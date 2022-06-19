Ради Уимблдона российская теннисистка сменила гражданство на грузинское

Натела Дзаламидзе заявлена в Лондон под флагом исторической родины на фоне недопуска россиян и белорусов.

После отстранения российских спортсменов не раз возникала тема возможной смены гражданства некоторыми россиянами. Лидеры российского спорта отрицают возможность смены флага. Хотя единичные случаи были и раньше — например, после проблем с допуском россиян на Олимпиаду-2016 сменила гражданство на узбекистанское велогонщица Ольга Забелинская, завоевавшая на тех Играх серебро. Ну а в теннисе ради поисков лучшей доли довольно много россиян перебрались в Казахстан, Австралию и другие страны.

Сейчас ситуация ухудшилась — под угрозой не только Олимпиада, но и некоторые международные турниры. И во втором эшелоне процессы уже начались — причем, что удивительно, в теннисе, где россияне сохранили возможность выступать. Но не на Уимблдоне. Напомним, британская федерация отказала россиянам и белорусам в приглашении, что вызвало ответную реакцию ATP и WTA в виде лишения турнира рейтинговых очков.

Что сделала Дзаламидзе?

Натела Дзаламидзе, еще недавно считавшаяся россиянкой, заявилась на турнир «Большого шлема» под грузинским флагом. Еще недавно в профиле WTA было написано, что эта спортсменка — россиянка, но теперь напротив ее фамилии стоит грузинский флажок. На данный момент Натела занимает 44-е место в мировом рейтинге.

Любопытно, что еще 23 мая президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал журналистам, что ни один из российских теннисистов не заявлял о смене гражданства. На недавнем «Ролан Гаррос» 25 мая Дзаламидзе выступала под нейтральным флагом, за которым скрывается российский, проиграла в 1/32 финала парного разряда вместе с Камиллой Рахимовой. Это было ее последнее выступление в статусе россиянки. Подробности перехода пока неизвестны, но очевидно, что у Нателы грузинские корни. Соцсети она ведет на русском и английском языках.

Натела Дзаламидзе. Личные соцсети спортсменки

Кто такая Натела?

29-летняя москвичка наибольших успехов добилась в парном разряде. Только в прошлом году она выиграла два турнира категории 250 в Линце и Клуж-Напоке, в этом году она уже была в одном финале.

Дзаламидзе вообще настоящая парница и человек, умеющий менять обстоятельства вокруг себя: только за этот год она успела сыграть с восемью разными партнершами, среди которых как россиянки, так и иностранки. Ее основная напарница — россиянка Камилла Рахимова, которую, очевидно, до Уимблдона не допустили. В разное время Дзаламидзе играла с Екатериной Александровой и Вероникой Кудерметовой, Еленой Остапенко, Анной Блинковой и Виталией Дьяченко, а всего за карьеру, как показывают подсчеты по базе WTA, она выступила в паре с 98 (!) разными теннисистками. Сербка Александра Крунич 99-й не станет — с ней уже было два турнира со статистикой 1-2.

Из России уходят не впервые

Как и во многих других видах спорта, это далеко не первый случай смены гражданства с российского на зарубежное. Прежде всего речь идет о Казахстане, который перетянул к себе полтора десятка наших, среди которых Михаил Кукушкин, Александр Бублик, Ксения Первак, Юлия Путинцева. Вот что рассказывала Путинцева о переходе казахстанскому порталу Prosports:

— Я понимала, что мои родители отдавали последние деньги, чтобы я выступала. Должной помощи в ответ не получали. Из серии «капля в море». Чтобы ездить целый год с тренером и спаррингом — это колоссальные деньги, и уже стоял выбор уходить в профессионалы, но для этого нужна еще лучше команда, чтобы пробиться из юниорского во взрослый тур. Поступило потрясающее предложение от Федерации тенниса Казахстана. Мне предложили все условия для того, чтобы подняться и стать лучше. Кто будет от такого отказываться? Предлагали играть лучше на хороших условиях.

Вполне вероятно, что теперь ситуацией воспользуется не только Казахстан. Впрочем, кроме турниров в Великобритании проблем с допуском у российских теннисистов до этого не возникало. Так что это точно история не про биатлон или фигурное катание, в которых в последние годы наблюдалась настоящая эмиграция из-за «перепроизводства» классных спортсменов и недостатка места в национальной сборной.