Теннис
WTA
Статьи
Рейтинг Турниры Новости Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 21:00

Легенда тенниса лечится от болезни, которая унесла жизнь ее сестры

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Крис Эверт.
Фото Global Look Press
Крис Эверт.
Фото Global Look Press
Крис Эверт.
Фото Getty Images
Крис Эверт.
Фото Global Look Press
1/4
18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Крис Эверт прошла курс химиотерапии из-за рака, который мог спровоцировать аборт во время романа с Джимми Коннорсом.

Американский спортивный журналист Стив Флинк в книге «Величайшие матчи XX века» назвал Кристину (или просто Крис) Эверт третьей из величайших женщин-теннисисток прошлого столетия после Штеффи Граф и Мартины Навратиловой. Эверт никогда не проигрывала в первом круге на турнирах «Большого шлема», всего же на «мейджорах» она выиграла 18 титулов в одиночном разряде и еще три — в парном. За последние месяцы Крис пришлось столкнуться с серьезной проблемой со здоровьем — у нее обнаружили рак яичников. Та же болезнь унесла жизнь ее сестры.

Борис Беккер. Великий махинатор. Теннисист Беккер получил 30 месяцев реальной тюрьмы за сокрытие 2,5 миллиона долларов

Аборт во время бурного романа

— Я хотела поделиться, что мне диагностировали рак яичников первой стадии, — писала теннисистка в одной из социальных сетей. — Мне очень повезло, что врачи обнаружили его рано, и они ждут положительных результатов от моего плана химиотерапии.

Эверт добавила, что злокачественная опухоль была обнаружена в начале декабря во время удаления матки. Младшая сестра экс-спортсменки Джин умерла от того же самого вида рака два года назад, поэтому для Крис такие известия о ее состоянии здоровья стали еще большим ударом.

Крис Эверт. Фото Getty Images
Крис Эверт.
Фото Getty Images

Во время спортивной карьеры Эверт всегда носила макияж, хорошо одевалась и выглядела очень мило — ее даже называли американской душечкой. У нее была прекрасно поставлена речь, теннисистка не давала повода назвать ее поведение вульгарным или агрессивным, но отличалась бойцовским духом. А вот в качестве возлюбленного Крис выбрала главного теннисного плохиша тех времен — Джимми Коннорса. Тот матерился на корте, ругался с соперниками и швырял ракетки. Роман длился два года — теннисисты даже обручились, вместе выиграли «Уимблдон» и танцевали на чемпионском балу под песню The Girl That I Marry.

Рене Ричардс. «Я вела себя нечестно по отношению к соперницам». Как первый трансгендер в истории спорта раскаялся в своем поведении

В своей автобиографии Коннорс рассказал, что Эверт забеременела, и он хотел оставить ребенка, а вот девушка решила сделать аборт — момент якобы был неудачным. В результате Джимми и Крис переосмыслили отношения, поняли, что жениться рановато, и расстались.

Поговаривают, что рак мог развиться из-за аборта, который теннисистка сделала во время романа с Коннорсом. Одним из неблагоприятных факторов для развития заболевания медики как раз называют искусственное прерывание беременности. После аборта происходит изменение гормонального фона, вследствие чего развивается опухоль. Официального подтверждения данной информации в случае Эверт нет.

Крис Эверт. Фото Global Look Press
Крис Эверт.
Фото Global Look Press

Поучительная история для всех женщин

После того как генетический тест сестры Крис показал предрасположенность к определенному типу рака, теннисистка решила тоже пройти такое исследование. В результате она и пошла делать профилактическую гистерэктомию, то есть удаление матки. К счастью, рак в других частях тела обнаружен не был.

Врачи предписали Эверт шесть курсов химиотерапии, на что экс-спортсменка в комментарии ESPN отреагировала вполне позитивно: «Я прожила прекрасную жизнь. Теперь передо мной стоят некоторые задачи. Но меня утешает то, что химиотерапия гарантирует, что рак не вернется».

На самом же деле ее подруга-журналистка Крис МакКендри говорила, что 18-кратная победительница турниров «Большого шлема» нервничала. Теннисистка не знала, как отреагирует ее тело на химиотерапию, а она привыкла иметь полный контроль над своей жизнью.

Крис Эверт. Фото Global Look Press
Крис Эверт.
Фото Global Look Press

Лечение проходило в клинике во Флориде, и врач Джоел Карденас, который работал с Крис, рассказывал, что 70-80 процентов всех случаев рака яичника диагностируется на третьей или четвертой стадии. У Эверт же была первая, но если его не лечить, то всего через пару месяцев была бы уже критическая стадия заболевания. Никаких заметных симптомов у экс-теннисистки не было. Ежегодно Крис проходила исследования на разные типа рака, и ничего не обнаруживалось.

В случае с ее сестрой признаки были явными — в 2017 году Джинни задыхалась, когда те бежали по аэропорту в Сингапуре, но пообещала, что обратится к врачу сразу по возвращении домой. Рак выявили на поздней стадии, и он уже успел распространиться за пределы яичников. Джинни прожила еще два с половиной года, но все это время постоянно лечилась.

Джон Макинрой на&nbsp;Australian Open-1990. «Это было всего одно маленькое слово из четырех букв». Как великий Макинрой нарвался на матч-штраф

Когда Крис сказали, что у нее тот же самый тип рака, у нее возникло ощущение дежавю — она слышала те же самые термины, которые произносили при болезни сестры. К счастью, все оказалось не так страшно — первая стадия и 90-процентная вероятность, что после химиотерапии опухоли больше никогда не будет.

Эта история получила огласку с подачи самой экс-теннисистки — так она хотела показать всем женщинам, что необходимо своевременно обследоваться для предотвращения болезни на ранних стадиях. Позиция Крис проста: «Самостоятельно следите за своим здоровьем. Знайте историю своей семьи. Полностью чувствуйте свое тело, следуйте своей интуиции и будьте в курсе изменений. Не пытайтесь быть борцом и думать, что это пройдет само собой». Генетические исследования и своевременная диагностика спасли Эверт жизнь.

Теннис
Джимми Коннорс
2
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Украинская теннисистка Костюк требует отстранения россиян
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости