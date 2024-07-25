Мирра выиграла почти трехчасовой триллер. Андреева впервые вышла в финал на уровне WTA

Ушла с 2:5 и двух матчболов в решающей партии с Данилович.

Турнир WTA UniCredit Iasi Open

Полуфинал

Мирра Андреева (Россия, 1) — Ольга Данилович (Сербия) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:1)

Мирра Андреева проигрывала сет и брейк, затем уступала 2:5 в решающем, отыграла два матчбола и украла победу у Ольги Данилович в полуфинале турнира в Яссах. За первый титул в карьере, на последнем турнире перед Олимпиадой, россиянка поборется с Элиной Аванесян или Хлой Паке. Мирра вернулась в топ-25, а в случае успеха в Румынии подвинет Диану Шнайдер с 23-го места.

Опасная ямка

Мирра считалась однозначным фаворитом матча с Данилович у букмекеров, но на деле все было не так однозначно. Сербская теннисистка постепенно приходит в себя после длительного простоя, связанного с травмой, и в этом году смогла дойти до 1/8 финала «Ролан Гаррос» (проиграла Маркете Вондроушовой), а также преодолела квалификацию Уимблдона. В Румынии девушка знаменитого словенского голкипера Яна Облака выбила четвертую «сеяную» Анну Блинкову, а в четвертьфинале обыграла сильнейшую местную теннисистку Анну Бондар.

И первый сет доказал, что Данилович в отличной форме. Уже спустя 15 минут она выигрывала у первой «сеяной» со счетом 4:0. Мирра попыталась перехватить инициативу, но вскоре позволила сопернице сделать уже третий брейк и выйти вперед.

Во второй партии соперницы поменялись ролями. До пятого гейма была равная борьба (2:2), но потом Данилович буквально развалилась: 20 невынужденных ошибок за сет, ужасный процент попадания первым мячом. Мирра уверенно оформила два брейка и смогла сравнять счет. Хотя все могло закончиться для нее печально. В шестом гейме на ее стороне корта образовалась дыра и наша теннисистка едва не подвернула ногу. Судьи около двух минут заделывали ямку, после чего матч продолжился.

Решающий сет начался с быстрого брейка Мирры, а Ольга выглядела подавленной. В одном из розыгрышей она не забила очень легкий смэш у сетки. Показалось, что сейчас россиянка легко заберет матч и пойдет спокойно готовиться к финалу. Однако перелом в матч внес уже следующий гейм. С четвертого брейк-пойнта Данилович смогла сравнять счет. После этого соперницы вновь обменялись брейками (2:2), а вот затем сербка взяла три гейма подряд (5:2). Весь матч она действовала очень рискованно, но в этот период у нее «залетало» практически все. После очередного попаданию в линию Мирра была близка к тому, чтобы разбить свою ракетку, но все-таки смогла сдержать себя в руках.

Фото Global Look Press

Чудо-спасение

В восьмом гейме Мирра отыграла два матчбола, а в девятом смогла заслуженно вернуть брейк, после двух виннеров и двойной ошибки соперницы. Инициатива перешла к россиянке. При 5:5 она повела 30:0 на подаче Данилович, но сербка выиграла четыре розыгрыша подряд и гарантировала себе тай-брейк. Но Андрееву было уже не остановить. Она впервые в партии уверенно взяла свою подачу, а на тай-брейке не оставила никаких шансов Данилович.

Все началось с великолепного перевода по линии с форхенда, а затем прошла великолепная первая подача (кстати, за матч россиянка так и не сделала ни одного эйса). Далее Данилович допустила две ошибки подряд, и ситуация стала для нее критичной. Исходя из драматичного сценария этого матча Ольга должна была вернуться в игру, но Андреева этого не позволила.

«Мне было тяжело играть против левши, — призналась после матча Мирра. — Пришлось перестраиваться по ходу матча, поэтому я не могла показать свою привычную игру. Хочу извиниться перед своим тренером, болельщиками. Я заставила вас понервничать. Что почувствовала при счете 2:5? Сказала себе, но надо продолжать играть в агрессивный теннис, давить в каждом розыгрыше. Понятно, что ситуация была неприятной, но я старалась не думать об этом. Просто играть розыгрыш за розыгрышем. В итоге получилась невероятная битва, мои комплименты Ольге, которая провела отличный матч».

Фото Global Look Press

На вопрос, хотела бы Мирра взять титул перед Олимпиадой, Андреева ответила утвердительно.

«Все мысли только о титуле, хочу выиграть свой первый финал на уровне WTA, — продолжила россиянка. — Понятно, что будет непросто, но мне надо быть сфокусированной на каждом мяче, постараться обойтись без провалов».

Отметим, что Мирра узнала всех своих соперников по первому кругу Игр в Париже. В одиночке она сыграет с Магдой Линетт из Польши, а в паре (с Дианой Шнайдер) — с австралийками Айлой Тамлянович и Оливией Гадеки. Также Андреева-младшая, скорее всего, сыграет в миксте с Даниилом Медведевым.