Теннис
WTA
Статьи
Рейтинг Турниры Новости Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:00

Кудерметова и Хаочин уступили в финале «тысячника». Титул забрали обидчицы Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде-2024

Кудерметова и Хаочин проиграли в финале парного турнира в Пекине
Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Теннисистки Вероника Кудерметова и Чань Хаочин
Вероника Кудерметова и Чань Хаочин.
Фото Getty Images
Плохой день для россиянки.

Пекин (Китай) . Турнир WTA China Open
Парный разряд. Финал
Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 5) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 7) — 6:4, 6:4

Сара Эррани и Ясмин Паолини — теннисистки очень высокого уровня, триумфаторы Олимпийских игр в Париже, обидчицы Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Так что именно они считались фаворитами финала турнира WTA-1000 в Пекине и выиграли его.
Вероника Кудерметова и Чань Хаочин выступают вместе почти год. Девушки добирались до полуфинала турнира Большого шлема в США и финала турнира в Берлине, а сейчас — до решающего матча в Пекине.

Вероника Кудерметова. Кудерметова била себя ракеткой по голове, но не избежала позора. Что делать Веронике дальше?

Как складывался матч

Первый сет начался с уверенных действий итальянок — они забрали свою и чужую подачи, поведя со счетом 2:0. Но дуэт Кудерметовой и Хаочин не дрогнул и быстро отыгрался.

Затем соперницы долгое время не отпускали друг друга — все решилось в самой концовке. При счете 5:4 в свою пользу Эррани и Паолини выиграли гейм на подаче Вероники и ее партнерши — это и был переломный момент.

Теннисистки Вероника Кудерметова и Чань Хаочин
Фото Reuters

Во втором сете нас опять ждал парад ошибок: теннисистки поочередно делали брейки. В четвертом гейме Вероника и Чань едва не отыгрались с 0:40 на своей подаче, но не срослось. Не помогло даже снайперское попадание четко под линию в исполнении представительницы Тайваня. В тот момент трибуны устроили ей овации.

А после этого Эррани и Паолини было уже не остановить. Они первыми в этом сете взяли свою подачу (в пятом гейме) и в итоге довели дело до победы, воспользовавшись ошибками оппоненток. Решающий гейм на подаче россиянки получился кошмарным: они с Хаочин вели 30:0, но уступили. На финише матча Кудерметова отправила три мяча в аут и закончила его двойной ошибкой.

Кудерметова и Хаочин уступили в двух сетах со счетом 4:6, 4:6 и остались без трофея.

Как Вероника выступила в одиночке

У Кудерметовой в последние годы приоритет — игра в паре. Там россиянка хорошо выступает, в какой-то момент она даже занимала второе место в рейтинге. А вот в одиночке результаты чуть просели.

На «тысячнике» в Китае неделю назад Вероника вылетела задолго до финала. Обыграв китаянку Ван Си, она попала в 1/16 финала на 3-ю ракетку мира Джессику Пегулу. Первый сет Кудерметовой удалось забрать на тай-брейке, а дальше преимущество американки стало огромным, и она победила — 6:7 (9:11), 6:1, 6:2.

Теннис
Вероника Кудерметова
Сара Эррани
Ясмин Паолини
Читайте также
В США намерены собрать деньги, чтобы Косторная выступала за Азербайджан
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Медведев отреагировал на призыв депутата рады перенести боевые действия в Белоруссию
Защитнику сборной Турции Демиралу открыли памятник с «волчьим салютом»
WP узнала о возможном предложении Украине «конкретных шагов» для членства в НАТО
Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Евгений Бюрюков — новый спортивный директор «Металлурга»
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Неожиданное поражение «Салавата»
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости