Украинские теннисистки снова скандалят с WTA. Заявления на турнире в Майами

На соревнованиях в США Марта Костюк отказалась от рукопожатия после разгрома от Анастасии Потаповой и выдвинула новые обвинения адрес женского тура.

Россиянка Анастасия Потапова разгромила украинку Марту Костюк во втором круге крупного турнира в Майами со счетом 6:1, 6:3. Однако в этом поединке теннис находился не на переднем плане. Ведь Потапова только что получила предупреждение от WTA за футболку «Спартака» на разминке, а Костюк — одна из самых политических активных украинок в мировом спорте. От выхода на корт против россиянки Марта не отказалась, но по традиции не стала пожимать ей руку после завершения поединка. На игре действовали повышенные меры безопасности, а на послематчевой пресс-конференции прозвучали громкие заявления.

Не имела злого умысла

— Я этого ожидала. Очевидно, это ее выбор, — отреагировала Потапова на отказ соперницы от рукопожатия. — Лично я здесь для того, чтобы играть в теннис и забыть о других вещах.

А вот наказание за майку российского футбольного клуба на турнире в Индиан-Уэллсе Анастасию изрядно удивило. 21-летняя теннисистка считает, что ее поступок не выходит за рамки спорта:

— У меня не было никаких политических намерений. Я просто суперфанатка «Спартака» с десяти лет. Мои близкие помогали строить стадион для этой команды. Я в хороших отношениях с клубом, и, надевая его футболку, не имела злого умысла.

Поклонницей московского клуба Потапова стала вслед за своим менеджером Александром Островским, который также с детства болеет за «Спартак». Однако некоторые почему-то восприняли проявление фанатской преданности на официальном турнире как политическую акцию. «Я думала, что она сообразит не демонстрировать свои пристрастия в такие моменты. Я поговорила с представителями WTA, и меня успокоили, что подобных инцидентов станет меньше», — заявила первая ракетка мира Ига Свентек.

В итоге WTA назвала действия Потаповой «неприемлемыми и неуместными» и выразила надежду, что это не повторится в будущем. Формально выход на теннисный матч в майке футбольного клуба действительно можно расценить как рекламу стороннего бренда, что запрещено правилами. Хотя примеров нарушения данного пункта другими игроками более чем достаточно. Чего стоят одни политические лозунги на масках Наоми Осаки.

В третьем круге турнира в Майами Потаповой предстоит матч против молодой звезды из США Коко Гауфф.

Анастасия Потапова. Фото USA Today Sports

Выступать без дискриминации

Резкое недовольства действиями WTA высказала и Костюк. Ярость украинки вызвал тот факт, что Ассоциация проигнорировала просьбу теннисисток из этой страны о встрече. Представительницы Украины затребовали разъяснений после истории с Лесей Цуренко на турнире в Индиан-Уэллсе. Опытная теннисистка снялась с матча против белоруски Арины Соболенко. Причиной якобы стала паническая атака у спортсменки после разговора с генеральным директором WTA Стивом Саймоном, который выступил за допуск российских спортсменов до участия в международных турнирах.

Украинки настаивали на общении с правлением Ассоциации и намекали на необходимость увольнения Саймона. Однако WTA ограничилась открытым письмом. «Мы сохраняем фундаментальный принцип WTA, который гласит, что спортсмены должны иметь возможность участвовать в профессиональных турнирах без какой-либо дискриминации, не подвергаясь санкциям из-за решений, которые принимают руководства их стран», — говорилось в документе.

При этом Арина Соболенко утверждала, что скандал спровоцировал тренер Цуренко Никита Власов, который давно конфликтует с белорусской звездой. Сам Власов в интервью украинским СМИ прокомментировал случившееся в очень резкой форме. «В комментариях Соболенко меня поразило, что, вспоминая об ужасном инциденте с Цуренко, она не пожелала ей здоровья, не выразила надежду, что с Лесей все хорошо. И вообще не осудила слова Стива Саймона и в принципе всю ситуацию... Ведь ситуация, в которой глава компании своими словами и позицией доводит девушку, которая и так страдает из-за СВО, до панической атаки, это просто что-то из фильма ужасов», — вот самое мягкое из того, что сказал тренер.

И вот теперь свою часть обвинений в адрес WTA высказала Костюк. Совсем недавно эта 20-летняя спортсменка выиграла в Остине свой первый турнир, одолев в финале россиянку Варвару Грачеву.

— Мы хотели провести встречу с правлением ассоциации и не получили ее. Ни ответа, ничего, только тишина, — констатировала Марта, не согласившись с предположением о том, что она сеет ненависть на корте и в женской раздевалке. — Я просто не здороваюсь с некоторыми игроками, мы просто не можем оставаться в хороших отношениях. Есть много решений WTA, с которыми я не согласна, но не хочу их комментировать, поскольку это ничего не изменит. Что бы я ни заявила, я просто получу больше хейта в интернете.

Леся Цуренко в первом круге турнира в Майами проиграла канадке Лейле Фернандес. Еще одна украинка, Ангелина Калинина, в пятницу играет во втором круге против американки русского происхождения Софьи Кенин, а в четвертом круге теоретически может выйти на россиянку Екатерину Александрову.