Шарапова назвала имя своего ребенка. Мальчику уже две недели

Стала окончательно понятна причина отсутствия Марии на празднике столетия Центрального корта Уимблдона.

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова окончательно подтвердила факт рождения своего первенца. Если раньше 35-летняя спортсменка интриговала своих поклонников в соцсетях снимками с большим животом и статусом «мама», то теперь она опубликовала фото вместе с ней в кадре находятся ее партнер Александр Гилкс и младенец. «Теодор VII.I.MMXXII. Самый красивый, сложный и полезный подарок, о котором только может мечтать наша маленькая семья», — написала пятикратная победительница турниров «Большого шлема». Подобный пост не оставляет сомнений — у звездной пары 1 июля родился мальчик, которого назвали Теодором.

Мария Шарапова и Александр Гилкс с новорожденным сыном. Фото Соцсети

Приятный сюрприз

Шарапова с 2018 года состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом, который занимается продажей предметов искусства и в том числе вхож в королевскую семью. Судя по всему, пара помолвлена, но официальный брак не заключен. Состояние Гилкса оценивается в 20 миллионов долларов. Впрочем, для бывшей теннисистки деньги не имеют значения — за свою 15-летнюю карьеру она заработала более 300 миллионов долларов, из которых призовые за выступления на корте составляют только десятую часть, а остальное — результат выдающейся работы со спонсорами. 42-летний британец в прошлом уже был женат. С 2012 по 2016 год он состоял в браке с дизайнером Эдвиной Эклствайт, известной под псевдонимом Миша Нону.

Несмотря на то, что Шарапова с детства живет в США и в культурном плане является стопроцентной американкой, ее связь с Россией также была важна для Гилкса. Его мать Робин в свое время читала курс русской литературы в Оксфордском университете, а сам Алекс учил русский язык в Бристольском университете, хотя говорит на нем, судя по всему, не очень. Имя Теодор, данное ребенку, тоже нерусское. Конечно, если в семье его не будут называть Федей. В прошлом браке детей у Александра не было. Нынешний ребенок — первый и для спортсменки, и для ее спутника жизни. О своей беременности теннисистка, завершившая карьеру два с половиной года назад, сообщила 20 апреля. О сроках Мария не сообщала, однако все ожидали, что ребенок появится на свет несколько позже.

Подобная неосведомленность стала причиной небольшого скандала. 3 июля многие болельщики заметили отсутствие Марии на церемонии празднования столетия центрального корта Уимблдона, куда были приглашены почти все знаковые чемпионы лондонского мейджора. Тогда многие объяснили это русофобией организаторов турнира, запретивших в этом году участие игроков из России. А официальные объяснения были даны достаточно невнятные. Однако теперь очевидно — во Всеанглийском лаун-теннисном клубе знали истинную причину неявки на торжество Шараповой, однако не стали публично разглашать чужую тайну. Сама Мария также не спешила делиться с публикой новостью, и объяснилась только спустя две недели после родов. Кстати, лица ребенка на фото в соцсетях не видно — либо из соображений безопасности, либо исходя из суеверия.

Гражданство по праву рождения

Причиной завершения спортивной карьеры Шараповой стала хроническое повреждение плеча, которое мучило знаменитую теннисистку на протяжении всей карьеры. Причем, видимо, травма или усталость Марии от тенниса отказались столь большими, что россиянка, в отличие от большинства своих коллег, после прощания с большим спортом не пыталась играть в ветеранских и выставочных турнирах. Судя по соцсетям, бывшая спортсменка просто наслаждалась жизнью. Осенью 2020 года сообщалось, что она приобрела предместье в предгорьях Санта-Барбары. Ранчо площадью около двух гектаров обошлось ей в 8,6 миллиона долларов. Также Мария и Гилкс купили трехэтажное здание в пригороде Лос-Анджелеса на берегу океана с видом на пляж Малибу. В общем, проблем, куда податься с ребенком, звездной пары не будет.

Беременная Мария Шарапова. Фото Соцсети

На протяжении всей карьеры Шарапова выступала под флагом России, но родным домом для нее стали Соединенные Штаты — очевидно, что у нее там есть как минимум грин-карта. Точной информации, имеется ли у Марии американский паспорт, не обнародовано. Как бы то ни было, если ее ребенок появился на свет в США, он автоматически приобретет гражданство этой страны по праву рождения. Теоретически Шарапова может запросить для сына и гражданство России, но навряд ли это дело ближайшего будущего.

Что касается Гилкса, то он формально является подданным Соединенного королевства, но фактически тоже является американцем. В прошлом он работал в известной французской фирме Louis Vuitton, а затем переехал в Нью-Йорк, где и занялся торговлей предметами искусства. На этой должности ему пришлось много общаться с состоятельными коллекционерами из России. А с Шараповой Александра познакомила сербский мастер искусства Марина Абрамович, которая знаменита своим понятием идентичности, основанным на «противостоянии боли, крови и физических пределах тела». Абрамович из-за ее работ не раз обвиняли в сатанизме и каннибализме

Родители Марии развелись в 2007 году, уже после того, как оба перебрались из России в США. На первом этапе карьеры теннисистка находилась под сильным контролем и влиянием отца, но затем добилась самостоятельности, и начала больше общаться со своей матерью. Агент Шараповой Макс Эйзенбад, занимавшийся делами россиянки на протяжении всей ее карьеры, сейчас взял на себя продвижение британской теннисистки Эммы Радукану.