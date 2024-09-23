Теннис хотят изменить до неузнаваемости из-за поколения Z. Но надо ли уродовать игру?

Помогут или навредят игре инновации от легендарной Билли Джин Кинг?

На сегодня теннис — один из самых популярных видов спорта, его многие любят в том числе за преданность традициям. Однако есть и те, кто стремится к реформам. Причем речь в том числе и о культовых фигурах тенниса прошлого. Так, на днях с революционными, в общем-то, предложениями выступила 80-летняя Билли Джин Кинг, которую, пожалуй, можно назвать одной из самых влиятельных фигур в мире тенниса. Сама Билли Джин уверена в том, что ее идеи помогут привлечь в теннис молодежь и способствуют полному равенству в доходах мужчин и женщин. Но, если данные инновации реализуют, не станет ли теннису от этого только хуже, а не лучше?

Культовая теннисистка набросилась на систему подсчета очков

Популярность Билли Джин Кинг в последнее время вышла на новый уровень. Напомним, эта теннисистка прославилась в шестидесятые — семидесятые годы прошлого века благодаря своей борьбе за права женщин и вообще за равноправие в теннисе. Ее победа в показательном матче против Бобби Риггса в «Битве полов» чуть более полувека назад поспособствовала взлету и без того большой популярности американки. К тому же по мотивам той культовой игры в Голливуде даже сняли фильм со звездами первой величины и Эммой Стоун в роли самой Кинг, были и другие заметные постановки. Несколько лет назад при перезапуске формата Кубка Федерации (женского аналога Кубка Дэвиса) его переименовали в Кубок Билли Джин Кинг.

Билли Джин Кинг. Фото Getty Images

При этом легенда очень активна в публичном пространстве, часто присутствует на статусных матчах, выслушивает комплименты от нынешних звезд-женщин за «счастливое детство» и охотно комментирует происходящее. Поэтому, пусть Билли Джин и выиграла «всего» 12 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (всего 39 с учетом пар и микста), сейчас она находится, образно выражаясь, в зените славы. И ее советы и предложения теннисная общественность просто не может игнорировать.

Так что же, собственно, предложила 80-летняя легенда? На своей страничке в социальных сетях она написала следующее: «Люди все время спрашивают меня о будущем любимой нами игры и о том, что бы я в ней поменяла, если бы хотела и могла. Вот мои мысли, и некоторые могут вас удивить.

Терпеть не могу систему подсчета очков, так как из-за нее в теннис сложнее привлечь новых людей, особенно молодежь, которая не очень понимает счет 15:40 или 30:15. Предлагаю вести счет более простым способом — 1, 2, 3, 4. Если надо, чтобы выигрывали с преимуществом в два очка, пусть так будет при 3:3, но давайте уберем 15, 30, 40.

Кроме того, каждый игрок должен носить имя и номер на футболке. Почему? Мы должны продвигать наших игроков, как это делают все остальные виды. Взгляните на баскетбол, американский футбол, бейсбол — там у игроков есть имя и номер. И я хочу, чтобы на «Больших шлемах» все играли в трехсетовом формате. Или у мужчин и женщин должно быть одинаковое количество сетов. Это позволит им зарабатывать одинаково. Ведь доход идет от медиаконтента, и из-за этого женщин всегда мало показывают".

Фото Getty Images

Семь раз отмерь, один раз отрежь

Что ж, надо признать, что теннис за полтора века действительно не сильно изменился и не спешит, что называется, идти в ногу со временем. Надо признать, что сейчас вообще сложно сказать наверняка, откуда взялась система подсчета очков (есть разные версии), однако, по мнению большинства поклонников тенниса, она является неотъемлемой частью неповторимого очарования игры. Согласимся, что 1, 2, 3, 4 — все это, может, более понятно для представителей поколения Z (1995 — 2010 годы) и Альфа (с 2010 года). Но не всегда упрощать — значит улучшать. Тем более при желании выучить систему подсчета очков и числа в теннисе можно очень быстро. А если теннис не интересен в принципе, то вряд ли изменения заставят молодежь внезапно прозреть и проникнуться красотой игры. Зато нынешнюю аудиторию если не отпугнет, то как минимум расстроит.

К тому же столь радикальное изменение имело бы смысл, будь у тенниса все плохо с точки зрения популярности и финансов, а у него-то все хорошо. По крайней мере, у мужчин в ATP — призовые растут, новые звезды раскручиваются. У женщин в WTA есть сложности, но, думается, после объединения c ATP и там дела пойдут на лад.

И вовсе не потому, что мужчин заставят играть матчи на «Больших шлемах» из трех сетов, а не из пяти. Опять же пятисетовые матчи — это история, а о самых знаменитых таких играх вспоминают годами и даже десятилетиями. Лишать фанатов этого зрелища ради «выравнивания медиаконтента» — как минимум очень странно и недальновидно. Как, в общем-то, и считать представителей поколения Z и Альфа людьми, не способными выучить элементарные теннисные правила.

Предложение Кинг по поводу номеров и имен на футболках также не кажется хорошей идеей. Все же теннис — не командный вид спорта и запутаться в матчах в формате «один на один» публике крайне сложно. К тому же номера и вовсе не актуальны, поскольку, если ориентироваться на рейтинг (а как иначе), они будут меняться каждую неделю, а если закрепить их за игроками, то получится как минимум странно.

При этом нельзя сказать, что теннис не меняется. Нет, изменения возможны, но они должны быть сделаны очень грамотно, по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь». Электронная система судейства, тай-брейк до десяти очков в решающем сете «Больших шлемов» при 6:6, решающее очко вместо «больше — меньше» в парных встречах на уровне ATP и WTA — все это было введено в последние годы и не вызвало масштабных протестов. А вот другие инновации, опробованные в том числе на турнирах Next Gen, публике, что называется, не зашли.