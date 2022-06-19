Ради Уимблдона российская теннисистка сменила гражданство на грузинское
После отстранения российских спортсменов не раз возникала тема возможной смены гражданства некоторыми россиянами. Лидеры российского спорта отрицают возможность смены флага. Хотя единичные случаи были и раньше — например, после проблем с допуском россиян на Олимпиаду-2016 сменила гражданство на узбекистанское велогонщица Ольга Забелинская, завоевавшая на тех Играх серебро. Ну а в теннисе ради поисков лучшей доли довольно много россиян перебрались в Казахстан, Австралию и другие страны.
Сейчас ситуация ухудшилась — под угрозой не только Олимпиада, но и некоторые международные турниры. И во втором эшелоне процессы уже начались — причем, что удивительно, в теннисе, где россияне сохранили возможность выступать. Но не на Уимблдоне. Напомним, британская федерация отказала россиянам и белорусам в приглашении, что вызвало ответную реакцию ATP и WTA в виде лишения турнира рейтинговых очков.
Что сделала Дзаламидзе?
Натела Дзаламидзе, еще недавно считавшаяся россиянкой, заявилась на турнир «Большого шлема» под грузинским флагом. Еще недавно в профиле WTA было написано, что эта спортсменка — россиянка, но теперь напротив ее фамилии стоит грузинский флажок. На данный момент Натела занимает 44-е место в мировом рейтинге.
Любопытно, что еще 23 мая президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал журналистам, что ни один из российских теннисистов не заявлял о смене гражданства. На недавнем «Ролан Гаррос» 25 мая Дзаламидзе выступала под нейтральным флагом, за которым скрывается российский, проиграла в 1/32 финала парного разряда вместе с Камиллой Рахимовой. Это было ее последнее выступление в статусе россиянки. Подробности перехода пока неизвестны, но очевидно, что у Нателы грузинские корни. Соцсети она ведет на русском и английском языках.
Кто такая Натела?
29-летняя москвичка наибольших успехов добилась в парном разряде. Только в прошлом году она выиграла два турнира категории 250 в Линце и Клуж-Напоке, в этом году она уже была в одном финале.
Дзаламидзе вообще настоящая парница и человек, умеющий менять обстоятельства вокруг себя: только за этот год она успела сыграть с восемью разными партнершами, среди которых как россиянки, так и иностранки. Ее основная напарница — россиянка Камилла Рахимова, которую, очевидно, до Уимблдона не допустили. В разное время Дзаламидзе играла с Екатериной Александровой и Вероникой Кудерметовой, Еленой Остапенко, Анной Блинковой и Виталией Дьяченко, а всего за карьеру, как показывают подсчеты по базе WTA, она выступила в паре с 98 (!) разными теннисистками. Сербка Александра Крунич 99-й не станет — с ней уже было два турнира со статистикой 1-2.
Из России уходят не впервые
Как и во многих других видах спорта, это далеко не первый случай смены гражданства с российского на зарубежное. Прежде всего речь идет о Казахстане, который перетянул к себе полтора десятка наших, среди которых Михаил Кукушкин, Александр Бублик, Ксения Первак, Юлия Путинцева. Вот что рассказывала Путинцева о переходе казахстанскому порталу Prosports:
— Я понимала, что мои родители отдавали последние деньги, чтобы я выступала. Должной помощи в ответ не получали. Из серии «капля в море». Чтобы ездить целый год с тренером и спаррингом — это колоссальные деньги, и уже стоял выбор уходить в профессионалы, но для этого нужна еще лучше команда, чтобы пробиться из юниорского во взрослый тур. Поступило потрясающее предложение от Федерации тенниса Казахстана. Мне предложили все условия для того, чтобы подняться и стать лучше. Кто будет от такого отказываться? Предлагали играть лучше на хороших условиях.
Вполне вероятно, что теперь ситуацией воспользуется не только Казахстан. Впрочем, кроме турниров в Великобритании проблем с допуском у российских теннисистов до этого не возникало. Так что это точно история не про биатлон или фигурное катание, в которых в последние годы наблюдалась настоящая эмиграция из-за «перепроизводства» классных спортсменов и недостатка места в национальной сборной.