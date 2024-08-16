Теннис
WTA
Статьи
Рейтинг Турниры Новости Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 07:45

Андреева и Шнайдер штампуют победы в Цинциннати. Они на подъеме после Олимпиады

Андреева и Шнайдер вышли в третий круг турнира в Цинциннати
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева.
Фото USA Today Sports
Наши юниорки перед US Open уверенно вышли в третий круг «тысячника».

Турнир WTA Cincinnati Open
Второй круг
Мирра Андреева (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:2, 6:3
Диана Шнайдер (Россия) — Эшлин Крюгер (США, Q) — 7:5, 6:0
Людмила Самсонова (Россия, 10) — Магда Линетт (Польша) — 7:6 (12:10), 6:1
Паула Бадоса (Испания) — Анна Калинская (Россия, 13) — 6:3, 6:2
Тэйлор Таунсенд (США) — Дарья Касаткина (Россия, 9) — 6:1, 2:6, 6:1
Ясмин Паолини (Италия, 5) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:7 (7:2), 6:3
Элина Аванесян (Армения) — Елена Остапенко (Латвия, 8) — 2:6, 6:2, 6:2

Призеры Олимпиады в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно шагнули в третий круг престижного турнира в Цинциннати (США). Мирра в ночь на пятницу разобралась в двух сетах с бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии. А Диана чуть раньше «навесила баранку» квалифаеру Эшлин Крюгер из США. Нынешним летом обе российские юниорки демонстрируют очень уверенный теннис. Андреева выиграла свой первый турнир на взрослом уровне в Румынии, а Шнайдер отпраздновала триумфы в Германии и Венгрии. Еще немного — и эти девушки могут потеснить многолетних лидеров нашего женского тенниса во главе с Дарьей Касаткиной, которая продолжила на американских кортах серию неудач.

Диана Шнайдер. Шнайдер сделала китаянку обладательницей антирекорда. У Дианы хорошие перспективы в Цинциннати

Американские горки для Мирры

В матче против Плишковой Андреева не оставила сопернице ни единого шанса. 17-летняя россиянка за полтора часа реализовала по два брейк-пойнта в каждой партии, которых хватило до уверенной победы. У чешки не было ни единого шанса на подаче нашей юной теннисистки, к тому же Каролина сама наколотила 12 двойных ошибок. Конечно, чешка сейчас далека от былых кондиций, но впечатление Мирра оставила очень сильное. Ведь днем ранее восходящая звезда разобралась в первом круге с 11-й ракеткой мира Эммой Наварро из США. В третьем круге Андреева сыграет с Ясмин Паолини, своей обидчицей по полуфиналу «Ролан Гаррос». Итальянка во втором раунде огорчила еще одну россиянку — Анастасию Потапову.

Мирра явно находится в приподнятом настроении и после двух успешных матчей в Цинциннати повеселила болельщиков рассуждениями об американских горках в местном парке развлечений «Остров Королей». «Не то чтобы я их любила, — приводит слова девушки tennis.com. — Но иногда мне хочется орать изо всех сил, а на американских горках можно это делать сколько угодно. Иногда они кажутся мне пугающими, но я все равно хочу попасть на этот аттракцион. Пыталась уговорить своего тренера составить мне компанию. Но она сказала: «Иди без меня». Но я еще не потеряла надежды заставить ее покататься вместе со мной».

Мирра Андреева.
Фото USA Today Sports

Опыт игры с Медведевым

Победив Плишкову, Андреева стала пятой теннисисткой до 18 лет, побеждавшей трех и более бывших первых ракеток мира за календарный год. Ранее этого добивались только четыре девушки — Мартина Хингис (1996), Анна Курникова (1998), Серена Уильямс (1999) и Мария Шарапова (2004/2005). Это очень солидная компания, которая дает надежды на отличное будущее Мирры. Правда, есть важный нюанс. Те же Курникова и Шарапова ради повышения популярности еще до достижения совершеннолетия педалировали тему своей сексуальности. А в случае с Андреевой наоборот — разыгрывается карта некой «детскости» юной звезды. Отсюда и вопросы про аттракционы.

Еще в каждом интервью Андрееву теперь спрашивают о медалях Парижа-2024, которые стали единственными наградами для российских нейтралов. Мирра завоевала их в паре с Дианой Шнайдер, в наспех созданном дуэте. При этом звездная юниорка провалилась в одиночном разряде и в миксте с Даниилом Медведевым. «Для меня это был потрясающий опыт, — вспоминает Мирра сотрудничество со звездой мужского тенниса. — У меня не было больших ожиданий, но я чувствовала, что мы можем сыграть хорошо. Даниил пытался меня успокоить перед матчем, говоря: «Если мы проиграем, мы проиграем вместе». Если мы победим, мы победим вместе. Не волнуйся, я тебя в любом случае поддержу». А я ему: «Ну, у тебя нет выбора!»

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. «Серебряная медаль Андреевой и Шнайдер — это чудо из чудес». Елена Веснина — об Олимпиаде

«Сложно перейти с грунта на корты с быстрым покрытием, особенно если раньше у тебя был успешный турнир, — говорит Андреева по поводу своего состояния в Цинциннати. — Честно говоря, у меня особо не было времени праздновать медали Олимпиады. Мы сразу же уехали домой, и я снова начала тренироваться, так что все прошло в некоторой спешке. И когда я приехала в США за несколько дней до турнира, то играла очень плохо. Слава богу, у меня было четыре-пять дней, чтобы немного приспособиться к покрытию. Постепенно ощущение становилось все лучше. Вот в первых матчах мне удалось сыграть неплохо!»

Шнайдер отдала медаль маме

Диана Шнайдер тоже с удовольствием вспоминает свои олимпийские подвиги и уверяет, что в будущем они обязательно снова выступят в паре с Миррой на коммерческом турнире. А пока в Цинциннати Андреева не заявилась в парный разряд, а Шнайдер выступает в паре с Луизой Носковой из Чехии и уже добралась с ней до четвертьфинала. В одиночной сетке 20-я ракетка мира пока оформила выход в третий круг, обыграв малоизвестную американку Эшлин Крюгер. В 1/8 финала Диану ждет канадка Лейла Фернандес, которая накануне победила бывшую россиянку Елену Рыбакину, ныне выступающую за Казахстан.

«Чувствую себя хорошо. Довольна игрой, буду надеяться, что продолжу еще лучше, — рассказывала Шнайдер на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!» после стартовой победы над китаянкой Чжан Шуай. — Тяжело и морально, и физически было менять покрытие. В Цинциннати немного жарковато, но потихоньку привыкаем к условиям, адаптируемся. Мама со мной была в Париже, она забрала олимпийскую награду домой. По очереди одевают друг на друга. По медали не скучаю. Это один из шажочков в карьере, которого удалось достичь рано. Но я считаю, что можно работать и достичь лучшего. Не знали с Миррой до последнего момента, что будем играть вместе на Олимпиаде. Я на самом деле очень надеялась на это, потому что понимала, что у нас есть большие шансы. Мы с Миррой договорились в Китае сыграть два «мастерса» в паре. Так что увидите нас в Пекине».

Диана Шнайдер.
Фото USA Today Sports

На фоне успехов юниорок приходится отмечать неудачи первой ракетки страны Дарьи Касаткиной и второго номера российского рейтинга Анны Калинской. Обе отказались играть на Олимпиаде, чтобы лучше подготовиться к американской серии турниров, но пока что стратегия Шнайдер и Андреевой выглядит более успешной. В 1/8 финала в Цинциннати также вышла россиянка Людмила Самсонова, которой теперь предстоит матч против Элины Аванесян. Последняя половину нынешнего года отыграла под флагом России, но теперь изъявила желание выступать за «родину предков» — Армению. Еще одна бывшая соотечественница Варвара Грачева, теперь представляющая Францию, вылетела на нынешнем «тысячнике» во втором круге, уступив первой ракетке мира Иге Свентек из Польши.

Теннис
Анастасия Потапова
Анна Калинская
Дарья Касаткина
Елена Остапенко
Каролина Плишкова
Людмила Самсонова
Мирра Андреева
Элина Аванесян
Ясмин Паолини
1
4
Читайте также
Кучеров и еще три россиянина вошли в топ-20 крайних форвардов НХЛ
Дюплантис устроит соревнования с рекордсменом мира в барьерном беге
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Убрал вратаря в овертайме – рискуешь остаться без очков. Что за новое правило придумали в КХЛ и зачем оно нужно
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свентек подозревают в употреблении ЭПО. Что грозит польской звезде тенниса?
Новости
RSS RSS
Все новости