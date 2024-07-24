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Мирра Андреева продолжает блистать в Яссах. Россиянка — в двух шагах от дебютного титула WTA

Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA в Яссах
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
В четвертьфинале она разгромила хорватку Лею Бошкович.

Теннис. WTA 250. Яссы (Румыния)
Четвертьфинал
Мирра Андреева (Россия, 1) — Лея Бошкович (Хорватия) — 6:2, 6:0

Мирра Андреева сделала еще один широкий шаг к дебютному титулу на уровне WTA, на турнире категории «250» в румынских Яссах разгромно выиграв уже третий матч подряд. На сей раз в четвертьфинале под горячую руку попала Лея Бошкович из Хорватии, сумевшая взять у 17-летней россиянки только два гейма. Таким образом, Мирра всего лишь во второй раз в карьере вышла в полуфинал на уровне WTA. И, естественно, явно не собирается на этом останавливаться. Ее форма перед Олимпийскими играми в Париже действительно радует.

Легко и непринужденно

Понятно, что уровень сопротивления в Яссах не слишком высок. Многие лучшие теннисистки мира сейчас предпочитают готовиться к олимпийскому турниру, стартующему буквально на днях. Но, с другой стороны, сложно сказать — лучше тренироваться или играть? Особенно если в играх не приходится выкладываться по максимуму физически и психологически. Да, в Яссах Андреева — первая «сеяная» и главный фаворит. Но, думается, она не ставила перед собой цель любой ценой завоевать здесь трофей, пусть в случае успеха он и станет очень приятным бонусом. Да еще и запомнится навсегда, поскольку будет дебютным.

Как бы то ни было, Мирра играет в Румынии расслабленно и красиво. В двух стартовых матчах против Номы Ноа-Акугуэ из Германии и Александры Соснович из Белоруссии она суммарно отдала только семь геймов, побеждая соперниц, что называется, на классе. Прежде всего, радовала стабильность полуфиналистки «Ролан Гаррос» — 2024, отсутствие провалов в игре, которыми Мирра порой грешила по ходу нынешнего сезона, особенно на траве.

Мирра Андреева. Мирра идет за первым титулом, Рублев попытается прервать серию поражений. Где играют россияне на этой неделе?

Вообще нестабильная игра по ходу одной встречи — не какой-то криминал для теннисных тинейджеров. Но очевидно, что если Андреева хочет как можно быстрее стать топ-теннисисткой, ей надо обходиться без сбоев. Над чем наверняка со своим испанским тренером Кончитой Мартинес она сейчас и работает. И скромный по составу турнир в Яссах — хороший испытательный полигон.

Соперница по четвертьфиналу Бошкович нынче не входит даже в топ-200, но при этом в первом круге хорватка в двух партиях обыграла отнюдь не слабую на грунте россиянку Марию Тимофееву. Да и в стартовом гейме, пока Андреева входила в игру, она действовала неплохо, поведя со счетом 1:0. Но затем Мирра адаптировалась к действиям хорватки и легко и непринужденно перехватила инициативу. Она сравняла счет, сделала брейк и повела 2:1.

Теннис без стресса

Правда, в четвертом гейме при 15:0 в ее пользу возникла долгая пауза — мяч после удара Бошкович приземлился в районе линии, последовал выкрик «аут», но хорватка потребовала показать повтор. Вот только сделать это не получилась — из-за сбоя системы. Судья на вышке заверил теннисистку и собравшихся, что мяч точно был в аут, и к неудовольствию Леи продолжил матч.

Небольшой незапланированный перерыв никак не выбил Андрееву из колеи, она взяла десять розыгрышей подряд, вскоре поведя 5:1. Только затем она совсем ненадолго потеряла концентрацию. Проиграла следующий гейм, не реализовала три сетбола. Однако с четвертой попытки все же поставила точку в партии.

Мирра Андреева. Мирра Андреева набрала форму на предолимпийском турнире. Она разгромила вторую соперницу подряд

Второй сет россиянка также начала уверенно. Причем Мирра внезапно сбавила в плотности ударов, сделав ставку на полусвечи. Бошкович к такой смене ритма явно оказалась не готова, допустив несколько простых ошибок. После чего ее игра совсем развалилась. К тому же игра Андреевой была для нее совершенно непредсказуемой — россиянка то эффектно укорачивала, то мощно попадала по диагонали и по линиям слева и справа, то начинала перебивать мяч на другую сторону медленно с высокой траекторией. Как следствие, Андреева повесила сопернице «баранку» во втором сете. И вышла в полуфинал, суммарно проиграв за три матча в Яссах всего девять геймов.

Нечто подобное у нее было только на турнирах ITF. Так, в Израиле в ноябре 2022-го она до полуфинала проиграла только семь геймов, а в Швейцарии в апреле 2023-го — десять. Оба турнира Мирра, кстати, выиграла. «Очень приятно выиграть еще один матч здесь, в Яссах. Соперница начала неплохо, но я знала, что меня ждет тяжелая встреча, и настраивалась бороться за каждый розыгрыш. Думаю, у меня все получилось. Очень рада, что во второй раз вышла в полуфинал на уровне WTA», — заявила Андреева в интервью на корте после победы. Добавив: «В начале турнира я чувствовала небольшой стресс из-за того, что впервые была «посеяна» под № 1. Но поговорила с моим тренером, и Кончита дала несколько советов, как справляться с этим. Сказала, что неважно, «посеяна» или нет, надо всегда показывать свой уровень. Вот я и стараюсь играть в Яссах как обычно».

Теннис
Мирра Андреева
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