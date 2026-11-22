Российско-украинский теннисный дуэт в пятый раз за год сыграл в финале. Пара не распадается, несмотря на хейт

Анастасия Тихонова и украинка Валерия Страхова продолжили успешную серию совместных выступлений и добрались до финала турнира WTA 125 в Чили.

Российская теннисистка Анастасия Тихонова и украинка Валерия Страхова снова заставили говорить о своем необычном дуэте. На турнире WTA 125 в Колине (Чили) эта пара дошла до финала, уступив титул словенке Веронике Эрьявец и казахстанке Жибек Куламбаевой (4:6, 3:6). Для 31-летней Страховой это 11-й финал с партнершами из России с 2023 года, семь из которых она провела с Тихоновой. В 2026-м Валерия еще брала главный трофей на соревнованиях WTA 125 в Мексике и вышла с Тихоновой в финал WTA 250 в Боготе. И все это на фоне яростного хейта, угроз и проклятий на родине.

В одиночке победила всех, в паре осталась без титула

В Колине 25-летняя Тихонова и ее украинская напарница были посеяны под первым номером. В четвертьфинале они одолели испанку Ирене Бурильо и россиянку Анастасию Золотареву — 6:1, 6:4. В полуфинале итальянка Нурия Бранкаччо и испанка Гиомар Маристани взяли сет всухую, но российско-украинский дуэт совершил камбэк — 0:6, 7:6 (7:4), 10:8. Увы, в финале вторые сеяные Эрьявец и Куламбаева оказались сильнее. Интересный нюанс: Страхова на этой неделе обыграла обеих парных финалисток поодиночке. Казахстанку — в квалификации (7:5, 6:2), словенку — во втором круге (6:3, 7:6). Между этими матчами украинка победила и собственную партнершу: Тихонова уступила ей (2:6, 6:4, 4:6).

В одиночном разряде в Чили Валерия остановилась только в четвертьфинале, уступив третьей сеяной итальянке Лючии Бронцетти (4:6, 2:6). Ну а затем вместе с Тихоновой добралась в паре до финала. Конечно, категория WTA 125 — не самая престижная и даже не входит в основной календарь женского тура, но здесь главное, конечно, не результат, а то, что российско-украинский дуэт не распадается, несмотря ни на что. Впрочем, Страхова не ограничивается выступлениями с Анастасией. Например, в начале ноября она взяла парный титул на турнире 125 в Керетаро (Мексика) вместе с Софией Костулас из Бельгии.

Финалисткам соревнований в Чили полагается по 81 рейтинговому очку и 4300 долларов призовых на двоих. Перед турниром Тихонова была 74-й в парном рейтинге WTA, Страхова — 100-й. В понедельник россиянка может приблизиться к личному рекорду — 73-му месту. А Страхова год назад уже выходила в финал Колины с француженкой Леолией Жанжан: ей предстоит списание прошлогодних очков, так что она рискует вылететь за пределы первой сотни лучших парниц планеты. Точные позиции покажет обновленный рейтинг.

Фото Global Look Press

Семь финалов за два сезона

Тихонова родилась в 2001 году, Страхова — в 1995-м. Их рекорды в одиночном рейтинге — соответственно 151-е и 231-е места, но сильнее они выступают в парах. Сотрудничество началось еще в 2021 году: в 2022-м дуэт дошел до полуфинала на турнире в Претории (ЮАР).

Первый совместный титул появился у пары в октябре 2025-го на турнире W100 в американском Эдмонде: в финале они одолели австралийку Оливию Гадеки и польку Оливию Линсер — 6:3, 6:7, 10:8. В декабре они взяли WTA 125 в Кито. В апреле 2026-го Тихонова и Страхова добрались до финала WTA 250 в Боготе, где уступили американке Кэролайн Доулхайд и россиянке Ирине Хромачевой. Затем последовали финалы ITF в Гамбурге и Праге, 14 ноября — титул W50 в Чиуауа. Итог двух сезонов — семь финалов и три трофея.

С другими партнершами Страхова тоже добивалась успехов. В нынешнем году она победила на турнире W50 в болгарском Хасково с той самой Куламбаевой, которая теперь лишила ее титула в Чили. А 1 ноября украинка защитила чемпионство WTA 125 в мексиканском Керетаро с бельгийкой Софией Костулас.

— Вернуться сюда и снова завоевать титул — потрясающее чувство. С начала недели я думала, что должна защитить его и что у меня получится. Мне нравится здесь выступать. Мне нравится атмосфера, публика невероятная, стадион очень красивый. Здесь все замечательно, — говорила Страхова официальному сайту Queretaro Open после мексиканского финала.

Официальной резиденцией Валерии на сайте Федерации тенниса Украины указан Донецк, однако сама спортсменка не афиширует свое постоянное место жительства. В юности и начале карьеры Страхова долгое время жила и тренировалась в Рязани (в академии тенниса имени Н. Н. Озерова). В последние годы большую часть времени она проводит в разъездах по международным турнирам (преимущественно в Европе, США и Южной Америке).

Валерия Страхова. Фото Getty Images

Критика на Украине и международные прецеденты

После начала СВО уроженка Керчи регулярно выступала с россиянками. В январе 2023 года она взяла два титула ITF в Аргентине с Аминой Аншба, а весной победила на двух турнирах в Колумбии с Ириной Хромачевой. В мае того года их совместное выступление на WTA в Рабате вызвало на Украине скандал. Местные СМИ называли ее предательницей и обсуждали лишение гражданства.

— Как общественная организация мы не можем подавать на то, чтобы лишить ее гражданства, заставить ее не играть под украинским флагом. Мы этот вопрос изучали и не нашли никакого пути. Хотя мы прекрасно понимаем, что это проблема, — заявлял вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин в интервью BTU.

При этом Хромачева разместила в соцсетях совместную фотографию с украинкой.

— Эта неделя была очень жаркая и веселая. Спасибо, что разделила со мной корт. Нам было очень весело! Продолжаем сумасшедшую поездку по Колумбии, — писала российская теннисистка.

Еще один пример аналогичного сотрудничества — дуэт украинца Олега Приходько и россиянина Дениса Клока в 2023 году. Латвийка Даниэла Висмане в 2023-м взяла титул ITF с россиянкой Дарьей Астаховой, после чего Олимпийский комитет Латвии потребовал от девушки объяснений. Латвийка Дарья Семенистая выступала с Софьей Лансере. Эстонка Кайя Канепи — с Ангелиной Габуевой, из-за чего местная федерация ввела санкции за подобные дуэты.

Норвежская теннисистка Ульрикке Эйкери выступила на Уимблдоне-2023 с россиянкой Александрой Пановой и позже извинилась за этот выбор.

— Теперь я жалею, что не подумала об этом заранее. Мне очень жаль, что я сделала такой выбор с учетом ситуации в мире, — сказала Эйкери шведскому телеканалу SVT.

Страхова же продолжает выступать с Тихоновой. Финал в Чили стал еще одним позитивным результатом их сотрудничества. Хотя в случае возвращения на Украину на постоянной основе уроженку Керчи точно ждут большие неприятности. Спортивные власти этой страны запрещают своим спортсменам как-либо контактировать с россиянами на соревнованиях вне площадки: делать совместные фото, общаться перед камерами и пожимать руки. То, что делает Валерия, сильно расходится с этими установками.