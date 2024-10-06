Кудерметова и Хаочин уступили в финале «тысячника». Титул забрали обидчицы Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде-2024

Плохой день для россиянки.

Пекин (Китай) . Турнир WTA China Open

Парный разряд. Финал

Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 5) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 7) — 6:4, 6:4

Сара Эррани и Ясмин Паолини — теннисистки очень высокого уровня, триумфаторы Олимпийских игр в Париже, обидчицы Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Так что именно они считались фаворитами финала турнира WTA-1000 в Пекине и выиграли его.

Вероника Кудерметова и Чань Хаочин выступают вместе почти год. Девушки добирались до полуфинала турнира Большого шлема в США и финала турнира в Берлине, а сейчас — до решающего матча в Пекине.

Как складывался матч

Первый сет начался с уверенных действий итальянок — они забрали свою и чужую подачи, поведя со счетом 2:0. Но дуэт Кудерметовой и Хаочин не дрогнул и быстро отыгрался.

Затем соперницы долгое время не отпускали друг друга — все решилось в самой концовке. При счете 5:4 в свою пользу Эррани и Паолини выиграли гейм на подаче Вероники и ее партнерши — это и был переломный момент.

Фото Reuters

Во втором сете нас опять ждал парад ошибок: теннисистки поочередно делали брейки. В четвертом гейме Вероника и Чань едва не отыгрались с 0:40 на своей подаче, но не срослось. Не помогло даже снайперское попадание четко под линию в исполнении представительницы Тайваня. В тот момент трибуны устроили ей овации.

А после этого Эррани и Паолини было уже не остановить. Они первыми в этом сете взяли свою подачу (в пятом гейме) и в итоге довели дело до победы, воспользовавшись ошибками оппоненток. Решающий гейм на подаче россиянки получился кошмарным: они с Хаочин вели 30:0, но уступили. На финише матча Кудерметова отправила три мяча в аут и закончила его двойной ошибкой.

Кудерметова и Хаочин уступили в двух сетах со счетом 4:6, 4:6 и остались без трофея.

Как Вероника выступила в одиночке

У Кудерметовой в последние годы приоритет — игра в паре. Там россиянка хорошо выступает, в какой-то момент она даже занимала второе место в рейтинге. А вот в одиночке результаты чуть просели.

На «тысячнике» в Китае неделю назад Вероника вылетела задолго до финала. Обыграв китаянку Ван Си, она попала в 1/16 финала на 3-ю ракетку мира Джессику Пегулу. Первый сет Кудерметовой удалось забрать на тай-брейке, а дальше преимущество американки стало огромным, и она победила — 6:7 (9:11), 6:1, 6:2.