«Девятого места в мире для меня точно недостаточно». История победы Дарьи Касаткиной в Сан-Хосе

Первая ракетка России покинула турнир WTA 1000 в Торонто уже в первом круге. Наверняка не успела восстановиться после титула в Сан-Хосе, взятого всего двумя днями ранее. Обозреватель «СЭ» делится впечатлениями от первого трофея Касаткиной в 2022 году и разговорами с теннисисткой по ходу турнира.

Путь в первую десятку

Первая ракетка России Дарья Касаткина, выиграв в воскресенье престижный турнир в Сан-Хосе, впервые с начала 2019 года вернулась в мировую десятку рейтинга WTA. Более того, первый раз в карьере заняла в нем девятое место — раньше выше десятого не поднималась. В Калифорнии ее принимали позитивно — ведь год назад на том же соревновании, проходящем с 1971 года, она дошла до финала, где тогда уступила. Но когда человек однажды проходит весь путь до последнего матча, а затем повторяет ту же дорогу год спустя, ему или ей аплодируют уже иначе. Как доброму соседу или старому другу.

Касаткина — незаурядная личность и сильная спортсменка, боец по духу. Не обладая выдающимися габаритами и проигрывая в них большинству ведущих теннисисток мира (ее рост — 170 сантиметров), уступая соперницам по мощи подачи и ударов, Даша отлично двигается, использует разнообразные удары и вращения, меняет ритм и умело рвет темп розыгрышей, затягивая соперниц в долгий, но не монотонный обмен ударами. Теннис Касаткиной можно назвать играми разума. Это и удовольствие от любимого занятия, и дьявольский труд.

Ей пришлось многое преодолевать. После отличного 2018 года, который она закончила десятой, выиграв «Кубок Кремля», в 2019-м Касаткина «посыпалась» и к концу сезона рухнула на 69-е место. 2020-й оказался не легче — лучшим местом по ходу года было лишь 66-е, а итоговым — 71-е. В какой-то момент Даша, по собственному признанию, хотела закончить карьеру. Но в результате сменила тренера и стала сотрудничать с испанцем Карлосом Мартинесом, ранее работавшим со Светланой Кузнецовой. Все говорят, что у них сейчас великолепная команда, в которую также входит тренер по физподготовке Касаткиной, ее родной брат Александр. Оба они приехали в Сан-Хосе.

С 2021-го результаты пошли в гору. В первые три месяца года Дарья выиграла турниры в Мельбурне и Санкт-Петербурге — правда, с тех пор трофеев над головой не поднимала. Но к концу прошлого года поднялась на 26-ю строчку. А заодно поучаствовала в победе сборной России на Кубке Билли Джин Кинг, выиграв свой матч в финале.

А в этом году уже были четыре полуфинала, в том числе — «Ролан Гаррос». Кругом ранее она в первом русском женском четвертьфинале турниров «Большого шлема» с 2013 года обыграла Веронику Кудерметову, ныне 18-ю ракетку мира. До мая-июня 2022-го Касаткина до полуфиналов «мейджоров» не доходила...

Впрочем, интерес к Дарье сейчас велик не только по спортивным причинам. 18 июля она стала второй российской спортсменкой (после футболистки Надежды Карповой), сделавшей каминг-аут. Тему эту в спортивном издании развивать не будем, но отметим, что большой резонанс привлек к фигуре Касаткиной еще больше внимания.

...Перед вами — необычный материал. Поскольку после недавних откровений Касаткина сейчас не готова к большим интервью и решила сконцентрироваться на теннисе, я получил возможность связываться с ней после каждого матча и задавать несколько спортивных вопросов. Можно было, конечно, выдавать их сразу, — но я предпочитал накапливать, тем самым играя в рулетку. Ведь никто не знал, как Даша выступит на турнире.

Ставка сыграла. И по этим цитатам можно проследить весь путь Касаткиной в Сан-Хосе, который составил пять матчей и 13 сетов, десять из которых она выиграла. И подняла над головой главный теннисный трофей Кремниевой долины.

Дарья Касаткина. Фото USA Today Sports

«Победы в турнирах « Большого шлема» важнее первого места в рейтинге»

Первый круг. Понедельник, 1 августа. Касаткина — Елена Рыбакина (Казахстан) — 1:6, 6:2, 6:0

В первом же круге жеребьевка выбрала в соперницы Касаткиной новоиспеченного победителя Уимблдона 23-летнюю москвичку Елену Рыбакину, с 2018 года представляющую Казахстан. Для Лены это был первый матч после триумфа в Лондоне 8 июля. Впрочем, и Дарья не играла сравнительно давно — с 17 июля, когда уступила в первом круге турнира на грунте в Гамбурге.

— Вы играли против действующего победителя Уимблдона. Разница между первым и двумя остальными сетами заставляет предполагать, что в начале игры ее статус вас смущал и пугал, что ли, а потом вы это преодолели.

— Это не так, — мигом разрушила мою стройную версию Дарья. — Елена всегда была великолепным игроком, я знаю ее очень долгое время, с юниорских времен (Касаткина на два года старше. — Прим. И.Р.). Так что выигрыш Уимблдона ничего не поменял в моем отношении к ней.

— Что же оказалось поворотным моментом после разгрома в первом сете?

— Гейм при 2:1 в мою пользу во втором сете, выигранный мною на подаче Лены, стал для меня большим облегчением. И получился он очень непростым, там было пару очков, где все могло качнуться куда угодно. Это был мой первый брейк в матче. Но, сделав его, я оказалась способна держать этот уровень дальше и даже поднимать его.

У меня еще идет акклиматизация после перелета из Европы, поэтому быть сфокусированной особенно важно и непросто. Была чуть-чуть в тумане, но рада, что удалось заставить свое сознание работать в правильном направлении. Нельзя было расслабляться и в третьем сете: когда ты играешь против хиттеров (игроков, делающих ставку на мощнейший удар. — Прим. И.Р.) высокого уровня, если теряешь концентрацию и у них пару раз проходят удары — они снова в игре. С 3:0 может спокойно стать 3:3. Но в последнее время я прибавила в игре против теннисисток такого типа.

— В прошлом году вы на этот момент сезона были 31-й в мире, сейчас — 12-я (8 августа Дарья стала 9-й. — Прим. «СЭ»). Какие цели на данный момент ставите перед собой — топ-10, топ-5 к концу сезона? И считаете ли себя способной однажды стать первой в мировом рейтинге?

— Надеюсь! И буду много, очень много работать. Но быть первым номером в рейтинге — не та цель, к которой стремлюсь и о которой думаю. Скорее я «титульный» человек, а не «цифровой». Трофей над головой для меня значит намного больше, чем цифра напротив моего имени. Более того, если бы у меня была такая возможность, я бы вообще хотела сказать, что у меня нет конкретных задач, — чтобы не увеличивать давление на себя. Но говорить так не буду, поскольку это неправда. Поэтому лучше замолчу. Как только ты говоришь что-то конкретное, от тебя начинают этого ожидать, а затем реальность больно тебя бьет. Так что оставлю эту информацию для себя (смеется).

— В этом году вы дошли до полуфинала «Ролан Гаррос». Насколько важным был этот момент в вашей карьере? Можете ли сказать, что после пары тяжелых сезонов именно в Париже вы вновь поверили в себя как в теннисистку большой элиты?

— Настоящая вера в себя вернулась ко мне после полуфинала в Риме (в мае 2022-го, за неделю до «Ролан Гаррос». — Прим. И.Р.). Сейчас даже рада, что проиграла там в полуфинале Онс Жабер, хоть и имела матчбол. Потому что обидные проигрыши делают тебя еще голоднее, и то поражение здорово мотивировало меня на «Ролан Гаррос».

Конечно, Париж был очень важен для меня. До того я доходила до четвертьфиналов «Большого шлема», а до полуфиналов — никогда. Это стало важной ступенькой. Да, мне еще предстоит много следующих, но я счастлива, что преодолела эту. Когда ты попадаешь в два последних этапа крупнейшего турнира, это значит, что в конкретный момент ты одна из лучших в мире. Это говорю не я, это говорит статистика (смеется). Но после этого полуфинала во мне ничего не изменилось, я работаю как прежде и голодна до титулов!

Дарья Касаткина. Фото USA Today Sports

«Думаю, Месси вернется в «Барселону», но не как действующий футболист»

Второй круг. Среда, 3 августа. Касаткина — Тэйлор Таунсенд (США) — 6:4, 6:0

По изначальной жеребьевке Дарья во втором круге попадала на совсем другого соперника — другую россиянку, Веронику Кудерметову, которую обыграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Но в последний момент перед стартом турнира стало известно, что снялась из-за травмы третий номер «посева» испанка Гарбинье Мугуруса, и всю сетку перекроили. Кудерметова оказалась «сеяной», и две теннисистки из России попали в разные половины новой сетки. К счастью — потому что одна победит, а другая дойдет до полуфинала.

Единственный раз на турнире с соперницей Касаткиной повезет — Таунсенд, в марте 2021 года родившая ребенка, вышла в основную сетку из квалификации. Какое-то сопротивление она смогла оказать только в первом сете, а во втором, как и Рыбакина в третьем, улетела под ноль. На это я и обратил внимание в первом вопросе.

— Последние сеты обоих матчей вы выиграли по 6:0. Означает ли это, что вы чувствуете себя прекрасно готовой физически? И была ли у вас специальная физподготовка к американской части сезона, тем более что вам пришлось пропустить Уимблдон?

— После травяного сезона всегда какое-то время готовлюсь к американской серии, но в этом году ситуация была несколько необычной. Пауза между турнирами затянулась. Кроме того, планировала сыграть после Уимблдона два турнира на грунте, но так вышло, что поучаствовала лишь в одном, и то коротко (от Лозанны Дарья отказалась. — Прим. И.Р.). Зато больше тренировалась — и много!

Позже Касаткина расскажет, что плакала на этих тренировках, настолько они были беспощадны. Что ж, они уже дали свои плоды, а пока Дарья продолжает:

— В связи с отсутствием игровой практики была некоторая неопределенность, но в итоге все получилось к лучшему, поскольку до перелета в Сан-Хосе я только тренировалась две полные недели. Чувствую себя действительно хорошо. Впрочем, по-моему, большая часть матчей в моей карьере состояла из трех сетов. Так что я вроде как готова к этому (смеется).

— По изначальной жеребьевке вы должны были играть с Вероникой Кудерметовой, которую вы обыграли в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Матчи с соотечественниками представляют для вас что-то особое?

— Тут больше значения имеет то, что мы с Вероникой начали играть друг против друга еще с детей, когда нам не было еще и десяти лет! Так что у наших матчей очень долгая история. Просто приятно видеть, что люди одного поколения, которые растут вместе, играют на одних соревнованиях, потом встречаются на таких стадиях турниров уровня «Ролан Гаррос». Но это и увеличивает конкурентность борьбы — выиграть хочется еще больше. Ты всегда хочешь быть лучше, чем другая девочка из твоей страны твоего возраста. И это поднимает наш уровень!

— Матч с Таунсенд состоялся ранним днем по калифорнийскому времени, вечер у вас свободен. Будучи страстным футбольным болельщиком, случайно, не собираетесь на матч МЛС между командами Сан-Хосе и Майами?

— Я все-таки поклонница европейского футбола, так что предпочту провести вечер по-другому. Сохраню энергию — завтра полноценная тренировка, поскольку нет игры, а дальше матчи один за другим.

— Тогда о вашей любимой «Барселоне». Как журналист, больше пишущий о футболе, не могу удержаться, извините. Как вам ее перспективы в этом сезоне?

— Мне очень нравится, как работает Хави, мы видим, что с ним настоящая «Барселона» возвращается. И это здорово, так что к перспективам команды отношусь хорошо. С большим нетерпением жду, как пойдут дела у Левандовски, поскольку он сейчас лучший нападающий в мире. Очень хочу посмотреть, как он впишется в «Барселону», поскольку всегда сложно приезжать из другого чемпионата и привыкать к новым партнерам, новому стилю. Но думаю, что при его уровне профессионализма у Роберта все получится.

— Идут упорные разговоры о том, что Хави хочет через год вернуть Лео Месси. Вы в это верите?

— Думаю, он вернется в «Барселону», но уже не как действующий футболист, а в какой-то другой роли.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

«Чувствую, что подача у меня стала намного лучше»

Четвертьфинал. 5 августа, пятница. Касаткина — Арина Соболенко (Белоруссия) — 4:6, 7:5, 6:0

Поразительно: третий раз подряд Дарья выиграла последний сет всухую. Теперь уже не остается никаких сомнений, что ее «физика» — на топе. Причем теперь-то соперница — шестая ракетка мира и четвертая «сеяная» в Сан-Хосе.

— В сложные моменты вы часто переглядывались со своим тренером Карлосом Мартинесом.

— Когда розыгрыши заканчиваются, почти все время смотрю на Карлоса. Он знает, что показывать, что говорить. Знает и когда ему ничего не надо говорить. Он очень опытный в этом смысле человек. Даже бессознательно мой первый рефлекс после того или иного мяча — оглянуться на тренера. Он лучше кого-либо знает, как мне надо на что-то реагировать, как вести игру.

— Вы сделали два эйса в первом гейме третьего сета, и это, кажется, добило Соболенко. Как работаете над подачей, которая никогда не была вашим козырем?

— Чувствую, что она у меня намного лучше, чем раньше. Не всегда, но в большей части матчей могу ее контролировать. Не подхожу к вопросу так: мол, нет у меня хорошей подачи, и ладно. Работаю в том числе над психологией подачи. Я должна управлять ей лучше — но уже довольна прогрессом.

— Что такое играть по такой жаре, как сегодня, когда на трибунах даже человек в обморок упал?

— Играть легче, чем сидеть на трибуне. Не раз смотрела теннис как зритель и поняла, что иногда переносить пекло там сложнее, чем в игре, поскольку ты как игрок целиком находишься в ней и о кондициях просто не думаешь. Плюс к тому как-то так получается, что раньше я страдала от этого намного больше, чем теперь. Нет, играть в жару по-прежнему сложно, но реагирую на нее я сейчас несравнимо с тем, что было прежде, привыкаю намного быстрее.

На послематчевой пресс-конференции организаторы добавят Даше позитива — принесут и поставят на стол милую собачку. Она предложит предоставить ей отдельный стул. Но ее примутся кормить прямо на столе перед теннисисткой, а сама она будет с удовольствием животное гладить. Mubadala Silicon Valley Classic уже не первый год сотрудничает с некоммерческой организацией, помогающей животным, — отсюда и такое маленькое шоу. Спортсменка была искренне рада. Как знать, может, это тот маленький позитивчик, который был ей так нужен, для того чтобы одержать и следующую победу?

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

«И сейчас хотела бы прибавить еще пять сантиметров. Зато у меня быстрые ноги!»

Полуфинал. 6 августа, суббота. Касаткина — Паула Бадоса (Испания) — 6:2, 6:4

После победительницы Уимблдона и шестой ракетки мира очередная соперница — третья ракетка планеты и вторая «сеяная» в Сан-Хосе Паула Бадоса. В этом году до Калифорнии соперницы обыграли друг друга по разу. Еще одна высокая девушка: у Рыбакиной — 1,84, у Соболенко — 1,82, у Бадосы — 1,80. Последняя — на десять сантиметров выше Даши, остальные — еще больше! Но Касаткина не оставила испанке ни шанса, второй раз на турнире (после Таунсенд) выиграв в двух сетах.

— Вы в Сан-Хосе обыграли уже трех теннисисток, которые намного выше вас ростом. Никогда в детстве не хотели стать выше, не жаловались, что не растете, как самые высокие девочки?

— Я и сейчас иногда прошу прибавить еще пять сантиметров (смеется). Иногда рост — преимущество, иногда — недостаток. Чем ты выше, тем менее координирован. Я не такая уж низкая. Иногда желаю быть немножко повыше, но довольна тем, какая есть. У меня быстрые ноги, что тоже прекрасно. Кто знает, что лучше: эти лишние пять сантиметров или быстрые ноги? И на руки свои не жалуюсь. Могу спасать разные ситуации, находить пути выхода из них и выигрывать матчи даже без этих пяти сантиметров!

«У меня есть много резервов для роста»

Финал. 7 августа, воскресенье. Касаткина — Шелби Роджерс (США) — 6:7, 6:1, 6:2

Итак, финал. В прошлом году Касаткина в трехсетовом матче проиграла в нем американке Даниэль Коллинз. На вопрос, будет ли она после этого что-то менять в процедуре подготовки к решающему матчу, Даша, хохотнув, ответила, что и не помнит, как там что было год назад. Позавтракает, понежится в кровати, потом разомнется — и в бой. В четыре часа дня по местному времени, в два ночи по Москве.

В Калифорнии мог случиться чисто российский финал, но прошедшая мощный путь Кудерметова (она обыграла, например, финалистку Уимблдона туниску Онс Жабер) во втором полуфинале уступила американке Шелби Роджерс.

Очаровательная своей непосредственностью Роджерс, еще не зная соперницу по финалу и характеризуя журналистам каждую из них, сообщила: «В последний раз Даша надрала мне задницу». Такое не может быть сказано о враге. Недаром, когда все закончится, они обнимутся...

После полуфинала Дарью спросили, как она отнесется к неизбежному — что болеть будут за соперницу-американку. Она ответила, что даже этого не заметит, поскольку обладает способностью во время игры полностью отключаться от всего постороннего и видеть только линии корта, мяч и соперницу.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

Но болеть будут за обеих одинаково — вот такая атмосфера на турнире в Сан-Хосе. И овацию после победы Касаткиной устроят — дай бог каждому. 200-я победа в карьере на турнирах WTA, пятый титул, четыре из которых — на харде. Не такой уж частый для теперь довольно сдержанной Касаткиной визг радости и падение на корт после заключительного розыгрыша, закрытые глаза. Абсолютно искренне радующиеся за победителя и с уважением провожающие проигравшего трибуны, не раз скандировавшие: «Да-ша! Да-ша!». Именно Даша, а не Дарья — разобрались же, как лучше!

«Хочу пожелать вам всем много любви, счастья и... мира, наконец, в этом мире», — скажет заполненному третий день подряд стадиону университета San Jose State Даша, и болельщики зааплодируют.

Это лишь вторая победа девушки из России в Сан-Хосе за 51 год — в 2007-м турнир выиграла Анна Чакветадзе. Касаткина встала в ряд с Билли Джин Кинг, Мартиной Навратиловой, Моникой Селеш, Сереной Уильямс и многими другими суперзвездами. Даша теперь идет третьей в чемпионской гонке WTA — больше побед, чем она, в сезоне одержали только Ига Свентек и Онс Жабер. А количество четверть- и полуфиналов наконец-то перешло в качество — первый выигранный турнир за 17 месяцев! Если не считать сборную, конечно.

Поздравив Касаткину, спрашиваю:

— Сейчас вы станете 9-й в мире, и это рекордное достижение в вашей карьере. Верно ли говорить, что сейчас вы играете в лучший теннис в жизни?

— На бумаге — да. И по игре, возможно, это тоже так. Но хочу большего. Для меня этого точно недостаточно. Абсолютно убеждена, что у меня есть много резервов для роста. И над тем, чтобы их раскрыть, мы будем с моей командой работать. Не сегодня, конечно, но начиная с завтрашнего дня (смеется).

— Кому посвятите победу?

— Своей команде. Они делают для меня все. Много работала над физическими кондициями, плакала на корте, мучилась на тренировках. Зато теперь такое впечатление, что бегаю по корту даже больше, чем раньше.

— Четыре из пяти турниров WTA, которые вы выиграли, проходили на харде. Можно ли теперь говорить о том, что он ваше любимое покрытие, хоть вы и тренируетесь в Барселоне, на грунте?

— Такая статистика логична, поскольку большую часть сезона мы играем на харде. Если сравнить количество турниров на этом покрытии и на земле, то у первых — большое преимущество. У меня и на грунте хорошие результаты, особенно в этом году (два полуфинала в Риме и на «Ролан Гаррос». — Прим. И.Р.). Возможно, да, чувствую себя чуть более комфортно, играя на харде. Но и грунт люблю. На нем, правда, ты несколько чаще травмируешься, но он мне нравится по-любому. И надеюсь, что на пяти титулах не остановлюсь!

...И тут я решился задать вопрос, формулировку которого долго обдумывал, чтобы не показаться нетактичным. Но понять одну вещь очень хотелось, коль скоро сама теннисистка заговорила об этом столь открыто.

— Даша, видите ли вы что-то общее между победой на этом турнире, первой вашей в году, и недавними откровениями? Может, ощутили себя свободнее?

Касаткина на секунду задумалась и ответила:

— Думаю, нет. Как уже сказала, я очень много работала, и этот сезон проходил для меня хорошо. Да, в финалах до Сан-Хосе не играла, но было много полу- и четвертьфиналов. Конечно, то, что я сказала, помогло мне ментально. Но не думаю, что здесь есть прямая взаимосвязь — в том смысле, что если бы я этого не сделала, то не выиграла бы турнир...