Потапова идет по стопам Шараповой. Крутой день в нашем женском теннисе

Анастасия обыграла Петру Мартич в финале Линца, но двойного российского триумфа не получилось.

Upper Austria Ladies

Крытые корты, хард

Финал

Анастасия Потапова (Россия) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:3, 6:1



Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open

Открытые корты, хард

Финал

Белинда Бенчич (Швейцария) — Людмила Самсонова (Россия) — 1:6, 7:6, 6:4

В воскресенье, 12 февраля, сразу две россиянки могли пополнить свою коллекцию титулов. И если Анастасия Потапова довольно легко взяла свой второй трофей в карьере и в понедельник поднимется на рекордное 31-е место в рейтинге ATP, то Людмила Самсонова не смогла реализовать свои шансы в матче с девятой ракеткой мира Белиндой Бенчич. Она не реализовала три скрытых и три полноценных матбола во втором сете. Такое поражение будет тяжело забыть.

Три упущенных матчбола Самсоновой

В прошлом году Самсонова взяла три титула WTA (Вашингтон, Кливленд и Токио), показала великолепную победную серию из 14 матчей подряд на американских кортах, здорово показала себя US Open-2022 (добралась до четвертого круга) и справедливо дебютировала в топ-20 в конце октября. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев говорил «СЭ», что по своему потенциалу Самсонова способна стать стабильным игроком топ-10 и бороться за «Шлемы», а 2023 год может стать для нее определяющим в этом направлении.

Начало нового сезона показывает, что мэтр знал о чем говорит. Да, на Australian Open-2023 уроженке Оленегорска не повезло — во втором круге она попала на разыгрывавшуюся Донну Векич, взяв всего три гейма. Зато в первом же турнире после «Шлема» она показала очень крутой теннис. В Абу-Даби (категория WTA-500) Людмила обыграла лаки-лузера Клер Лю, чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021 Барбору Крейчикову, свою соотечественницу Веронику Кудерметову и обладательницу приза «Прогресс года» — 2022 WTA Циньвэнь Чжэн. С другой стороны сетки к решающем матчу также уверенно двигалась Белинда Бенчич.

Людмила Самсонова. Фото AFP

Вторая «сеяная» начала турнир со второго круга, где она в двух сетах справилась с Мартой Костюк. Затем последовали уверенные победы над Шелби Роджерс и Беатрис Хаддад Майей (кстати, бразильянка в четвертьфинале остановила Елену Рыбакину). До финала олимпийская чемпионка Токио не проиграла ни одного сета, но назвать ее фаворитом было проблематично. Три предыдущих матчах остались за Самсоновой. В 2021 году она обыграла швейцарку в финале турнира в Берлине и в четвертьфинале Luxenbourg Open, а также в финале Кубка Билли Джин Кинг.

Первый сет вроде бы подтвердил тезис, что Бенчич становится «клиенткой» Самсоновой. В стартовом гейме Белинда упустила брейк-пойнт, а после этого буквально «развалилась». Спустя 15 минут подопечная Дмитрия Турсунова уже уступала 1:4, а следом Самсонова сделала второй брейк и легко довела дело до логического конца.

Вторая партия началась с брейка россиянки, закрепившей свое преимущество. Кто бы в тот момент мог подумать, что сет продлится почти 1,5 часа. Но у Бенчич были свои планы. Она сделала обратный брейк, а потом наконец-то показала свою фирменную подачу (2:1). Этого хватило, чтобы перехватить инициативу. Следом последовала суперуверенная игра на приеме вкупе с отличной игрой на задней линии. С двумя брейками Бенчич повела 5:2, но тут Самсонова доказала, что она — настоящий боец. Взяла гейм двумя эйсами подряд, а затем отыграла брейк, проигрывая 0:30 и 15:40. 11-й гейм Людмила взяла под ноль (5:5). Белинда была ошеломлена таким развитием событий, долго спорила с судьей после очевидного аута, а затем позволила своей сопернице получить три скрытых сетбола. Выиграй Людмила один из следующих трех розыгрышей, и пятый титул бы от нее никуда не делся.

Людмила Самсонова и Белинда Бенчич. Фото AFP

Но тут уже Бенчич проявила героизм. Сумела уйти с 0:40, а затем и повела 2:0 на тай-брейке. Самсонова отыгралась, а при счете 4:4 соперница сделала двойную ошибку. Женский теннис во всей красе. Два матбола и еще один супершанс на победу. Но Белинда и в этот раз выиграла три мяча подряд, но свой сетбол не реализовала (7:7). Следующий розыгрыш оказался за россиянкой, но и третий матчбол был упущен. Сумасшедший розыгрыш из 18 ударов и минимальный аут после удара Людмилы. А вот Бенчич своим вторым шансом отыграть сет воспользовалась.

После такой затяжной партии (82 минуты) сил на третий сет у финалисток практически не осталось. В начале соперницы обменялись геймами под ноль, а затем и брейками (2:2). Но первой такого накала не выдержала Самсонова. Вновь проиграла свою подачу, позволив сопернице поймать кураж. Бенчич повела 4:2, а россиянка была вынуждена обратиться к помощи физиотерапевта. У нее банально свело шею. Увы, но перерыв не помог ей переломить ход неудачного сета. В 10-м гейме Бенчич вышла подавать на матч и выиграла титул на первом же матболе.

Очень достойное и очень обидное поражение. Впрочем, горевать долго не стоит. Уже во вторник Самсонова сыграет с Софией Кенин в 1/16 финала турнира в Катаре.

Анастасия Потапова. Фото Getty Images

Второй титул Потаповой

Зато другая россиянка — Анастасия Потапова — свой финал уверенно выиграла. На турнире в австрийском Линце (WTA-250) подопечная Игоря Андреева позволила Петре Мартич взять всего четыре гейма (в полуфинале Мартич прошла первую «сеяную» Марию Саккари). Хотя в дебюте восьмая «сеяная» проиграла свою подачу и позволила хорватке повести 2:0, дальше ее было уже не остановить.

Потапова стала четвертой россиянкой, победившей в Линце. Ранее это удавалось Надежде Петровой в 2005 году, Марии Шараповой в 2006-м и Анастасии Павлюченковой в 2015-м. В прошлом году Анастасия дебютировала в топ-50, сейчас она уже на подступах к топ-30.

«Сейчас я не могу назвать любимое покрытие, — рассказывала в интервью «СЭ» 21-летняя теннисистка. — Мне комфортно везде, а результат зависит от настроя, физической подготовки и ментального состояния. На всех типах покрытия разная игра, разный стиль тенниса. К счастью, я научилась меняться, подстраиваться под покрытие. Можно сказать, что стала универсальным игроком».

Напомним, что свой первый титул Анастасия выиграла в прошлом году в Стамбуле, обыграв в финале Веронику Кудерметову.