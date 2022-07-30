После юниорских успехов россиянка долго не могла раскрыться, но уже пробилась в топ-50.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2022

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Анастасия Потапова (Россия, 7) — Ван Цян (Китай, Q) — 6:3, 6:0

21-летняя россиянка Анастасия Потапова проводит отличный отрезок сезона. После двух полуфиналов на турнирах WTA подряд она вышла в финал соревнований в Праге. Причем не только в финал одиночного разряда, но и парного, где выступает с соотечественницей Яной Сизиковой. Теоретически в воскресенье Анастасия может заработать сразу два титула. До сих пор на счету Потаповой был только один взрослый одиночный трофей, выигранный в апреле в Стамбуле. Все это очень впечатляет, если бы не одно «но» — всех своих успехов спортсменка добилась на грунте, а грунтовый сезон стремительно завершается.

Анастасия Потапова. Фото Global Look Press

Наконец нашла свою игру

Как бы то ни было, после выхода в пражский финал Потапова впервые в карьере гарантировала себе попадание в топ-50 рейтинга WTA. Выше нее из россиянок только Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Взлет был обеспечен в том числе благодаря недавнему выходу в полуфиналы в Гамбурге и Лозанне. В общем, Потапова — самая успешная из наших теннисисток прямо сейчас. А до решающего поединка на этой неделе она добралась, сначала разгромив в четвертьфинале вторую ракетку мира Анетт Контавейт из Эстонии, а потом легко разобравшись с китаянкой Цзян Ван. Конечно, состав участниц этого грунтовика не самый звездный — элита уже улетела на хард в США, но это не умаляет успехов Анастасии.

За титул соревнований в Чехии Потапова завтра сыграет с местной теннисисткой Мари Бузковой, которая в полуфинале победила многообещающую юную звезду женского европейского тенниса 17-летнюю чешку Линду Носкову. Что касается парного финала, то здесь Потапова и Сизикова в воскресенье сыграют с другими россиянками — Ангелиной Габуевой и Анастасией Захаровой. Этот поединок состоится после одиночного финала, так что он потребует от Потаповой повышенных физических усилий. Но цель того стоит — на кону третий в карьере парный титул для Насти.

— Анастасия прогрессирует уже несколько лет, — отметила в интервью «Чемпионату» олимпийская чемпионка Елена Веснина. — Сейчас она наконец нашла свою игру. Так часто бывает у молодых спортсменов, которые в первый год редко могут зайти в сотку. На второй год обычно тяжелее подтверждать свой уровень. При этом надо продолжать усердно работать, что Потапова и сделала. Сейчас она работает вместе с Игорем Андреевым — после их сотрудничества виден прогресс. Настя показывает стабильный и хороший теннис.

Анастасия Потапова. Фото Global Look Press

Эффективный теннис

— Потапова — одна из наших молодых и самых перспективных девочек. Имеет хорошую физическую подготовку, мощные удары, а также проповедует атакующий стиль игры, — рассказал РИА «Новости» глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Единственное, надо разнообразить технико-тактические данные. Стабильности ей хватает. Надо понимать, что сейчас идет подготовка к более важным соревнованиям, все находятся в разном состоянии и под большими нагрузками, что мешает правильным ощущениям на корте. Настя — молодец, такие результаты внушают уверенность в собственных силах.

Если кто-то забыл, то в прошлом Анастасия подавала большие надежды и в 2016 году выиграла юниорский Уимблдон. Но при переходе во взрослый теннис, как это часто бывает, случился провал. В 2018-м Потапова стала первой в истории финалисткой турнира WTA, родившейся в XXI веке, добравшись до решающего матча на Moscow River Cup. Потом было попадание в первую сотню рейтинга и остановившийся прогресс. Виновницей снижения результатов тогда посчитали тренера спортсменки Ирину Доронину. В 2019 году Потапова начала сотрудничать с британским специалистом Иеном Хьюзом, но это привело еще к большему кризису. И лишь когда в 2021 году с теннисисткой из Подмосковья стал работать капитан сборной России Игорь Андреев, в игре юной спортсменки наметился прогресс. Андреев, кстати, в бытность игроком тренировался в Испании и сам отлично играл на грунте.

— Потаповой сейчас по силам пройти любую соперницу, — рассказал «Известиям» бывший игрок сборной России Андрей Чесноков. — Она показала, что ее теннис может быть одинаково эффективен на всех покрытиях. Она заметно прибавила под руководством Игоря Андреева в плане стабильности и вполне может удивить всех в этом году на крупных турнирах, включая US Open 2022.