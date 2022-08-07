«Если будут болеть против меня, все равно не услышу». Касаткина — о победном полуфинале в Сан-Хосе

После успеха в субботнем матче на турнире в Калифорнии Да рья рассказала о предстоящем финале против американки Роджерс и своих великий предшественницах.

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic. Полуфинал

Дарья Касаткина (Россия, 7) — Паула Бадоса (Испания, 2) — 6:2, 6:4

Шелби Роджерс (США) — Вероника Кудерметова (Россия, 9) — 6:3, 6:4

Российская теннисистка Дарья Касаткина второй год подряд вышла в финал престижного турнира в Сан-Хосе WTA 500. После победы в полуфинале над третьей ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой она ответила на вопросы журналистов.

— Ощущения великолепные! — сказала Касаткина. — Кажется, Сан-Хосе для меня — очень хорошее место. Уже второй год подряд дохожу здесь до финала (в прошлом году Дарья уступила в нем американке Даниэль Коллинз, — Прим. «СЭ»). Сегодня от меня потребовалось даже не 100, а 150% концентрации, чтобы обыграть Паулу. Теперь с нетерпением жду решающего матча.

Приходилось играть вслепую

— Последний гейм второго сета получился драматичным, вам пришлось отыгрываться с 0:30 и 15:40.

— Я просто старалась играть в свой теннис мяч за мячом, не думая о том, что могу проиграть гейм, и это способно повлиять на всю игру. В конце концов, у меня все равно было преимущество в виде победы в первом сете, а во втором все бы только выровнялось. Поэтому отогнала от себя дурные мысли и концентрировалась на каждом ударе.

— Какой в целом была ваша тактика?

— Постоянно искать свободные зоны на корте, заставлять Паулу максимально двигаться и не посылать мяч дважды в одну точку. Потому что, если это делать, она будет засыпать тебя мощнейшими «бомбами». Мне надо было разрушать этот ее ритм. Сегодня это сработало.

— Завтра в финале вы сыграете с американкой на ее родном корте. Понимаете, что поддержка публики будет не на вашей стороне?

— Когда я играю, то насколько сконцентрирована на мяче и корте, что не вижу ничего, кроме линий и человека напротив меня. Меня в этот момент абсолютно не может расстроить какое-то давление со стороны. С этой точки зрения мне по ходу матча совершенно неважно, с кем и где играю. Рада, что у меня есть способность отключаться все, что происходит вокруг меня.

— В какой-то момент солнце заходило, и остался один угол корта, где оно светило вам в глаза. Насколько это вам мешало?

— Да, было такое. Ситуации были абсолютно идентичными в первом матче с Еленой Рыбакиной и сегодня. Так было где-то в 19.15 — 19.20. Солнце было низко, никакой козырек не помогал, и приходилось играть вслепую. Таков один из специфических вызовов, с которыми сталкиваешься, играя на открытом воздухе. Солнце, ветер, иногда дождь.

Это часть игры, и те, кто справляются с ней лучше, выигрывают. Оправданием это точно быть не может. Когда вы меняетесь сторонами, твой соперник сталкивается с той же проблемой. И тут уже твоя задача — воспользоваться этой ситуацией как своим преимуществом.

Рублев по-настоящем у одер жим игрой

— Среди журналистов, работающих на турнире, ходят слухи, что вы с Паулой кричали друг на друга через какое-то время после матча. Если это правда, то в связи с чем?

— Нет, это неправда. Когда игра закончилась, мы на корте пожали друг другу руки и с тех пор больше не пересекались.

— Недавно вы совершили каминг-аут. Испытывали ли при этом страх и сомнения? Как теперь в связи с этим себя чувствуете?

— Однажды это должно было случиться. Я была к этому готова. Да, немножко нервничала, но, как только вопрос прозвучал, я отвечала безо всяких колебаний. После того, как это произошло, чувствую себя с самой собой очень хорошо. Ощутила себя свободной. Мне больше нечего скрывать.

— В мировом женском теннисе у вас в этом смысле много великих предшественниц — Билли Джин-Кинг, Мартина Навратилова...

— Они — величайшие не только в нашем виде спорта, но и в спорте вообще. Как они поддерживали и поднимали женский теннис! Например, благодаря Билли Джин мы имеем все, что у нас сейчас есть. Она великий человек во многих аспектах.

— Следите, как идут дела на турнире в Вашингтоне у вашего приятеля Андрея Рублева?

— Он же постит все в соцсетях, а я на них подписана — так что, конечно, знаю (смеется). Всегда, когда Андрей играет хорошо, я радуюсь. Он замечательный парень и обожает теннис. Такое на самом деле даже среди профессионалов увидишь нечасто, поскольку он по-настоящему одержим этой игрой. До такой степени, что меня это изумляет.