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Сегодня, 16:50

Мирра выиграла почти трехчасовой триллер. Андреева впервые вышла в финал на уровне WTA

Мирра Андреева вышла в финал турнира в Яссах
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Теннисистка Мирра Андреева
Мирра Андреева.
Фото Getty Images
Ушла с 2:5 и двух матчболов в решающей партии с Данилович.

Турнир WTA UniCredit Iasi Open
Полуфинал
Мирра Андреева (Россия, 1) — Ольга Данилович (Сербия) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:1)

Мирра Андреева проигрывала сет и брейк, затем уступала 2:5 в решающем, отыграла два матчбола и украла победу у Ольги Данилович в полуфинале турнира в Яссах. За первый титул в карьере, на последнем турнире перед Олимпиадой, россиянка поборется с Элиной Аванесян или Хлой Паке. Мирра вернулась в топ-25, а в случае успеха в Румынии подвинет Диану Шнайдер с 23-го места.

Опасная ямка

Мирра считалась однозначным фаворитом матча с Данилович у букмекеров, но на деле все было не так однозначно. Сербская теннисистка постепенно приходит в себя после длительного простоя, связанного с травмой, и в этом году смогла дойти до 1/8 финала «Ролан Гаррос» (проиграла Маркете Вондроушовой), а также преодолела квалификацию Уимблдона. В Румынии девушка знаменитого словенского голкипера Яна Облака выбила четвертую «сеяную» Анну Блинкову, а в четвертьфинале обыграла сильнейшую местную теннисистку Анну Бондар.

И первый сет доказал, что Данилович в отличной форме. Уже спустя 15 минут она выигрывала у первой «сеяной» со счетом 4:0. Мирра попыталась перехватить инициативу, но вскоре позволила сопернице сделать уже третий брейк и выйти вперед.

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Во второй партии соперницы поменялись ролями. До пятого гейма была равная борьба (2:2), но потом Данилович буквально развалилась: 20 невынужденных ошибок за сет, ужасный процент попадания первым мячом. Мирра уверенно оформила два брейка и смогла сравнять счет. Хотя все могло закончиться для нее печально. В шестом гейме на ее стороне корта образовалась дыра и наша теннисистка едва не подвернула ногу. Судьи около двух минут заделывали ямку, после чего матч продолжился.

Решающий сет начался с быстрого брейка Мирры, а Ольга выглядела подавленной. В одном из розыгрышей она не забила очень легкий смэш у сетки. Показалось, что сейчас россиянка легко заберет матч и пойдет спокойно готовиться к финалу. Однако перелом в матч внес уже следующий гейм. С четвертого брейк-пойнта Данилович смогла сравнять счет. После этого соперницы вновь обменялись брейками (2:2), а вот затем сербка взяла три гейма подряд (5:2). Весь матч она действовала очень рискованно, но в этот период у нее «залетало» практически все. После очередного попаданию в линию Мирра была близка к тому, чтобы разбить свою ракетку, но все-таки смогла сдержать себя в руках.

Теннисистка Мирра Андреева
Фото Global Look Press

Чудо-спасение

В восьмом гейме Мирра отыграла два матчбола, а в девятом смогла заслуженно вернуть брейк, после двух виннеров и двойной ошибки соперницы. Инициатива перешла к россиянке. При 5:5 она повела 30:0 на подаче Данилович, но сербка выиграла четыре розыгрыша подряд и гарантировала себе тай-брейк. Но Андрееву было уже не остановить. Она впервые в партии уверенно взяла свою подачу, а на тай-брейке не оставила никаких шансов Данилович.

Все началось с великолепного перевода по линии с форхенда, а затем прошла великолепная первая подача (кстати, за матч россиянка так и не сделала ни одного эйса). Далее Данилович допустила две ошибки подряд, и ситуация стала для нее критичной. Исходя из драматичного сценария этого матча Ольга должна была вернуться в игру, но Андреева этого не позволила.

Мирра Андреева. Мирра Андреева продолжает блистать в Яссах. Россиянка — в двух шагах от дебютного титула WTA

«Мне было тяжело играть против левши, — призналась после матча Мирра. — Пришлось перестраиваться по ходу матча, поэтому я не могла показать свою привычную игру. Хочу извиниться перед своим тренером, болельщиками. Я заставила вас понервничать. Что почувствовала при счете 2:5? Сказала себе, но надо продолжать играть в агрессивный теннис, давить в каждом розыгрыше. Понятно, что ситуация была неприятной, но я старалась не думать об этом. Просто играть розыгрыш за розыгрышем. В итоге получилась невероятная битва, мои комплименты Ольге, которая провела отличный матч».

Теннисистка Мирра Андреева
Фото Global Look Press

На вопрос, хотела бы Мирра взять титул перед Олимпиадой, Андреева ответила утвердительно.

«Все мысли только о титуле, хочу выиграть свой первый финал на уровне WTA, — продолжила россиянка. — Понятно, что будет непросто, но мне надо быть сфокусированной на каждом мяче, постараться обойтись без провалов».

Отметим, что Мирра узнала всех своих соперников по первому кругу Игр в Париже. В одиночке она сыграет с Магдой Линетт из Польши, а в паре (с Дианой Шнайдер) — с австралийками Айлой Тамлянович и Оливией Гадеки. Также Андреева-младшая, скорее всего, сыграет в миксте с Даниилом Медведевым.

Теннис
Мирра Андреева
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