Андреева и Шнайдер штампуют победы в Цинциннати. Они на подъеме после Олимпиады

Наши юниорки перед US Open уверенно вышли в третий круг «тысячника».

Турнир WTA Cincinnati Open

Второй круг

Мирра Андреева (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:2, 6:3

Диана Шнайдер (Россия) — Эшлин Крюгер (США, Q) — 7:5, 6:0

Людмила Самсонова (Россия, 10) — Магда Линетт (Польша) — 7:6 (12:10), 6:1

Паула Бадоса (Испания) — Анна Калинская (Россия, 13) — 6:3, 6:2

Тэйлор Таунсенд (США) — Дарья Касаткина (Россия, 9) — 6:1, 2:6, 6:1

Ясмин Паолини (Италия, 5) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:7 (7:2), 6:3

Элина Аванесян (Армения) — Елена Остапенко (Латвия, 8) — 2:6, 6:2, 6:2

Призеры Олимпиады в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно шагнули в третий круг престижного турнира в Цинциннати (США). Мирра в ночь на пятницу разобралась в двух сетах с бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии. А Диана чуть раньше «навесила баранку» квалифаеру Эшлин Крюгер из США. Нынешним летом обе российские юниорки демонстрируют очень уверенный теннис. Андреева выиграла свой первый турнир на взрослом уровне в Румынии, а Шнайдер отпраздновала триумфы в Германии и Венгрии. Еще немного — и эти девушки могут потеснить многолетних лидеров нашего женского тенниса во главе с Дарьей Касаткиной, которая продолжила на американских кортах серию неудач.

Американские горки для Мирры

В матче против Плишковой Андреева не оставила сопернице ни единого шанса. 17-летняя россиянка за полтора часа реализовала по два брейк-пойнта в каждой партии, которых хватило до уверенной победы. У чешки не было ни единого шанса на подаче нашей юной теннисистки, к тому же Каролина сама наколотила 12 двойных ошибок. Конечно, чешка сейчас далека от былых кондиций, но впечатление Мирра оставила очень сильное. Ведь днем ранее восходящая звезда разобралась в первом круге с 11-й ракеткой мира Эммой Наварро из США. В третьем круге Андреева сыграет с Ясмин Паолини, своей обидчицей по полуфиналу «Ролан Гаррос». Итальянка во втором раунде огорчила еще одну россиянку — Анастасию Потапову.

Мирра явно находится в приподнятом настроении и после двух успешных матчей в Цинциннати повеселила болельщиков рассуждениями об американских горках в местном парке развлечений «Остров Королей». «Не то чтобы я их любила, — приводит слова девушки tennis.com. — Но иногда мне хочется орать изо всех сил, а на американских горках можно это делать сколько угодно. Иногда они кажутся мне пугающими, но я все равно хочу попасть на этот аттракцион. Пыталась уговорить своего тренера составить мне компанию. Но она сказала: «Иди без меня». Но я еще не потеряла надежды заставить ее покататься вместе со мной».

Мирра Андреева. Фото USA Today Sports

Опыт игры с Медведевым

Победив Плишкову, Андреева стала пятой теннисисткой до 18 лет, побеждавшей трех и более бывших первых ракеток мира за календарный год. Ранее этого добивались только четыре девушки — Мартина Хингис (1996), Анна Курникова (1998), Серена Уильямс (1999) и Мария Шарапова (2004/2005). Это очень солидная компания, которая дает надежды на отличное будущее Мирры. Правда, есть важный нюанс. Те же Курникова и Шарапова ради повышения популярности еще до достижения совершеннолетия педалировали тему своей сексуальности. А в случае с Андреевой наоборот — разыгрывается карта некой «детскости» юной звезды. Отсюда и вопросы про аттракционы.

Еще в каждом интервью Андрееву теперь спрашивают о медалях Парижа-2024, которые стали единственными наградами для российских нейтралов. Мирра завоевала их в паре с Дианой Шнайдер, в наспех созданном дуэте. При этом звездная юниорка провалилась в одиночном разряде и в миксте с Даниилом Медведевым. «Для меня это был потрясающий опыт, — вспоминает Мирра сотрудничество со звездой мужского тенниса. — У меня не было больших ожиданий, но я чувствовала, что мы можем сыграть хорошо. Даниил пытался меня успокоить перед матчем, говоря: «Если мы проиграем, мы проиграем вместе». Если мы победим, мы победим вместе. Не волнуйся, я тебя в любом случае поддержу». А я ему: «Ну, у тебя нет выбора!»

«Сложно перейти с грунта на корты с быстрым покрытием, особенно если раньше у тебя был успешный турнир, — говорит Андреева по поводу своего состояния в Цинциннати. — Честно говоря, у меня особо не было времени праздновать медали Олимпиады. Мы сразу же уехали домой, и я снова начала тренироваться, так что все прошло в некоторой спешке. И когда я приехала в США за несколько дней до турнира, то играла очень плохо. Слава богу, у меня было четыре-пять дней, чтобы немного приспособиться к покрытию. Постепенно ощущение становилось все лучше. Вот в первых матчах мне удалось сыграть неплохо!»

Шнайдер отдала медаль маме

Диана Шнайдер тоже с удовольствием вспоминает свои олимпийские подвиги и уверяет, что в будущем они обязательно снова выступят в паре с Миррой на коммерческом турнире. А пока в Цинциннати Андреева не заявилась в парный разряд, а Шнайдер выступает в паре с Луизой Носковой из Чехии и уже добралась с ней до четвертьфинала. В одиночной сетке 20-я ракетка мира пока оформила выход в третий круг, обыграв малоизвестную американку Эшлин Крюгер. В 1/8 финала Диану ждет канадка Лейла Фернандес, которая накануне победила бывшую россиянку Елену Рыбакину, ныне выступающую за Казахстан.

«Чувствую себя хорошо. Довольна игрой, буду надеяться, что продолжу еще лучше, — рассказывала Шнайдер на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!» после стартовой победы над китаянкой Чжан Шуай. — Тяжело и морально, и физически было менять покрытие. В Цинциннати немного жарковато, но потихоньку привыкаем к условиям, адаптируемся. Мама со мной была в Париже, она забрала олимпийскую награду домой. По очереди одевают друг на друга. По медали не скучаю. Это один из шажочков в карьере, которого удалось достичь рано. Но я считаю, что можно работать и достичь лучшего. Не знали с Миррой до последнего момента, что будем играть вместе на Олимпиаде. Я на самом деле очень надеялась на это, потому что понимала, что у нас есть большие шансы. Мы с Миррой договорились в Китае сыграть два «мастерса» в паре. Так что увидите нас в Пекине».

Диана Шнайдер. Фото USA Today Sports

На фоне успехов юниорок приходится отмечать неудачи первой ракетки страны Дарьи Касаткиной и второго номера российского рейтинга Анны Калинской. Обе отказались играть на Олимпиаде, чтобы лучше подготовиться к американской серии турниров, но пока что стратегия Шнайдер и Андреевой выглядит более успешной. В 1/8 финала в Цинциннати также вышла россиянка Людмила Самсонова, которой теперь предстоит матч против Элины Аванесян. Последняя половину нынешнего года отыграла под флагом России, но теперь изъявила желание выступать за «родину предков» — Армению. Еще одна бывшая соотечественница Варвара Грачева, теперь представляющая Францию, вылетела на нынешнем «тысячнике» во втором круге, уступив первой ракетке мира Иге Свентек из Польши.