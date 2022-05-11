Легенда тенниса лечится от болезни, которая унесла жизнь ее сестры

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Крис Эверт прошла курс химиотерапии из-за рака, который мог спровоцировать аборт во время романа с Джимми Коннорсом.

Американский спортивный журналист Стив Флинк в книге «Величайшие матчи XX века» назвал Кристину (или просто Крис) Эверт третьей из величайших женщин-теннисисток прошлого столетия после Штеффи Граф и Мартины Навратиловой. Эверт никогда не проигрывала в первом круге на турнирах «Большого шлема», всего же на «мейджорах» она выиграла 18 титулов в одиночном разряде и еще три — в парном. За последние месяцы Крис пришлось столкнуться с серьезной проблемой со здоровьем — у нее обнаружили рак яичников. Та же болезнь унесла жизнь ее сестры.

Аборт во время бурного романа

— Я хотела поделиться, что мне диагностировали рак яичников первой стадии, — писала теннисистка в одной из социальных сетей. — Мне очень повезло, что врачи обнаружили его рано, и они ждут положительных результатов от моего плана химиотерапии.

Эверт добавила, что злокачественная опухоль была обнаружена в начале декабря во время удаления матки. Младшая сестра экс-спортсменки Джин умерла от того же самого вида рака два года назад, поэтому для Крис такие известия о ее состоянии здоровья стали еще большим ударом.

Крис Эверт. Фото Getty Images

Во время спортивной карьеры Эверт всегда носила макияж, хорошо одевалась и выглядела очень мило — ее даже называли американской душечкой. У нее была прекрасно поставлена речь, теннисистка не давала повода назвать ее поведение вульгарным или агрессивным, но отличалась бойцовским духом. А вот в качестве возлюбленного Крис выбрала главного теннисного плохиша тех времен — Джимми Коннорса. Тот матерился на корте, ругался с соперниками и швырял ракетки. Роман длился два года — теннисисты даже обручились, вместе выиграли «Уимблдон» и танцевали на чемпионском балу под песню The Girl That I Marry.

В своей автобиографии Коннорс рассказал, что Эверт забеременела, и он хотел оставить ребенка, а вот девушка решила сделать аборт — момент якобы был неудачным. В результате Джимми и Крис переосмыслили отношения, поняли, что жениться рановато, и расстались.

Поговаривают, что рак мог развиться из-за аборта, который теннисистка сделала во время романа с Коннорсом. Одним из неблагоприятных факторов для развития заболевания медики как раз называют искусственное прерывание беременности. После аборта происходит изменение гормонального фона, вследствие чего развивается опухоль. Официального подтверждения данной информации в случае Эверт нет.

Крис Эверт. Фото Global Look Press

Поучительная история для всех женщин

После того как генетический тест сестры Крис показал предрасположенность к определенному типу рака, теннисистка решила тоже пройти такое исследование. В результате она и пошла делать профилактическую гистерэктомию, то есть удаление матки. К счастью, рак в других частях тела обнаружен не был.

Врачи предписали Эверт шесть курсов химиотерапии, на что экс-спортсменка в комментарии ESPN отреагировала вполне позитивно: «Я прожила прекрасную жизнь. Теперь передо мной стоят некоторые задачи. Но меня утешает то, что химиотерапия гарантирует, что рак не вернется».

На самом же деле ее подруга-журналистка Крис МакКендри говорила, что 18-кратная победительница турниров «Большого шлема» нервничала. Теннисистка не знала, как отреагирует ее тело на химиотерапию, а она привыкла иметь полный контроль над своей жизнью.

Крис Эверт. Фото Global Look Press

Лечение проходило в клинике во Флориде, и врач Джоел Карденас, который работал с Крис, рассказывал, что 70-80 процентов всех случаев рака яичника диагностируется на третьей или четвертой стадии. У Эверт же была первая, но если его не лечить, то всего через пару месяцев была бы уже критическая стадия заболевания. Никаких заметных симптомов у экс-теннисистки не было. Ежегодно Крис проходила исследования на разные типа рака, и ничего не обнаруживалось.

В случае с ее сестрой признаки были явными — в 2017 году Джинни задыхалась, когда те бежали по аэропорту в Сингапуре, но пообещала, что обратится к врачу сразу по возвращении домой. Рак выявили на поздней стадии, и он уже успел распространиться за пределы яичников. Джинни прожила еще два с половиной года, но все это время постоянно лечилась.

Когда Крис сказали, что у нее тот же самый тип рака, у нее возникло ощущение дежавю — она слышала те же самые термины, которые произносили при болезни сестры. К счастью, все оказалось не так страшно — первая стадия и 90-процентная вероятность, что после химиотерапии опухоли больше никогда не будет.

Эта история получила огласку с подачи самой экс-теннисистки — так она хотела показать всем женщинам, что необходимо своевременно обследоваться для предотвращения болезни на ранних стадиях. Позиция Крис проста: «Самостоятельно следите за своим здоровьем. Знайте историю своей семьи. Полностью чувствуйте свое тело, следуйте своей интуиции и будьте в курсе изменений. Не пытайтесь быть борцом и думать, что это пройдет само собой». Генетические исследования и своевременная диагностика спасли Эверт жизнь.