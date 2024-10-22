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Сегодня, 14:30

Мирра Андреева может пробиться в топ-5. Юная россиянка в следующем сезоне будет готова к подвигам

Мирра Андреева занимает 15-е место в чемпионской гонке WTA
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Теннисистка Мирра Андреева.
Фото Getty Images
Наша теннисистка провела фантастический 2024 год для своего возраста.

17-летняя Мирра Андреева после поражения в финале турнира WTA 500 от соотечественницы Дарьи Касаткиной в китайском Нинбо объявила о завершении сезона. Юная россиянка на данный момент занимает 15-е место в чемпионской гонке и не должна опуститься в рейтинге по итогам года ниже 17-й строчки. За 2024-й она очень многое успела — ворвалась в топ-20, завоевала свой дебютный чемпионский титул на уровне WTA, пробилась в первый полуфинал на турнире «Большого шлема», а также взяла серебро Олимпийских игр в Пекине, пусть и в парном разряде.

Очевидно, что такие вундеркинды появляются не часто, поэтому интерес к Мирре в теннисном мире огромный. И конечно же, всем интересно, чего младшая из сестер Андреевых добьется в 2025-м. Судя по всему, если обойдется без форс-мажоров, — очень и очень многого.

Дарья Касаткина и&nbsp;Мирра Андреева. Касаткина довела Мирру Андрееву до слез. Российский финал в Нинбо получился очень драматичным

Заставила вспомнить подвиги Хингис и Каприати

Кажется, что Мирра уже давно обосновалась во взрослом туре, но это, само собой, иллюзия. Еще в начале 2023-го она проиграла финал юниорского Australian Open ровеснице и соотечественнице Алине Корнеевой, а дебютировала на уровне WTA только в апреле прошлого года на «тысячнике» в Мадриде 15 лет от роду. Уже тогда все поняли, что в теннисе появилась незаурядная личность с очень хорошими перспективами. И Андреева начала оправдывать надежды практически сразу, в том числе на «Больших шлемах», где из квалификации пробивалась в третьи-четвертые круги. Сезон-2023 она завершила 46-й ракеткой мира и стала «Новичком года» по версии WTA.

Понятно, что от Мирры ждали продолжения прорыва в элиту. И она не разочаровала, попутно ставя впечатляющие достижения. Приведем только самые яркие — самая юная полуфиналистка турнира «Большого шлема» за 27 лет со времен швейцарки Мартины Хингис и самый молодой призер Олимпиады в теннисе за 32 года со времен американки Дженнифер Каприати. Недурно, не так ли?

Теннисистка Мирра Андреева на Олимпиаде в Париже
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Этот сезон Андреева начала в Брисбене с победы над Дианой Шнайдер, с которой в июле дошла до олимпийского парного финала. По итогам января благодаря четвертьфиналу в Брисбене и четвертому кругу на Australian Open она впервые пробилась в топ-40. Но затем до середины апреля из-за тендинита запястья сыграла только два турнира (в Дубае и Индиан-Уэллс) и не выиграла ни одной встречи.

Зато грунтовый сезон ей удался на славу — четвертьфинал в Руане, затем четвертьфинал на «тысячнике» в Мадриде и полуфинал на «Ролан Гаррос», где россиянка, которой только месяцем ранее (29 апреля) исполнилось 17, прорвалась в полуфинал, переиграв в четвертьфинале вторую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. Да, затем последовало обидное поражение от итальянки Ясмин Паолини, но все равно результат был феноменальным. Многие связывали это с тем, что с начала апреля Мирра стала сотрудничать с новым тренером — испанкой Кончитой Мартинес, ранее работавшей с экс первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой.

Теннисистка Мирра Андреева
Фото AFP

Превзойти график Гауфф

Кстати, Кончита прекрасно знакома с тем, через что сейчас проходит Мирра, — в 17 лет она также получила от WTA награду «Новичок года», считалась вундеркиндом и провела достойную карьеру — была второй ракеткой мира и чемпионкой Уимблдона в одиночном разряде, а также выиграла в одиночке 33 турнира WTA. Превзойдет ли Мирра по результатам свою нынешнюю наставницу? Пока сказать сложно, но шансы есть. После «Ролан Гаррос» Андреева поднялась на 23-ю строчку в рейтинге, затем провалила травяной сезон (ни одной победы, обидный вылет на Уимблдоне от чешки Бренды Фрухвиртовой), но в июле взяла дебютный титул, обыграв в финале грунтового турнира WTA 250 в румынских Яссах соотечественницу Элину Аванесян.

Мирра Андреева. Мирра врывается в топ-20 рейтинга. Пора выбирать породу собаки

На Олимпиаде она проиграла в одиночке и в миксте с Даниилом Медведевым уже на старте, зато в паре их дуэт со Шнайдер стал сенсацией со знаком «плюс» и был очень близок к победе в финале над итальянками Паолини и Сарой Эррани. Да и концовка сезона начиная с середины августа получилась для Мирры с учетом ее возраста очень удачной. Даже неожиданное поражение во втором круге US Open от американки Эшлин Крюгер не смазало впечатление, ведь в ее активе было два четвертьфинала «тысячников», где она на равных сражалась с первой на тот момент ракеткой мира Игой Свентек из Польши (в Цинциннати) и с олимпийской чемпионкой из Китая Чжэн Циньвэнь (в Пекине), а также финал в Нинбо, в трех сетах проигранный соотечественнице Дарье Касаткиной.

Теннисистка Мирра Андреева
Фото AFP

Суммарно за два месяца она набрала 890 очков. То есть более трети всех своих баллов за сезон. Но, главное, стали заметны итоги работы на тренировках в плане усиления подачи и мощи в игре. Теперь Мирра способна не только переигрывать соперниц, но и забивать их эйсами и сильнейшими ударами. Когда, конечно, не теряет концентрацию и не начинает сорить ошибками и плакать прямо на корте. Но все это в 17 не страшно и простительно. Хотя понятно, что с каждым годом ожиданий от Андреевой будет все больше. Многие уверены, что в следующем сезоне она просто обязана войти в топ-10.

Что ж, задача при хорошей предсезонной подготовке и отсутствии травм вполне по силам. Очевидно, что к началу 2025-го Мирра еще больше окрепнет физически и, возможно, психологически, да и ее турнирный график (в нынешнем сезоне она провела 17 турниров в одиночке) станет, вероятно, более насыщенным. Мало того, есть предчувствие, что россиянка способна в следующем году прорваться даже в топ-5 рейтинга, как это сделала, скажем, в свое время американка Кори Гауфф, которая в 18 лет в 2022-м сумела даже подняться на четвертую строчку, а завершила год седьмой ракеткой мира. Превзойти график Кори Мирре вполне по силам.

Теннис
Мирра Андреева
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