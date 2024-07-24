В четвертьфинале она разгромила хорватку Лею Бошкович.

Теннис. WTA 250. Яссы (Румыния)

Четвертьфинал

Мирра Андреева (Россия, 1) — Лея Бошкович (Хорватия) — 6:2, 6:0

Мирра Андреева сделала еще один широкий шаг к дебютному титулу на уровне WTA, на турнире категории «250» в румынских Яссах разгромно выиграв уже третий матч подряд. На сей раз в четвертьфинале под горячую руку попала Лея Бошкович из Хорватии, сумевшая взять у 17-летней россиянки только два гейма. Таким образом, Мирра всего лишь во второй раз в карьере вышла в полуфинал на уровне WTA. И, естественно, явно не собирается на этом останавливаться. Ее форма перед Олимпийскими играми в Париже действительно радует.

Легко и непринужденно

Понятно, что уровень сопротивления в Яссах не слишком высок. Многие лучшие теннисистки мира сейчас предпочитают готовиться к олимпийскому турниру, стартующему буквально на днях. Но, с другой стороны, сложно сказать — лучше тренироваться или играть? Особенно если в играх не приходится выкладываться по максимуму физически и психологически. Да, в Яссах Андреева — первая «сеяная» и главный фаворит. Но, думается, она не ставила перед собой цель любой ценой завоевать здесь трофей, пусть в случае успеха он и станет очень приятным бонусом. Да еще и запомнится навсегда, поскольку будет дебютным.

Как бы то ни было, Мирра играет в Румынии расслабленно и красиво. В двух стартовых матчах против Номы Ноа-Акугуэ из Германии и Александры Соснович из Белоруссии она суммарно отдала только семь геймов, побеждая соперниц, что называется, на классе. Прежде всего, радовала стабильность полуфиналистки «Ролан Гаррос» — 2024, отсутствие провалов в игре, которыми Мирра порой грешила по ходу нынешнего сезона, особенно на траве.

Вообще нестабильная игра по ходу одной встречи — не какой-то криминал для теннисных тинейджеров. Но очевидно, что если Андреева хочет как можно быстрее стать топ-теннисисткой, ей надо обходиться без сбоев. Над чем наверняка со своим испанским тренером Кончитой Мартинес она сейчас и работает. И скромный по составу турнир в Яссах — хороший испытательный полигон.

Соперница по четвертьфиналу Бошкович нынче не входит даже в топ-200, но при этом в первом круге хорватка в двух партиях обыграла отнюдь не слабую на грунте россиянку Марию Тимофееву. Да и в стартовом гейме, пока Андреева входила в игру, она действовала неплохо, поведя со счетом 1:0. Но затем Мирра адаптировалась к действиям хорватки и легко и непринужденно перехватила инициативу. Она сравняла счет, сделала брейк и повела 2:1.

Теннис без стресса

Правда, в четвертом гейме при 15:0 в ее пользу возникла долгая пауза — мяч после удара Бошкович приземлился в районе линии, последовал выкрик «аут», но хорватка потребовала показать повтор. Вот только сделать это не получилась — из-за сбоя системы. Судья на вышке заверил теннисистку и собравшихся, что мяч точно был в аут, и к неудовольствию Леи продолжил матч.

Небольшой незапланированный перерыв никак не выбил Андрееву из колеи, она взяла десять розыгрышей подряд, вскоре поведя 5:1. Только затем она совсем ненадолго потеряла концентрацию. Проиграла следующий гейм, не реализовала три сетбола. Однако с четвертой попытки все же поставила точку в партии.

Второй сет россиянка также начала уверенно. Причем Мирра внезапно сбавила в плотности ударов, сделав ставку на полусвечи. Бошкович к такой смене ритма явно оказалась не готова, допустив несколько простых ошибок. После чего ее игра совсем развалилась. К тому же игра Андреевой была для нее совершенно непредсказуемой — россиянка то эффектно укорачивала, то мощно попадала по диагонали и по линиям слева и справа, то начинала перебивать мяч на другую сторону медленно с высокой траекторией. Как следствие, Андреева повесила сопернице «баранку» во втором сете. И вышла в полуфинал, суммарно проиграв за три матча в Яссах всего девять геймов.

Нечто подобное у нее было только на турнирах ITF. Так, в Израиле в ноябре 2022-го она до полуфинала проиграла только семь геймов, а в Швейцарии в апреле 2023-го — десять. Оба турнира Мирра, кстати, выиграла. «Очень приятно выиграть еще один матч здесь, в Яссах. Соперница начала неплохо, но я знала, что меня ждет тяжелая встреча, и настраивалась бороться за каждый розыгрыш. Думаю, у меня все получилось. Очень рада, что во второй раз вышла в полуфинал на уровне WTA», — заявила Андреева в интервью на корте после победы. Добавив: «В начале турнира я чувствовала небольшой стресс из-за того, что впервые была «посеяна» под № 1. Но поговорила с моим тренером, и Кончита дала несколько советов, как справляться с этим. Сказала, что неважно, «посеяна» или нет, надо всегда показывать свой уровень. Вот я и стараюсь играть в Яссах как обычно».