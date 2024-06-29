Касаткина и Шнайдер блеснули на траве перед Уимблдоном. Идеальный день для российского тенниса

Дарья и Диана синхронно завоевали титулы на турнирах WTA 500.

WTA 500. Истборн

Финал

Дарья Касаткина (Россия, 6) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:3, 6:4

WTA 500. Бад-Хомбург

Финал

Диана Шнайдер (Россия) — Донна Векич (Хорватия) — 6:3, 2:6, 6:3

Идеальным получился предпоследний день июня для российского тенниса. Синхронно трофеи престижных турниров WTA 500 завоевали Дарья Касаткина и Диана Шнайдер. Для Касаткиной победа в британском Истборне стала первым титулом почти за два года, для Шнайдер виктория в немецком Бад-Хомбурге — самым крупным успехом в карьере. Обе россиянки подняли себе настроение перед Уимблдоном, а заодно заметно улучшили свои позиции в рейтинге и чемпионской гонке.

Первый титул Касаткиной почти за два года

Касаткина начала турнир в Истборне в ранге первой ракетки нашей страны, но без трофеев с августа 2022 года. Тогда она перед US Open выиграла в канадском Гранби (в решающем матче у экс-россиянки, а ныне австралийки Дарьи Сэвилл), завоевав свой шестой титул WTA в одиночном разряде. Но с тех пор как отрезало. Причем не сказать, что Касаткина играла плохо. Нет, она дважды в 2023-м и трижды в 2024-м добиралась до финалов. Однако там неизменно уступала. Мало того, не взяла в тех матчах ни одного сета. В нынешнем сезоне у Елены Остапенко из Латвии она выиграла в Аделаиде пять геймов, в Абу-Даби в феврале — также пять геймов у Елены Рыбакиной из Казахстана, а в апреле в Чарльстоне и вовсе ограничилась тремя геймами в финале с американкой Даниэль Коллинз.

В Истборне Дарья на сей раз защищала очки за прошлогодний финал. Тогда, кстати, она поборолась, уступив американке Мэдисон Киз 2:6, 6:7 (13:15). Казалось, что дойти до титульного матча во второй раз подряд будет непросто — состав участников был мощным, Касаткина получила только шестой номер «посева». Впрочем, это не помешало ей уверенно обыграть в четвертьфинале набирающую форму британку Эмму Радукану (ранее та выбила американку Джессику Пегулу), а в полуфинале — справиться с финалисткой недавнего «Ролан Гаррос» итальянкой Ясмин Паолини.

Дарья Касаткина. Фото Reuters

«Она проводит отличный сезон. Играет потрясающе. Я тоже не так уж плоха. Думаю, завтра будет хороший матч», — говорила Касаткина перед полуфиналом с Ясмин. Надо признать, она была близка поражению в той встрече, в решающей партии уступая 0:2, но все же взяла верх — 3:6, 7:5, 6:3. «Очень рада, что сегодня удалось сыграть хорошо и получать удовольствие от игры на корте, совершая камбэки по ходу матча. Горжусь собой!» — заявила после победы Дарья.

В финале против канадки Лейлы Фернандес она формально считалась фаворитом, однако с учетом серии неудач в титульных матчах ее превосходство казалось сомнительным. Левша Фернандес, известная прежде всего выходом в финал US Open-2021, старалась атаковать и много ходила к сетке, Касаткина — включать игровую аритмию, менять ритм, раскладывать мячи по углам, заставляя соперницу двигаться. В итоге комбинационный теннис победил-таки остроатакующий. Пусть и не без труда. В стартовой партии россиянка при 3:2 на своей подаче взяла гейм, продолжавшийся более 20 минут (!), 11 раз счет был «ровно». Этот локальный успех и стал ключом к победе в сете.

Что же касается второй партии, то тут Касаткина сперва повела 3:0, вот только радоваться было рано. Канадка взяла четыре гейма подряд и вышла вперед с брейком. Но затем уже россиянка выдала свой спурт — взяла две подачи соперницы под ноль, заодно отыграв брейк-пойнт на своей, впервые став чемпионкой турнира WTA на травяном покрытии. Благодаря титулу в Истборне Дарья поднялась на восьмую строчку в чемпионской гонке, а в рейтинге стала 12-й. Причем в случае достойного выступления на Уимблдоне она имеет реальные шансы вернуться в топ-10.

Диана Шнайдер. Фото Global Look Press

Бойцовские качества Шнайдер

Еще более существенный рывок в рейтинге совершила Шнайдер. 20-летняя Диана, по сути, только-только начинает свой прорыв во взрослом теннисе, но уже сейчас девушка в косынке стала узнаваемой в WTA-туре благодаря своей мощной игре и бойцовскому характеру. В начале года она завоевала титул на WTA 250 в Таиланде на харде, а в мае стала чемпионкой WTA 125 в Париже, обыграв в финале американку Эмму Наварро.

На сей раз в Бад-Хомбурге Шнайдер и Наварро провели еще один тяжелый трехсетовый матч, пусть не в финале, а в полуфинале. Диана уступала в решающей партии 1:3, однако взяла пять геймов подряд и победила 7:5, 2:6, 6:3. В решающем поединке с куда более опытной хорваткой Донной Векич события развивались по похожему сценарию. Вновь Шнайдер взяла первую партию в непростой борьбе, отыграв девять из девяти (семь при подаче на сет) брейк-пойнтов, после чего позволила сопернице перехватить инициативу и сравнять счет по партиям. Тут в отличие от финала Касаткиной и Фернандес обе оппонентки били по мячу со всей силы, скорости порой были просто запредельными, а количество активно выигранных розыгрышей — очень большим.

В третьем сете Диана повела 2:1 с брейком, но затем у нее наступил спад — десять проигранных розыгрышей подряд, и счет стал угрожающим — 2:3 и 0:30. И в такой тяжелой ситуации Шнайдер вновь проявила чемпионский характер, выдав феноменальную концовку финала и забрав четыре гейма подряд, а с ними — титул. Таким образом, 20-летняя россиянка теперь поднимется на рекордную для себя 30-ю строчку в рейтинге WTA, а в чемпионской гонке станет 34-й.