«Три победы российских теннисистов — совпадение. Мотивация после Уимблдона тут ни при чем». Интервью Касаткиной

Что говорила Дарья после выигрыша титула на турнире в Сан-Хосе.

Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла престижный международный турнир WTA 500 в Сан-Хосе, обыграв в финале американку Шелби Роджерс — 6:7, 6:1, 6:2, и впервые в карьере стала 9-й в мировой классификации (до этого ее высшим местом было 10-е). Трибуны в Калифорнии, привыкшие к Касаткиной с прошлого года, когда она на том же турнире дошла до финала, поддерживали ее на равных со своей соотечественницей. После вручения первого в 2022 году трофея она рассказала журналистам и VIP-гостям о финале и общем впечатлении от турнира.

Следующий матч у меня уже во вторник

— В прошлом году вы дошли до финала, в этом — смогли достичь еще большего. Как ощущения?

— Потрясающие, особенно с учетом того, что я проиграла первый сет и должна была найти пути, чтобы переломить ход игры. Чувства такие, как будто с плеч упал огромный груз. Прямо сейчас для меня не может быть ничего лучшего, чем держать в руках этот приз. И речь не о призовых или очках в рейтинг, а об эмоциях, которые я никогда не забуду. Они были бы так же сильны, если бы за эту победу не полагалось вообще никаких денег!

С каждым годом ощущения здесь все лучше и лучше — финал, теперь победа. Рада тому, как проходил для меня весь турнир. Завоевать приз, который год назад ушел от меня в последний момент, вдвойне приятно. У меня перед Сан-Хосе был долгий перелет из Европы, и уже приятно осознавать, что он не был напрасен. Надеюсь, что еще много приятного в нем впереди.

Не хочу останавливаться, поскольку однажды уже сделала эту ошибку и она мне дорого обошлась. По-прежнему так же голодна до побед, как и до этого турнира. Чем больше добываешь, тем больше хочешь еще! Мы проделали огромную работу вместе с моей командой, и прекрасно видеть ее плоды.

— Сможете хоть по-человечески отпраздновать успех? Вы же даже о пончиках или «Макдоналдсе» задуматься не можете — нужно опять в дорогу. Серия североамериканских турниров перед US Open продолжается.

— Сходим с нашей командой на прекрасный ужин, чуть-чуть отметим, и это здорово, потому что считаю себя командным игроком и нуждаюсь в таких встречах в нашем узком кругу. Но без какого-либо разгула, поскольку уже завтра — не ранним, но утром — вылет на турнир в Торонто, куда из Калифорнии буду добираться половину понедельника. Первый матч там у меня уже во вторник, то есть послезавтра — и двух суток с момента финала в Сан-Хосе не пройдет!

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

Моя работа на тренировках дает о себе знать

— После победы над Шелби Роджерс вы упали на корт и закрыли глаза. Чем гордитесь больше всего?

— Тем, как боролась в финале, особенно после проигранного первого сета. Очень тяжело проигрывать его именно так — на тай-брейке после полутора часов битвы, когда ты подолгу бьешься за каждый мяч. Ты остаешься наедине со своими мыслями. Это — самое сложное. И реально горжусь тем, как вышла из этой ситуации.

— А как именно?

— Во втором сете я одновременно каким-то образом и устала, и в хорошем смысле расслабилась. Первый был очень долгим и сложным. Я вела 5:3, имела сетбол на своей подаче, но эти возможности не использовала. Физически это тоже было сложно, поскольку почти полтора часа на один сет — это очень много. Совершать рестарт после проигрыша такого сета не может быть просто. Особенно в финале, когда ты хочешь выиграть как можно быстрее (смеется). Но я довольна и тем, как работал мой менталитет, и как выдержало такую нагрузку мое тело.

— Судя по второму и третьему сетам, сказалась разница в физподготовке?

— Если честно, внешне это выглядело лучше, чем я на самом деле себя чувствовала. Но в конце концов действительно удержала матч в своих руках. И в целом за весь турнир, за пять матчей, в трех из которых было три сета, ни разу не почувствовала, что на всю игру меня не хватает. Опять же, рада, что моя работа на тренировках дает о себе знать.

— Поворотным в матче показался гейм при 4:1 в вашу пользу на вашей подаче, когда вы проигрывали 0:40, но выиграли следующие пять мячей подряд.

— Да, этот гейм мне очень сильно помог. В целом я чувствовала себя в тот момент хорошо, и даже если бы Шелби выиграла гейм и сделала счет 4:2, то думаю, что взяла бы сет по-любому. Но сделать камбэк и довести счет до 5:1 значило многое. В ту секунду поняла, что сейчас надо еще прибавить и не дать ей вздохнуть. В матчах бывают такие моменты, когда тебе нужно во что бы то ни стало увеличить давление, чтобы сделать себе проще дальнейшую игру. В моем случае — третий сет.

Мечтаю о победах на турнирах «Большого шлема»

— На этой неделе сразу три российских теннисиста выиграли турниры WTA — помимо вас, это Даниил Медведев и Людмила Самсонова. Повлияла ли на такую потрясающую неделю злость от того, что вас не допустили до Уимблдона?

— В первую очередь, очень рада за Даниила и Людмилу. Расстроилась за Андрея (Рублева), который проиграл в полуфинале. Да, для нас это великолепная неделя. Не скажу, что Уимблдон дал нам много дополнительной мотивации, поскольку мы хотим выигрывать турниры и матчи в любом случае. Просто так совпало, что на одной неделе три российских спортсмена взяли титулы. Такое не происходит слишком часто. Но это совпадение показывает, что мы на хорошем уровне!

— То, что происходило в вашей жизни в последние недели, не помешало вам здесь играть в хороший теннис?

— Всегда стараюсь фокусироваться на позитивных вещах. Был позитив, был негатив. Подпиталась энергией от позитивных вещей, которые только и замечала. Это мне помогло. Напряженно тренировалась. После приезда в Сан-Хосе у меня не было ни одного флешбека, связанного с тем, что было. Сфокусировалась на теннисе, играла в него на этой неделе очень много (улыбается). У меня просто не было времени думать о чепухе вроде всяких плохих комментариев в интернете! Только так нужно к этим вещам подходить. Работа — на первом месте, концентрироваться нужно только на главном.

— Какие цели теперь у вас в карьере?

— Тут скорее следует говорить о мечтах, чем о целях. Все мы мечтаем о чем-то высоком, иначе, думаю, нас бы здесь не было. Мне кажется, что только дети, которые мечтали о подобных вещах, способны потом этого достичь. Мечтаю о победах на турнирах «Большого шлема» и буду пахать для того, чтобы этого добиться. Не все зависит от меня, но буду делать все, что смогу.