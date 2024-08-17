Мирра отомстила обидчице в Цинциннати. Теперь ее ждет первая ракетка мира

В четвертьфинале «тысячника» в США Андреева впервые сыграет против Иги Свентек.

Турнир WTA Cincinnati Open

Третий круг

Мирра Андреева (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 5) — 3:6, 6:3, 6:2

Людмила Самсонова (Россия, 10) — Элина Аванесян (Армения, LL) — 4:6, 6:0, 6:3

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — 7:5, 6:1

Лейла Фернандес (Канада) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:1, 6:4

Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Элина Свитолина (Украина) — 7:5, 6:2

Юная россиянка Мирра Андреева продолжает бить статистические рекорды на турнире категории WTA 1000 в Цинциннати. После волевой победы над итальянкой Ясмин Паолини наша 17-летняя теннисистка вышла в четвертьфинал, записав на свой счет еще серию достижений. Но главное — теперь восходящей звезде впервые в карьере предстоит выйти на корт против первой ракетки мира Иги Свентек. «Она номер один в мире, но она тоже человек, — философски прокомментировала эту новость Андреева. — Не думаю, что в ней есть что-то исключительное. Конечно, она играет отлично, очень уверена в себе на корте. Но теперь и я достаточно уверена в уровне своего тенниса».

Пока не чувствую никакого стресса

В матче третьего круга Мирра впервые на турнире в Цинциннати встретила серьезное сопротивление и даже проиграла первый сет. Пятая ракетка мира Ясмин Паолини — это та самая итальянка, которая остановила Андрееву в полуфинале «Ролан Гаррос» после того, как россиянка выбила из сетки саму Арину Соболенко. Однако сейчас юная звезда не стушевалась и сумела переломить ход неудачно складывавшегося матча. В концовке второго сета итальянка вдруг перестала играть, отдав сначала три гейма подряд, а потом — еще два гейма в начале решающей третьей партии. Андреева сполна воспользовалась этим подарком и уверенно дожала соперницу, продемонстрировав очень зрелый теннис.

Мирра отомстила Паолини за «Ролан Гаррос», а заодно оформила четвертую в нынешнем сезоне победу над теннисисткой из топ-10. Андреева стала самой молодой теннисисткой в XXI веке, одержавшей победу на харде и грунте над соперницей из топ-5 рейтинга WTA за один сезон. Это второе достижение в истории, а рекорд здесь принадлежит россиянке Анне Курниковой и установлен в 1998 году в возрасте 16 лет и 341 день. Андреевой сейчас 17 лет и 109 дней. В онлайн-рейтинге Мирра приближается в первой двадцатке, но для того, чтобы в нее попасть, надо одолеть первую ракетку мира Игу Светнек, которая серьезно превосходит россиянку и в опыте, и в физическом потенциале.

Фото USA Today Sports

«Я просто очень рада, что у меня наконец-то появился шанс сыграть против Иги, — поделилась своими соображениями о предстоящем матче Мирра. — Конечно, она невероятный игрок, в этом году снова выиграла «мейджор» и стала бронзовым призером Олимпиады. Все это свидетельствует, что она отличная теннисистка и очень уверена в себе. Но и у меня также есть немного уверенности, что я играю в хороший теннис. Так что я надеюсь, что предстоящий матч будет интересным. Я выйду на корт и сделаю все возможное: если на этот раз чаша весов не склонится в мою пользу, значит, так тому и быть. Но я сделаю все возможное, чтобы все сложилось так, как я хочу. Мы будем играть на центральном корте, он мне очень понравился, поэтому надеюсь, что он мне поможет».

«Пока я не чувствую никакого стресса, — отметила Андреева в разговоре с WTA Insider после победы над Паолини. — Что касается матча с Ясмин, то я знала, что мне будет непросто на таком быстром покрытии. Было трудно найти свою игру и попасть в свой ритм. Я взяла туалетный перерыв и во время него прикинула, что мне нужно изменить для того, чтобы победить. Я начала играть более агрессивно и старалась во что бы то ни стало держать свою подачу. При счете 4:3 во втором сете мне удалось сделать брейк, и потом я почувствовал себя еще увереннее».

Фото USA Today Sports

В ожидании нового чуда

Свентек в третьем круге легко обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:2, 6:2 и вообще, кажется, пришла в себя после неудач на Уимблдоне и Олимпиаде. Понятно, что главная цель Иги — это предстоящий Открытый чемпионата США, и первая ракетка мира не станет излишне рисковать в Цинциннати. Тем не менее на то, что полька недооценит Мирру, тоже рассчитывать не приходится. Ведь юная россиянка — одна из героинь нынешнего сезона. Медиа уделяют ей очень пристальное внимание, восхищаясь ее результатами, детской непосредственностью и уверенностью в противостоянии со взрослыми авторитетными соперницами.

Четвертьфиналы на Cincinnati Open в целом обещают быть очень интересными, в том числе для российских болельщиков. До этой стадии не добрались шесть «сеяных» из топ-10. Зато порадовала Анастасия Павлюченкова, обыгравшая олимпийскую чемпионку Парижа китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 7:5, 6:1. 33-летняя россиянка впервые вышла в четвертьфинал «тысячника» в Цинциннати за последние девять лет — в предыдущий раз она пробивалась в эту стадию в 2015 году. Следующая соперница Павлюченковой — Паула Бадоса из Испании. К сожалению, не порадовала призер Олимпиады Диана Шнайдер, проигравшая в третьем круге в двух сетах Лейле Фернандес из Канады — 1:6, 4:6. При этом Диана продолжает турнирный путь в парном разряде, где вместе с Луизой Носковой уже добралась до полуфинала.

В четвертьфинале одиночного разряда мы ждем интересный поединок россиянки Людмилы Самсоновой и белоруски Арины Соболенко, которая на будущей неделе вернется на вторую строчку рейтинга WTA. Соболенко в 1/8 финала разобралась с украинкой Элиной Свитолиной 7:5, 6:2. А бывшая итальянка Самсонова оказалась сильнее бывшей россиянки Элины Аванесян, которая с недавного времени представляет Армению — 4:6, 6:0, 6:3. В полуфинале победительница пары Андреева — Свентек сыграет с лучшей в противостоянии Соболенко и Самсоновой. Победительница пары Павлюченкова — Бадоса будет играть с Фернандес или Джессикой Пегула. Именно американка считается одной из фавориток нынешнего «тысячника», разумеется, после Свентек, Соболенко и Андреевой, если Мирра совершит в Цинциннати новое чудо.