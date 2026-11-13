Мирра не перестает удивлять! Вышла в полуфинал Итогового, повесив «баранку» Соболенко

Лучшая теннисистка России стала второй ракеткой мира в онлайн-рейтинге.

Лидер нашего женского тенниса стала первой за десять лет россиянкой, которой удалось преодолеть групповой этап Итогового в одиночном разряде. После победы над украинкой Элиной Свитолиной (6:4, 6:0) 19-летняя Андреева с тем же счетом разобралась с Ариной Соболенко из Белоруссии, которая еще совсем недавно возглавляла рейтинг WTA. При этом наша соотечественница оказалась и первой в истории Итогового турнира, кто в каждом из двух стартовых матчей навесил соперницам «баранки» — выиграл сеты со счетом 6:0. Но дело, конечно, совсем не в рекордах.

В 2000 году в полуфинал заключительного чемпионата года первыми из наших девушек пробились Анна Курникова (уступила швейцарке Мартине Хингис — 6:7, 2:6) и Елена Дементьева (1:6, 6:7 от Моники Селеш). В 2016 году на этой стадии WTA Finals сражалась Светлана Кузнецова (потерпела поражение от словачки Доминики Цибулковой — 6:1, 6:7, 4:6). Между этими событиями в золотую эпоху отечественного женского тенниса состоялись еще 12 матчей россиянок в полуфиналах Итогового (в том числе четыре победных), но потом — как отрезало. Так что сейчас Мирра возвращает нас в великие времена.

Поражает то, с какой легкостью Андреева на своем дебютном Итоговом разбирается с лучшими теннисистками планеты в Индиан-Уэллсе. Да, мысли Арины в последние месяцы витают далеко от спорта, да и Элина наделала кучу ошибок. Но у самой Мирры позади непростой сезон. И то, что она после всех неудач и ошибок все-таки сумела подойти к WTA Finals в сумасшедшей форме, — настоящий подвиг. И нашей спортсменки, и ее испанского тренера Кончиты Мартинес. На калифорнийских кортах Андреева перестала сражаться с фобиями и подстраиваться под соперниц, а сработала первым номером даже против такого доминатора, как Соболенко.

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«Я старалась играть агрессивно, а не ждать, пока Арина что-то сделает, потому что чувствовала: если она перехватит инициативу, то сможет творить на корте все, что захочет, — сказала Мирра после победы. — Поэтому решила сделать из своей плохой злости хорошую. Не пытаюсь избавиться от агрессии, потому что пробовала так делать, и это не приводило ни к чему хорошему. Сейчас же хорошая Мирра пыталась успокоить плохую. В какой-то момент мне удалось направить неправильную злость, плохую Мирру в нужную сторону».

Соперницей Андреевой в полуфинале станет Джессика Пегула — та самая, которая перед нынешним турниром устроила скандал, на эмоциях обозвав Мирру «капризной дивой». С учетом того, что в женском теннисе сотни токсичных персонажей намного сложнее и напыщеннее юной россиянки, этот ярлык выглядел очень забавно. Но, вдоволь посмеявшись вместе с девушками, надо признать: теннис, который показывает спортсменка в Индиан-Уэллсе, действительно «дивный». В самом что ни на есть хорошем смысле.

Может ли Андреева стать второй в истории российской чемпионкой Итогового вслед за Марией Шараповой, выигравшей этот трофей в 17-летнем возрасте в 2004-м? Такой поворот вполне вероятен, ведь Мирра на данный момент смотрится уверенно, а другие топы выходят на корт из последних сил (первая ракетка мира Елена Рыбакина вообще снялась по состоянию здоровья). Впрочем, женский теннис непредсказуем, и делать прогнозы здесь очень опасно. Поэтому для начала отметим, что наша лучшая теннисистка взяла свой новый рубеж — поднялась на вторую строчку в онлайн-рейтинге. Удержаться на этой позиции — ближайшая задача, после которой постепенно надо решать и остальные.