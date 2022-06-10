Югославская спортсменка Моника Селеш была лучшей теннисисткой планеты, но ее сломало нападение фаната с ножом

Трагическая история девушки, карьеру которой разрушил безумец, выбежавший на корт.

Сейчас организаторы соревнований несут полную ответственность за жизнь не только спортсменов, но и зрителей. Во многом нынешний контроль обусловлен вопиющими прецедентами из прошлого. Именно таким случаем стало нападение на югославскую теннисистку Монику Селеш в 1993 году. Безумный фанат вонзил нож в спину лучшей на тот момент теннисистки планеты прямо во время матча, едва не лишив ее жизни. От гибели спортсменку спасли охранники и родной брат. Однако психологическая травма оказалась гораздо серьезней физического ранения.

«Сначала я била Тома, потом я била Джерри»

Моника Селеш родилась 2 декабря 1973 года в городе Ново-Сад, Югославия. Ее родители были этническими венграми. Мама работала программистом, а отец Кароль был художником-мультипликатором и легко находил общий язык с детьми. К моменту рождения Моники родители уже воспитывали ее старшего брата Золтана. Кароль Селеш был фанатом тенниса и приобщал детей к этому спорту. Сын влюбился в теннис, увидев по телевизору игру Бьорна Борга. Поэтому ради мечты Золтана о теннисе отец отправился в Италию, чтобы купить ему ракетку, так как в Югославии их не продавали. Когда на свет появилась Моника, Каролю пришлось вновь проделать этот путь.

В 1970-х в Югославии не было детских теннисных школ, поэтому Кароль лично занимался тренировочным процессом детей. Для этого он во дворе вместо сетки натянул веревку. А упражнения брал из собственных методик, а также из старого учебника, который нашел в одной из местных библиотек. Например, отец натягивал трос между двумя машинами и ставил две коробки, в которые ребята должны были попадать. После ста точных ударов дети получали сладкий сюрприз и шли обедать. Чтобы тренировки не казались скучными, Кароль придумал еще один интересный ход. Помогли мультипликаторские способности. Отец нарисовал на мячах любимых мультяшных персонажей Моники — Тома и Джерри. «Сначала я била Тома, потом я била Джерри», — вспоминала Моника детские годы.

Поставленный удар Моники Селеш — во многом заслуга отца. Он также научил дочку геометрическому взгляду на корт, благодаря чему теннисистка заранее предугадывала, в какой точке может оказаться мяч. Кароль Селеш не был типичным требовательным родителем, который с помощью детей воплощал нереализованные амбиции. Прежде всего, отец сам получал удовольствие от тренировок. «Он был скромным, теплым, интеллектуально гиперактивным человеком. Он ездил по турнирам не потому, что наслаждался вниманием, и усердно старался не влезать в дела дочери», — рассказывал Питер Бодо, близкий знакомый семьи Селеш.

Моника Селеш. Фото Getty Images

Ранее доминирование

Моника Селеш оказалась талантливее своего брата. В 9 лет она выиграла юношеский чемпионат страны, выступая против 12-летних соперниц. В следующем году Моника взяла еще один трофей. А в 12 лет получила титул «Спортсменка года Югославии». Способности юной теннисистки были очевидны, поэтому ради развития карьеры семья временно переехала во Флориду, США. После удачного выступления на юношеском турнире девочку заметил известный тренер Ник Боллетьери. Он предложил Каролю Селешу место для Моники в его академии и навсегда переехать в Штаты. Несмотря на финансовые трудности, отец согласился.

После ряда громких побед на юношеском этапе Селеш перешла во взрослый теннис. В 1989 году, когда ей было всего 15 лет, она дебютировала на турнире «Большого шлема» и с ходу дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Спустя год Моника выиграла парижский турнир, став самой молодой победительницей «Ролан Гаррос». Этот рекорд по-прежнему принадлежит югославской теннисистке.

С января 1991-го по февраль 1993 года Моника Селеш доминировала на теннисном корте. За этот период восходящая звезда мирового спорта выиграла 22 турнира, 8 раз играла в финальных матчах турниров «Большего шлема», уступив всего однажды — в финале Уимблдона-1992. Селеш три раза выигрывала «Ролан Гаррос» и Australian Open и дважды забирала трофей US Open. За всю карьеру ей не покорился только знаменитый Уимблдон.

После оглушительных побед в начале 1990-х Моника стала суперзвездой. Теннисистка не могла свободно находиться в публичном месте из-за любви фанатов. Ее постоянно преследовали журналисты и папарацци. Девушке даже приходилось постоянно менять имидж и носить парики, но и это не всегда спасало. «Я поверить не могла. Даже в кепке и парике узнали. Очень часто в кепке и парике я могу даже мимо папы пройти незамеченной», — жаловалась Моника. Журналист The New York Times Робин Финн даже приписал спортсменке необычный рекорд. Он обнаружил, что Селеш является единственной теннисисткой, которая три раза выигрывала «Ролан Гаррос» с тремя разными прическами.

До 1993 года Моника Селеш успешно билась против более опытных теннисисток. Ее главной соперницей в те годы была немка Штеффи Граф. С победы над ней в 1990-м стартовал ее чемпионский путь. Селеш целых шесть раз встречалась с Граф в финальных матчах турниров «Большого шлема». Чаще, чем с любой другой теннисисткой. По итогам всех встреч сложилась боевая ничья 3:3. Но тут важно отметить, что до трагического нападения в 1993 году в серии со счетом 3:1 уверенно вела Моника Селеш.

Моника Селеш после нападения фаната. Фото Global Look Press

Неуравновешенный фанат Штеффи Граф

Сезон 1993 года Моника Селеш начала ярко. В третий раз подряд выиграла Australian Open и одержала победы на турнирах в Чикаго и Париже. Правда, незадолго до «Ролан Гаррос» теннисистка заболела гриппом и пропустила 62 дня. Чтобы набрать форму перед турниром во Франции, она решила отправиться на турнир в Гамбург. 30 апреля она играла в четвертьфинале против болгарки Магдалены Малеевой. Селеш уверенно вела после двух сетов — 6:3, 4:3. Во время перерыва на Монику неожиданно напал безумный фанат. Он вплотную подбежал к перегородке, которая разделяла трибуны и корт, и вонзил маленький нож в спину Селеш.

К счастью, ранение оказалось несерьезным. Лезвие вошло в тело Моники всего на полтора сантиметра, не задев позвоночник. Многим показалось, что Селеш даже сначала не почувствовала удара. Она спокойно встала со скамейки, дошла до сетки и только в этот момент рухнула. Безумца тут же схватили охранники и родной брат спортсменки. Матч пришлось досрочно прервать, а Монику — госпитализировать.

«Внезапно появилось острое жжение слева, от которого по спине раскатилась боль. Крик — скорее животный, чем человеческий. Я с трудом узнала, что издала его я. Я посмотрела через левое плечо и увидела мужчину в кепке, который двумя руками держал окровавленный нож. Он поднял руки над головой, чтобы нанести еще один удар. В эту секунду я узнала лицо, которое до этого видела в гостинице, на пустых трибунах», — вспоминала в своей автобиографии Селеш.

Человека с ножом, которой долгое время будет сниться Монике в ночных кошмарах, звали Гюнтер Пархе. Безработный мужчина страдал психическим расстройством. В полиции он признался в содеянном и даже назвал причину своего мерзкого поступка. «Прежде чем начать давать показания, я хочу сказать, что я огромный поклонник Штеффи Граф. Я следил за всей ее карьерой. Например, каждый год отправлял ей деньги на день рождения с тех пор, как открыли границы между Западной и Восточной Германией. В 1990-м Штеффи проиграла Монике на German Open, и мой мир рухнул. Я не мог смириться с мыслью, что кто-то оказался лучше Граф. Я был очень расстроен, когда Селеш выиграла «Ролан Гаррос». После этого я решил нанести Монике травму, чтобы она не могла больше играть в теннис».

Ранение Моники Селеш. Фото Global Look Press

Гюнтер тщательно спланировал свое преступление. В зеленом пакете он протащил на трибуны небольшой нож. А во время перерыва спустился по лестнице ближе к корту и совершил нападение. «Это ей [Монике Селеш] наказание за последние три года. Меня очень расстроило, что Моника Селеш была выше Штеффи Граф в мировом теннисном рейтинге», — говорил Пархе.

Немецкий суд вынес обвинительный приговор по делу хулигана с ножом. Но результат оказался, мягко говоря, удивительным. Преступника приговорили к двум годам условного заключения и освободили прямо в зале суда. Судья поверила, что нападавший хотел только ранить Селеш. К тому же приняла во внимание заключение психиатров, согласно которому Пархе был помешан на Граф. Конечно, Гюнтера отправили на принудительное лечение, но при этом он оставался на свободе.

Когда Моника Селеш узнала о таком мягком приговоре, то разрыдалась прямо у мамы на руках. «О чем это говорит миру? Он признал, что преследовал меня, потом ударил ножом, а теперь суд утверждает, что ему не нужно сидеть в тюрьме за заранее спланированное преступление. Он может дальше жить, как жил, а я не могу, потому что до сих пор восстанавливаюсь от нападения, которое могло меня убить», — негодовала Селеш.

Сторона защиты стала добиваться справедливого наказания. Но апелляцию отклонили. Позже судья, рассматривавший это дело, заявил: «Наша юридическая система работает не по принципу «око за око». Суд надеется, что госпожа Селеш воспримет этот вердикт как справедливый». Однако немецкий суд даже не смущал тот факт, что после лечения Пархе по-прежнему признавался в любви Граф и продолжал отправлять ей подарки. Как бы Моника ни старалась защитить себя в суде, справедливого наказания и компенсации за моральный ущерб она так и не добилась.

Моника Селеш. Фото Getty Images

Психологический спад и потеря отца

После нападения Селеш получила самую главную травму в своей жизни — психологическую. Физически теннисистка восстановилась достаточно быстро. Однако ее мучили постоянные кошмары и страх выйти на корт. Позже Селеш рассказывала, что она постоянно плакала и считала, что недостойна счастья. В автобиографии Моника написала: «Я провела два года в тюрьме, в которой сидеть должен был он».

Селеш действительно два года провела вне спорта. Журналисты и фанаты охотились за ней, в то время как потрясенная девушка практически все время проводила дома. Выбраться из психологической ямы ей помогли отец и психолог. «Он [отец] сказал: «Мне вообще ничего в этом мире не нужно, когда я тебя такой вижу». И я решила, что мне пора двигаться дальше и забыть случившееся».

Почувствовав в себе силы, Моника вернулась на корт летом 1995 года. В знак уважения Женская теннисная ассоциация (WTA) поставила ее на первое место в рейтинге, которое она справедливо занимала до гамбургской трагедии. Свой первый турнир после возращения Селеш выиграла августе, победив в финале турнира в Канаде Аманду Кетцер из ЮАР. Но, к сожалению, 23-летняя спортсменка так и не смола вернуться на чемпионский уровень.

В 1998 году от рака умер самый близкий человек в жизни Моники — отец. Кароль Селеш три года боролся с болезнью, но так и не сумел выздороветь. «Нужен какой-то человек. Посмотрите на Каприати, Винус, Серену, Хингис — у всех есть человек, который всегда рядом. Необязательно, чтобы это был лучший человек на свете, но ты должна знать, что он желает тебе лучшего. У меня этого человека отняли в очень раннем возрасте», — говорила Селеш о смерти отца. На «Ролан Гаррос» — 1998 Моника приехала играть в черном платье, а на ее шее висело обручальное кольцо отца. На том турнире она дошла до финала, но в решающем матче уступила Аранте Санчес-Викарио.

После возращения на корт у Селеш начались проблемы с лишним весом. Когда Моника узнала о смертельной болезни отца, то стала интенсивно заедать стресс. «Я помню, как играла выставочный турнир перед Торонто и была где-то на 11 килограммов тяжелее, чем раньше. И я слышала, как люди говорят: «Господи, что случилось с Селеш? Видели, какая она здоровенная?» Но меня чуть не зарезали. Я не играла два года. Мой отец был серьезно болен. Я начала искать утешение в еде. Чего вы ожидали?» — объясняла Селеш.

Выйти на высокий уровень также мешали постоянные травмы. Порой теннисистка получила их в безобидных и глупых ситуациях. Однажды во время тренировки она сломала безымянный палец в двух местах, неудачно поймав мяч. А в 2000 году случайно подвернула ногу перед полуфинальным матчем на турнире в Майами, играя с собакой. Моника выступала на профессиональном уровне до 2003 года. За восемь лет после возращения она выиграла 20 титулов и всего четыре раза играла в финальных матчах турниров «Большого шлема». Правда, победить ей удалось только однажды — в 1996 году на Australian Open.

После завершения карьеры Моника Селеш нашла свое счастье. Сначала девушка занялась физическим восстановлением. Она довольно быстро справилась с лишнем весом и увлеклась хатха-йогой. В 2009 году бывшая спортсменка выпустила успешную автобиографию. В книге Селеш подробно описала два года жизни после нападения. В 2014 году Моника вышла замуж за миллиардера Тома Голисано. Муж оказался старше возлюбленной на 32 года. Пара до сих пор счастлива в браке, не имея детей. Селеш наслаждается жизнью в светском обществе. Посещает различные мероприятия и занимается благотворительностью. «Я не думаю о своем наследии. Я живу настоящим», — утверждает Моника Селеш.