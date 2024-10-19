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Сегодня, 13:15

Шарапова украсила обложку модного журнала. Предстала в нарядах Louis Vuitton и Givenchy

Шарапова стала лицом обложки нидерландского журнала о моде
Егор Сергеев
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Мария Шарапова на Мет Гала
Мария Шарапова на Мет Гала.
Фото Getty Images
Красивая фотосессия нашей теннисистки.

Мария Шарапова появилась на обложке голландского журнала о моде и стиле жизни Numero, который издается с 2019 года. В 11-м выпуске титулованная российская теннисистка предстала в серии потрясающих нарядов от известных брендов, таких как Marc Jacobs, Louis Vuitton, Givenchy и Schiaparelli.

«Мы рады представить Шарапову в качестве одной из звезд на обложке нашего нового номера «Одиссея», снятого Агатой Серж. Мария воплощает в себе чемпионский дух во всех своих начинаниях. Ее выдающаяся карьера включает в себя пять титулов Большого шлема, победы в одиночном разряде на всех четырех крупных турнирах и серебряную олимпийскую медаль», — указано в соцсетях Numero.

Что Мария сказала в интервью

Она рассказала о своей страсти к моде, в частности о ее влиянии на престижные спортивные мероприятия, включая турниры Большого шлема.

«Теннис — один из тех видов спорта, в которых можно проявить больше креативности в том, что вы надеваете на корт. Я смогла в полной мере воспользоваться этим, потому что у меня были давние отношения с Nike. Я доверяла бренду и определенно имела свое мнение о том, что ношу. Я хотела чувствовать себя уверенной и элегантной версией самой себя, в которой больше внимания уделялось силуэту, а не слоям или цветам», — подчеркнула Шарапова.

Мария Шарапова
Фото Getty Images

Пятикратная победительница турниров Большого шлема также вспомнила о своем любимом наряде на корте.

«Я являюсь первой теннисисткой, надевшей платье, сшитое специально для вечернего матча на Открытом чемпионате США — это было в 2006 году, когда я выиграла. То платье разработала компания Nike, его создала Натали Кандриан. Когда я увидела эскиз, то сразу поняла, что оно идеально, потому что в нем чувствовалась атмосфера Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани», — написала звездная спортсменка.

Чем сейчас занимается Шарапова

Россиянка завершила карьеру в 2020 году. Спустя два года она родила сына Теодора от британского бизнесмена Александра Гилкса, с которым проживает в США.

37-летняя Шарапова часто делится с подписчиками снимками и видео с ребенком. С раннего возраста она прививает ему любовь к русской культуре — например, читает стихи Владимира Маяковского. Также Мария путешествует с ним по всему миру.

Мария Шарапова. Биография Марии Шараповой: жизнь и спортивная карьера россиянки из Америки

Помимо семейных дел Шарапова занимается бизнесом.Она вложилась в компании по производству экипировки для домашних тренировок Bala, солнцезащитного крема Supergoop, мобильного приложения Charly, приобрела долю в UFC.

Также у нее есть собственная фирма по производству сладостей Sugarpova. В 2019 году оборот компании составил 20 миллионов долларов.

Мария Шарапова
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