«Я сказала «да» в первый же день». Чем сразил Шарапову разведенный британец

История любви бывшей теннисной королевы и миллионера Александра Гилкса, за которого Мария Юрьевна, похоже, выходит замуж

«Я сказала «да» с первого дня нашего знакомства. Это был наш маленький секрет, правда?» — так подписала свой последний пост Мария Шарапова. На фотографиях и видео пятикратная победительница турниров Большого шлема проводит время с Александром Гилксом. Подпись недвусмысленно говорит о том, что в их жизни произошло счастливое событие — помолвка.

Кто такой Александр Гилкс и чем он покорил русскую красавицу

Александр Гилкс — основатель аукционного дома Paddle8, связанного с коллекционированием предметов искусства, учился в Итоне, знаком с принцем Уильямом и был женат на модельере Мише Нону (развод случился в 2017 году). С Шараповой 41-летний британец встречается около двух лет — об их отношениях узнали после опубликования фотографии папарацци в аэропорту Лос-Анджелеса еще в начале 2018 года.

В своем Instagram Мария часто публикует посты и рассказывает о своей жизни. А вот о Гилксе практически не упоминает. Зато Александр не боится делиться совместными фотографиями с бывшей первой ракеткой мира. Поэтому кое-что об отношениях этой пары поклонникам все-таки известно.

В одной из первых публикаций Гилкса с Марией Шараповой есть также и сербский мастер искусства выносливости Марина Абрамович. Она знаменита своим понятием идентичности, основанным на «противостоянии боли, крови и физических пределах тела». Абрамович не раз обвиняли из-за ее работ в сатанизме и каннибализме.

В январе 2019 года пара вместе побывала в Санкт-Петербурге. Мария приехала в Россию, чтобы поучаствовать в турнире St. Petersburg Ladies Trophy. Перед этим теннисистка решила почувствовать себя туристом и сходила на экскурсию в Эрмитаж и погуляла по центру города. А еще посетила русский ресторан вместе с Александром. На одной из фотографий в Instagram Гилкса он читает газету-меню «Царский вестник». Как признался сам Александр, заказ ему удался плохо, но, вероятно, помогла Мария. Хотя Гилкс мог и немного слукавить — все-таки он окончил Итон, где, помимо всего прочего, изучал и русский язык.

Пара успела поучаствовать в фотосессии с забавными, очень яркими костюмами с известным фотографом Хассаном Хаджаджем. Съемка была проведена в Марокко на рынке в Марракеше, на родине Хассана.

«Оскар» в неоновом платье

Прошлый Новый год Гилкс и Шарапова встречали вместе. За несколько дней до праздника в профиле Александра появилось совместное фото на фоне наряженной елки.

Но выходы в свет в экстравагантных костюмах не закончились — в феврале Мария и Александр побывали на церемонии вручения премии «Оскар». 33-летняя россиянка была одета в длинное полупрозрачное платье неоново-салатового оттенка. Гилкс же, напротив, появился в обычном строгом смокинге и белой рубашке.

Пара успела и попутешествовать, участвуя во многих съемках и посещая светские мероприятия. Или просто отдыхая в различных городах и странах.

На день рождения Гилкса пара отправилась в поход по территории штата Колорадо. Это был подарок Марии своему возлюбленному «Всем спасибо за поздравления. Мария значительно повысила ставки, задав новую планку для понятия «неожиданная поездка в день рождения», — написал бизнесмен под фото, где он позирует на фоне вигвама.

«Счастливейшего дня рождения, моя любовь. За множество приключений, которые ждут нас впереди!» — так Александр поздравил свою возлюбленную с праздником. И выложил фотографию с отдыха в Лос-Анджелесе. После помолвки пару точно ждет еще много чего интересного.

С помолвкой Марию поздравило множество звезд, в том числе российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина.