остапенко — Алена).

Вторая партия началась не особо приятно для Анастасии — с проигранной подачи. Остапенко не на шутку раззадорилась после предыдущего сета и взяла четыре гейма подряд. В принципе на этом реактивном топливе она и доиграла сет. Настя совершала много ошибок (в целом за матч она допустила восемь двойных ошибок — многовато) и часто не успевала за мощной подачей Алены.

Елена Остапенко.
Фото Reuters

В финальном сете геймы были более затяжные и упорные, Анастасия пыталась зацепиться, шансы были неплохие, но, увы и ах, не получилось. Елена — очень непростой противник во всех смыслах: и по стилю игры, и по характеру. Скажем так, сегодня удача улыбнулась не россиянкам. В финале латвийскую теннисистку ждет Барбара Крейчикова из Чехии.

Теннис
Анастасия Потапова
Донна Векич
Елена Остапенко
Элина Аванесян
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