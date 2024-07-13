Серена Уильямс спела злую песню про Шарапову. Недавно она хотела подружиться с россиянкой

Американская теннисистка разошлась на церемонии вручения премий ESPN.

Соперничество американки Серены Уильямс и россиянки Марии Шараповой долгие годы украшало женский теннис. Причем Уильямс и Шарапова были антагонистками и вне корта. Сейчас, казалось бы, карьеры закончены, делить им уже нечего, а отношения потеплели. Но, похоже, Уильямс-младшая решила вновь вырыть топор войны, со смехом посвятив Марии достаточно провокационную песню на церемонии вручения премий спортивного телеканала ESPN.

Неожиданное посвящение

Церемония под названием ESPYS проходит в Лос-Анджелесе уже много лет. 20 лет назад Серена стала здесь героиней шуточной песни от актера Джейми Фокса «Я хотел бы стать твоим теннисным мячом». Теперь же именно ее выбрали ведущей церемонии, дав, что называется, шанс отыграться. Но в качестве мишени для ответного удара она выбрала отнюдь не Фокса, а Шарапову.

«Я посвящаю эту песню очень особенной персоне в моей жизни, Марии Шараповой», — сообщила она со сцены, давясь смехом. И начала петь. Подробно обсуждать вокальные данные экс-теннисистки мы не будем, хотя все же, надо признать, Джейми Фокс в свое время звучал убедительнее. Что же касается слов... В переводе это звучит так:

Она могла бы стать моим теннисным мячом, теннисным мячом.

Она русская, блондинка и очень высокая, очень высокая.

Люди говорили, что у нас с ней была вражда, очень серьезная размолвка.

Это было самонадеянно и даже грубо.

Кроме того, я обыграла ее 20 раз.

Ясно только одно: мне не нужно рифмовать.

Она всегда старалась изо всех сил.

Мы были похожи на парней из фильма «Челленджеры», только на более высоком уровне.

Поэтому позвольте мне занести это в протокол.

Она могла бы стать моим теннисным мячом.

По окончании песни Серена ответила со сцены на звонок, который раздался якобы от Шараповой: «О, привет, Мария, ты смотрела, что ты делаешь позже?»

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Зачем ворошить прошлое?

Возможно, Уильямс-младшая посчитала эту песню смешной и безобидной шуткой, но зачем тогда акцентировать на 20 победах в личных встречах? Действительно, Серена проиграла Марии только дважды в 22 играх, добилась на корте большего. Но спортивное соперничество вроде как осталось в прошлом, о чем говорили обе теннисистки. Сейчас мы пришли к тому, что проанализировали прошлое и здорово надо всем посмеялись. «Я смотрю на нее сейчас — у нее двое детей, сильный бизнес. Нам было очень весело. И у нас есть отличные переписки в телефонах», — рассказывала в начале июля Шарапова об отношения с Сереной.

А та в свою очередь на днях заявила Harpers Bazaar: «Думаю, мы могли бы дружить с Марией Шараповой. Я не жалею о том, что происходило, когда мы были в туре — нам обеим это было нужно, чтобы бороться. Но сейчас у нас другой этап в жизни, я ее очень уважаю».

Впрочем, такая песня от Серены — очень странный способ выразить уважение. Вероятно, прошлое все же ее не отпускает — в свое время много обсуждались романы обеих теннисисток с болгарином Григором Димитровым, они часто обменивались словесными шпильками в адрес друг друга. Да еще и только что был 20-летний юбилей знаменитого финала Уимблдона-2004, в котором 17-летняя Мария разгромила Серену 6:1, 6:4. Позднее она рассказывала, что по ходу матча увидела во взгляде обычно уверенной американской теннисистки страх.

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Консерватор Серене не нужен

Посмотрим, как отреагирует Шарапова на нынешнюю музыкальную шпильку от Серены. Не исключено, что просто ее проигнорирует. Впрочем, Уильямс-младшая на церемонии ESPY только этой песней не ограничилась, она пыталась шутить над многими. А звезду американского футбола Харрисона Баткера, посетившего мероприятие, и вовсе оскорбила, заявив после призыва наслаждаться женским спортом: «К Харрисону Баткеру это не относится. Ты нам не нужен».

Напомним, что Баткер, трижды за последнее время выигравший Супербоул в составе «Канзас-Сити Чифс», известен тем, что активно выступает против, скажем так, современных тенденций американской жизни. В частности, в своей речи в мае 2024-го перед выпускниками Бенедиктинского колледжа он резко осудил нетрадиционные ценности и призвал женщин сосредоточиться не на карьере, а на семье и материнстве.

«Такие вещи, как аборты, ЭКО, суррогатное материнство, эвтаназия, а также растущая поддержка дегенеративных культурных ценностей в средствах массовой информации, — все это проистекает из повсеместного распространения беспорядков», — в частности, приводил его слова People. После этого на игрока обрушилась волна ненависти в социальных сетях. По-видимому, посыл Баткера не слишком понравился и Серене. При этом она также сделала довольно противоречивое заявление по поводу успехов мегапопулярной сейчас в США баскетболистки Кейтлин Кларк: «Ты напоминаешь Ларри Берда: потрясающий игрок, у тебя есть связи с Индианой, и белые люди от тебя без ума».