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«Ошибка, которая может ей навредить». Организаторы турнира в Абу-Даби назвали Касаткину теннисисткой из Испании

Организаторы турнира в Абу-Даби назвали Касаткину теннисисткой из Испании
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Теннисистка Дарья Касаткина
На турнире в Абе-Даби Дарью Касаткину назвали теннисисткой из Испании.
Фото Reuters
Недоразумение произошло во время жеребьевки.

Организаторы Открытого чемпионата Абу-Даби по теннису допустили серьезную ошибку по отношению к россиянке Дарье Касаткиной. При жеребьевке спортсменка была представлена гражданкой Испании — ранее она действительно допускала получение паспорта другой страны, но не стала этого делать.

Организаторы извинились за ошибку

На табло с турнирной сеткой рядом с фамилией россиянки было написано «esp» — организаторы в сокращенном виде представляли национальность каждой спортсменки. Так Дарья оказалась представительницей Испании. Спортсменка действительно уже более пяти лет тренируется в Барселоне, а ранее она проживала в Словакии.

Однако по информации Relevo, Касаткина не получала паспорт Испании. Медиа ссылается на информаторов из команды теннисистки. «Даша не стала испанской гражданкой. Более того, это ужасная ошибка со стороны организаторов, которая может очень навредить ей», — приводит Relevo слова источника.

Организаторы турнира уже извинились перед россиянкой. «Приносим искренние извинения за ошибку, допущенную во время трансляции жеребьевки, когда рядом с именем Дарьи Касаткиной было указано неверное гражданство. Это была полностью административная ошибка, которая уже исправлена», — говорится в заявлении.

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Ранее Касаткина допускала смену гражданства

В то, что теннисистка получила паспорт Испании, действительно можно было поверить. Несколько лет назад она допускала смену спортивного гражданства после отстранения России, а также советовала юным теннисистам уезжать из страны ради развития карьеры.

«На данный момент я гражданка России. И несмотря ни на что, я горжусь тем, что я русская. А там посмотрим. Если от этого будет зависеть моя карьера, то выбор очевиден. Я хочу продолжать играть в теннис. Раньше я легко могла бы получить гражданство другой страны как топ-спортсменка. Сейчас ситуация нестабильная, никто не хочет подливать масла в огонь. Гражданство какой страны хотела бы? Швейцарское выглядит очень стабильным», — сказала Касаткина в интервью Youtube-каналу «Осторожно: Собчак».

Теннисистка Дарья Касаткина
Фото AFP

В январе Касаткина выпала из топ-10 рейтинга WTA

2025 год начался для россиянки не слишком удачно: помимо путаницы с ее гражданством, случился вылет из топ-10 рейтинга WTA, который Дарья ранее замыкала. Регресс произошел после вылета Касаткиной в 1/8 финала Australian Open от американки Эммы Наварро (4:6, 7:5, 5:7). Сейчас она занимает 11-ю строчку.

На турнире в Абу-Даби россиянка стартует со второго раунда, так как «посеяна» под третьим номером. Ее соперницей станет победитель матча между американкой Эшли Крюггер и еще неизвестным квалифаером.

Теннис
Дарья Касаткина
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