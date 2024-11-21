В WTA проигнорировали успехи Мирры Андреевой. Другие россиянки выглядели круче?

Зато среди номинанток на премии по итогам года в женском теннисе есть ее сестра Эрика.

Сезон 2024 года в женском теннисе завершен, настало время определять лучших из лучших. Чем, собственно, в WTA и занялись, объявив номинанток традиционной премии WTA Player Awards. Не обошлось в этом списке и без россиянок. Однако если Диана Шнайдер, Анна Калинская, Ирина Хромачева и Эрика Андреева среди номинанток присутствуют, то самой, пожалуй, яркой восходящей звезды 17-летней Мирры Андреевой, к удивлению многих, в списках не оказалось. Судя по всему, в WTA решили, что в наиболее подходящей для Мирры номинации «Прогресс года» в таком случае будет перебор с россиянками, предпочтя Шнайдер с Калинской.

Могла пойти по стопам Чжэн Циньвэнь

В 2023-м Мирра, буквально ворвавшаяся в топ-50 мирового рейтинга, была признана WTA «Новичком года». Что и неудивительно, ведь в ее активе были выходы в четвертый круг Уимблдона и третий круг «Ролан Гаррос», победы над сильными теннисистками и скачок в рейтинге по итогам года с 406-го места на 46-е. В нынешнем сезоне стремительный прогресс Мирры продолжился — она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, обыграв по пути нынешнюю первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии, трижды доходила до четвертьфиналов соревнований WTA 1000, выиграла свой первый титул (в румынских Яссах) и серебро Олимпийских игр в Париже в паре со Шнайдер, поднявшись по итогам 2024-го на 16-ю строчку рейтинга. То есть уже в 17 ворвалась и закрепилась в топ-20.

По идее, такие теннисные подвиги должны были гарантировать Андреевой-младшей если не победу, то как минимум номинацию на премию «Прогресс года». Тем более перед глазами путь китаянки Чжэн Циньвэнь, которая в 2022 году была признана «Новичком года», а в 2023-м получила как раз награду «Прогресс года», при этом поднявшись за год всего на десять позиций в рейтинге — с 25-го места на 15-е. Сейчас 22-летняя Чжэн стала уже пятой, так что добилась даже более существенного прогресса, чем в прошлом сезоне. Но ее достижения отметили номинацией на более престижное звание «Игрок года» вместе с Соболенко, Игой Свентек из Польши, американкой Кори Гауфф и только что выигравшей в составе сборной Италии Кубок Билли Джин Кинг 28-летней Ясмин Паолини. Которая, кстати, также добилась в нынешнем году очень существенного прогресса — поднялась с 30-го места на четвертое.

Марта Костюк. Фото Getty Images

Марта вместо Мирры?

В квинтет номинанток на «Прогресс года» вошли другие теннисистки — Шнайдер, Калинская, американки Эмма Наварро и Даниэль Коллинз, а также украинка Марта Костюк. Очевидно, что Андреева не просто была достойна попасть в эту пятерку, а могла быть одной из главных фавориток наряду со Шнайдер, прорвавшейся с 97-го места на 13-е, выигравшей четыре титула и серебро олимпийского турнира в паре с Миррой. Спору нет, достижения Дианы действительно впечатляют.

В принципе, Калинская с ее взлетом с 80-го места на 14-е тоже достойна попадания в квинтет. Но все же в плане достижений подруга лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера провела не столь впечатляющий сезон, как ее 17-летняя соотечественница Андреева. Ни одного титула Анна так и не завоевала, пусть и дошла до финала WTA 1000 в Дубае, а на «Больших шлемах» ее высшим достижением стал четвертьфинал в Австралии, что хуже полуфинала Мирры в Париже.

Впрочем, и Калинская, объективности ради, в этой пятерке отнюдь не выглядит лишней. В WTA, видимо, просто не решились включать в список номинанток на «Прогресс года» сразу трех россиянок. Пожалуй, по праву входит в число претенденток Наварро — дебютный титул, полуфинал US Open, скачок с 31-го места на восьмое в рейтинге. Зато выглядит странным включение 30-летней Коллинз, объявившей о завершении карьеры. Да, американка поднялась за год с 54-го места на 11-е, но все ее успехи были весной, а с начала августа она не выиграла ни одного матча! То есть после прогресса последовал явный регресс. Про Костюк и говорить не приходится, ведь ее прогресс по всем параметрам меньше, чем у Андреевой — в рейтинге она поднялась с 38-го места на 18-е (то есть начала сезон выше Мирры, а завершила ниже), титулов не брала, а на «Больших шлемах» может похвастать только четвертьфиналом Australian Open...

Диана Шнайдер. Фото Global Look Press

Что ж, будем надеяться, что «Прогресс года» даже в отсутствие Мирры присудят россиянке — главной претенденткой в этом квинтете видится Шнайдер. В других номинациях шансы россиянок очень малы. Хромачева в паре с Анной Данилиной из Казахстана заметно прибавили, но все же явно не являются лучшими в 2024-м. Конечно, было бы эффектно, стань 20-летняя Эрика Андреева «Новичком года» сразу следом за младшей сестрой. Она начала год 111-й, а завершила 67-й, уже достаточно регулярно побеждая на уровне WTA. Но все же взлет 28-летней Ребекки Шрамковой в топ-50 из ниоткуда с ее первым титулом и подвигами на Кубке Билли Джин Кинг, выведшими Словакию в финал, впечатляют больше. Разве что возраст у Ребекки не слишком подходящий для новичка. Но еще больше шансов забрать награду у 23-летней новозеландки Лулу Сан, из-за пределов топ-200 ворвавшейся в топ-40.