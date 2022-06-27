«Я думала, что этот день станет последним в моей жизни». Как карьеру российской теннисистки Чакветадзе сломало ограбление

В 2007 году преступники в масках забрались в дом родителей известной спортсменки, избив и ограбив всю семью.

История с ограблением семьи теннисистки Анны Чакветадзе случилась много лет назад, но подробности той ужасной ночи до сих пор вызывают содрогание. В середине нулевых Анна была одним из ведущих игроков планеты — побеждала на турнирах WTA, была в топ-5 мирового рейтинга и выигрывала со сборной страны Кубок Федерации. В 2007 году после выставочного турнира в Брюсселе 20-летняя на тот момент теннисистка вместе с отцом вернулась Москву. Счастливая дочь и довольный отец сразу же из Домодедово отправились в загородный дом семьи, чтобы отметить окончание теннисного сезона, который, кстати, сложился для Ани очень успешно. Приехав домой, Джамал и Анна почувствовали сильную усталость, поэтому вся семья, включая маму Ани Наталью и девятилетнего брата Романа, после ужина легла спать.

Анна Чакветадзе. Фото Getty Images

Ночной кошмар

«В три часа ночи меня разбудили. В доме были пять незнакомых мужчин — в масках, темной одежде и выглядели огромными. Я услышала крик из другой комнаты. Поняла, что кричал отец. Сразу накатила паника. Я думала, что мне конец. Эти люди были вооружены пистолетами и ножами», — вспоминала Анна в беседе с Аvozdotenis. Пистолет, как выяснилось впоследствии, был ненастоящим, но в момент ограбления девушка этого не знала.

Вооруженные люди, ворвавшись в дом, первым делом бросились в комнату родителей, но досталось и спортсменке. «Они опрокинули меня на пол, стали скручивать сзади руки и давить, пока одну не сломали. Потом напали на жену Наташу и на Аню. Два раза ударили ее кулаком по лицу... Но как же она сопротивлялась! Я из своей комнаты слышал, как она билась с ними, несмотря на весь ужас», — рассказывал Джамал Чакветадзе в интервью «МК».

Пока в комнатах родителей и Ани творился ад, спальня младшего брата не привлекла внимания грабителей, они даже не разбудили ребенка. По словам теннисистки, преступники не случайно оказались именно этой ночью в их доме. Налетчики отлично знали, кто она такая, что буквально несколько часов назад она вернулась из Бельгии вместе с часами Rolex, полученными за участие в турнире. Грабители связали всю семью и стали избивать Анну и ее маму, чтобы женщины признались, где лежат ценные предметы, и сказали пароль от сейфа.

«Я думала, что 17 декабря станет последним днем в моей жизни. Мне тогда было всего 20 лет, и я была очень расстроена, что умру такой молодой. Я порывалась выбежать из комнаты, но мне связали руки — так крепко, что я потом несколько дней их не чувствовала. Нам угрожали ножами, а родителей избили, чтобы они открыли сейф», — делилась Анна.

Когда Наталья увидела, что на кону жизнь ее дочери, она сказала пароль. Грабители вынесли из дома все возможное. «У нас украли абсолютно все ценное, что было в доме. Абсолютно все драгоценности, бриллианты, часы, все Анины призы, подарки и все хранящиеся в доме деньги. Там было около пяти миллионов рублей», — констатировал Джамал Чакветадзе. Помимо финансовых потерь, физически пострадали и все члены семьи, кроме младшего брата Ани. Серьезнее всех досталось Джамалу. У него было сломано плечо, впоследствии пришлось делать операцию, также несколько ударов пришлось по лицу.

Анна Чакветадзе. Григорий Филиппов, Фото архив «СЭ»

Мы подозревали, что кто-то из близких людей был замешан

В этом ограблении до сих пор многое остается под знаком вопроса. Каким образом грабители выбрали такое уязвимое для пострадавших время? Как проникли в дом? Как смогли миновать охрану? У Анны и ее отца в этом вопросе мнения разнятся. Теннисистка считает, что без близких знакомых семьи обойтись не могло. «Мы до сих пор не уверены, что поймали тех, кто на самом деле совершил ограбление. Мы подозревали, что кто-то из близких людей был замешан, потому что тогда мы меняли крышу гаража — и именно через нее они забрались», — вспоминала Анна в беседе с Аvozdotenis.

Но Джамал Чакветадзе убежден, что грабители могли проникнуть в дом иначе. «Они перепрыгнули забор, зашли в сторожку, где спала наша домработница, и приставили к ее горлу нож, чтобы она открыла дверь нашего дома. Потом напали на нас», — говорил отец спортсменки в интервью «МК». СМИ сообщали также, что налетчики говорили с явным молдавским акцентом, что деньги им нужны якобы для ребенка, которому необходима операция на сердце. Уходя, преступники вроде бы пригрозили Анне, что это не последний их визит. «Играй больше — мы вернемся!» — пообещали они.

С того момента прошло уже 15 лет. И если Джамал и Наталья смогли смириться с произошедшим, то для Анны та ночь стала роковой. «Мои родители до сих пор живут в этом доме. Мне это не нравится. После ограбления мне стало страшно в Москве — родном городе. Сейчас родители постоянно зовут в гости мою маленькую дочь, но я не отпускаю ее больше чем на три-четыре часа днем. Думаю, это ограбление очень серьезно повлияло на мою карьеру, остановило ее развитие. Я была рада, что смогла дальше играть, потому что думала, что та ночь станет последней в моей жизни. Но, к сожалению, качество тенниса упало», — подвела итог Анна.

Отец спортсменки, вспоминая ограбление, сказал следующее: «Анечка так сильно психологически пострадала. Она в полном шоке, никого не хочет ни видеть, ни слышать. Вообще ничего не хочет». И выразил робкую надежду на возвращение дочери на корт.

Анна Чакветадзе. Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Приговор

Анна действительно снова вышла играть и даже выиграла после этого два турнира WTA. Но после 2007 года ее результаты стали ухудшаться. От года к году она начала терять позиции в мировом рейтинге и сезон-2010/11 завершила на 231-й строчке. Ко всему этому прибавились серьезные проблемы со здоровьем. Анна стала регулярно падать в обмороки, после чего выявились еще и проблемы с голеностопом — в общем, сложился полный набор для завершения карьеры, и Анна не стала рисковать дальше. Так что можно только гадать, было ли ограбление той самой точкой невозврата или судьба спортсменки сложилась бы таким образом и без той кошмарной ночи.

Здесь надо учитывать, что налет на дом родителей спортсменки произошел не в лихие девяностые, а в более спокойное время. Поэтому просто так замять это резонансное преступление было невозможно — его расследование находилось на особом контроле. Через год полиция задержала по подозрению в нападении на дом Чакветадзе несколько людей, и один из них признал вину в разбойном нападении. По данным следователей, к грабежу оказалась причастна интернациональная банда, состоящая из трех уроженцев Грузии и двух жителей Белоруссии. Правда, один из членов шайки до суда не дожил и скончался во время следствия.

В 2010 году суд приговорил главаря банды к девяти годам тюрьмы, остальных — к восьми. Однако отец спортсменки заявил в суде, что материалы расследования сфабрикованы. Подозреваемых якобы пытали, а процедура опознания была проведена некорректно. В итоге Джамал Чакветадзе самостоятельно расследовал преступление и вышел на группу граждан Молдавии, которые, по его мнению, и организовали ограбление. Однако молдавские правоохранительные органы отказались открыть уголовное дело и задержать подозреваемых. Так что уверенности в том, что налетчики понесли за свои деяния достойное наказание, нет до сих пор.