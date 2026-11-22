Российско-украинский теннисный дуэт в пятый раз за год сыграл в финале. Пара не распадается, несмотря на хейт
Российская теннисистка Анастасия Тихонова и украинка Валерия Страхова снова заставили говорить о своем необычном дуэте. На турнире WTA 125 в Колине (Чили) эта пара дошла до финала, уступив титул словенке Веронике Эрьявец и казахстанке Жибек Куламбаевой (4:6, 3:6). Для 31-летней Страховой это 11-й финал с партнершами из России с 2023 года, семь из которых она провела с Тихоновой. В 2026-м Валерия еще брала главный трофей на соревнованиях WTA 125 в Мексике и вышла с Тихоновой в финал WTA 250 в Боготе. И все это на фоне яростного хейта, угроз и проклятий на родине.
В одиночке победила всех, в паре осталась без титула
В Колине 25-летняя Тихонова и ее украинская напарница были посеяны под первым номером. В четвертьфинале они одолели испанку Ирене Бурильо и россиянку Анастасию Золотареву — 6:1, 6:4. В полуфинале итальянка Нурия Бранкаччо и испанка Гиомар Маристани взяли сет всухую, но российско-украинский дуэт совершил камбэк — 0:6, 7:6 (7:4), 10:8. Увы, в финале вторые сеяные Эрьявец и Куламбаева оказались сильнее. Интересный нюанс: Страхова на этой неделе обыграла обеих парных финалисток поодиночке. Казахстанку — в квалификации (7:5, 6:2), словенку — во втором круге (6:3, 7:6). Между этими матчами украинка победила и собственную партнершу: Тихонова уступила ей (2:6, 6:4, 4:6).
В одиночном разряде в Чили Валерия остановилась только в четвертьфинале, уступив третьей сеяной итальянке Лючии Бронцетти (4:6, 2:6). Ну а затем вместе с Тихоновой добралась в паре до финала. Конечно, категория WTA 125 — не самая престижная и даже не входит в основной календарь женского тура, но здесь главное, конечно, не результат, а то, что российско-украинский дуэт не распадается, несмотря ни на что. Впрочем, Страхова не ограничивается выступлениями с Анастасией. Например, в начале ноября она взяла парный титул на турнире 125 в Керетаро (Мексика) вместе с Софией Костулас из Бельгии.
Финалисткам соревнований в Чили полагается по 81 рейтинговому очку и 4300 долларов призовых на двоих. Перед турниром Тихонова была 74-й в парном рейтинге WTA, Страхова — 100-й. В понедельник россиянка может приблизиться к личному рекорду — 73-му месту. А Страхова год назад уже выходила в финал Колины с француженкой Леолией Жанжан: ей предстоит списание прошлогодних очков, так что она рискует вылететь за пределы первой сотни лучших парниц планеты. Точные позиции покажет обновленный рейтинг.
Семь финалов за два сезона
Тихонова родилась в 2001 году, Страхова — в 1995-м. Их рекорды в одиночном рейтинге — соответственно 151-е и 231-е места, но сильнее они выступают в парах. Сотрудничество началось еще в 2021 году: в 2022-м дуэт дошел до полуфинала на турнире в Претории (ЮАР).
Первый совместный титул появился у пары в октябре 2025-го на турнире W100 в американском Эдмонде: в финале они одолели австралийку Оливию Гадеки и польку Оливию Линсер — 6:3, 6:7, 10:8. В декабре они взяли WTA 125 в Кито. В апреле 2026-го Тихонова и Страхова добрались до финала WTA 250 в Боготе, где уступили американке Кэролайн Доулхайд и россиянке Ирине Хромачевой. Затем последовали финалы ITF в Гамбурге и Праге, 14 ноября — титул W50 в Чиуауа. Итог двух сезонов — семь финалов и три трофея.
С другими партнершами Страхова тоже добивалась успехов. В нынешнем году она победила на турнире W50 в болгарском Хасково с той самой Куламбаевой, которая теперь лишила ее титула в Чили. А 1 ноября украинка защитила чемпионство WTA 125 в мексиканском Керетаро с бельгийкой Софией Костулас.
— Вернуться сюда и снова завоевать титул — потрясающее чувство. С начала недели я думала, что должна защитить его и что у меня получится. Мне нравится здесь выступать. Мне нравится атмосфера, публика невероятная, стадион очень красивый. Здесь все замечательно, — говорила Страхова официальному сайту Queretaro Open после мексиканского финала.
Официальной резиденцией Валерии на сайте Федерации тенниса Украины указан Донецк, однако сама спортсменка не афиширует свое постоянное место жительства. В юности и начале карьеры Страхова долгое время жила и тренировалась в Рязани (в академии тенниса имени Н. Н. Озерова). В последние годы большую часть времени она проводит в разъездах по международным турнирам (преимущественно в Европе, США и Южной Америке).
Критика на Украине и международные прецеденты
После начала СВО уроженка Керчи регулярно выступала с россиянками. В январе 2023 года она взяла два титула ITF в Аргентине с Аминой Аншба, а весной победила на двух турнирах в Колумбии с Ириной Хромачевой. В мае того года их совместное выступление на WTA в Рабате вызвало на Украине скандал. Местные СМИ называли ее предательницей и обсуждали лишение гражданства.
— Как общественная организация мы не можем подавать на то, чтобы лишить ее гражданства, заставить ее не играть под украинским флагом. Мы этот вопрос изучали и не нашли никакого пути. Хотя мы прекрасно понимаем, что это проблема, — заявлял вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин в интервью BTU.
При этом Хромачева разместила в соцсетях совместную фотографию с украинкой.
— Эта неделя была очень жаркая и веселая. Спасибо, что разделила со мной корт. Нам было очень весело! Продолжаем сумасшедшую поездку по Колумбии, — писала российская теннисистка.
Еще один пример аналогичного сотрудничества — дуэт украинца Олега Приходько и россиянина Дениса Клока в 2023 году. Латвийка Даниэла Висмане в 2023-м взяла титул ITF с россиянкой Дарьей Астаховой, после чего Олимпийский комитет Латвии потребовал от девушки объяснений. Латвийка Дарья Семенистая выступала с Софьей Лансере. Эстонка Кайя Канепи — с Ангелиной Габуевой, из-за чего местная федерация ввела санкции за подобные дуэты.
Норвежская теннисистка Ульрикке Эйкери выступила на Уимблдоне-2023 с россиянкой Александрой Пановой и позже извинилась за этот выбор.
— Теперь я жалею, что не подумала об этом заранее. Мне очень жаль, что я сделала такой выбор с учетом ситуации в мире, — сказала Эйкери шведскому телеканалу SVT.
Страхова же продолжает выступать с Тихоновой. Финал в Чили стал еще одним позитивным результатом их сотрудничества. Хотя в случае возвращения на Украину на постоянной основе уроженку Керчи точно ждут большие неприятности. Спортивные власти этой страны запрещают своим спортсменам как-либо контактировать с россиянами на соревнованиях вне площадки: делать совместные фото, общаться перед камерами и пожимать руки. То, что делает Валерия, сильно расходится с этими установками.