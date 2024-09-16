Хромачева и Данилина взяли титул в Гвадалахаре. Для нашей теннисистки это уже четвертый трофей в сезоне

В финале обыграли грузинско-российскую пару Рахимова — Калашникова.

WTA 500. Гвадалахара, Мексика. Парный разряд. Финал

Ирина Хромачева (Россия)/Анна Данилина (Казахстан) — Камилла Рахимова (Россия)/Оксана Калашникова (Грузия) — 2:6, 7:5, 10:7

Женские пары — наш самый успешный разряд в теннисе. В Гвадалахаре титул между собой разыгрывали россиянки: Ирина Хромачева в паре с экс-соотечественницей Анной Данилиной, представляющей Казахстан, и Камилла Рахимова с грузинкой Оксаной Калашниковой. Судьба титула решалась на супер-тай-брейке, где сильнее оказались Ирина и Анна.

Камбэк в финале

Всего в парном турнире в Гвадалахаре выступали четыре теннисистки с российским паспортом. Мария Козырева с мексиканкой Ренатой Сарасуа вылетели в первом круге, Валерия Савиных с канадкой Мариной Стакушич остановились во втором.

Фаворитом финала считались Хромачева и Данилина, которые имели третий номер «посева» на турнире и до титульного матча не испытали никаких проблем. Все свои поединки они выиграли со счетом 2:0, не доводя партии до тай-брейков. У Рахимовой и Калашниковой, «сеяных» четвертыми, трудности возникли в стартовом матче против колумбийско-японского дуэта Осорио/Сибахара, когда они доигрались до счета 12 на супер-тай-брейке.

Однако все предстартовые расклады финала рухнули, когда Камилла и Оксана просто задавили соперниц в первой партии. Только при счете 4:0 Ирина и Анна смогли прийти в себя и взять один гейм, но сет было уже не спасти.

Вторая партия получилась более равной, но все равно протекала с небольшим преимуществом Рахимовой и Калашниковой. При 5:4 российско-грузинский дуэт пошел подавать на победу в матче и имел возможность быть впереди в гейме на два розыгрыша. Но в концовке девушки занервничали, стали много ошибаться и позволили Анне и Ирине зацепиться на приеме. Сделав спасительный брейк, Хромачева и Данилина завладели матчем. Дальше девушки выиграли два гейма подряд, а на старте супер-тай-брейка сразу же вырвались на три очка вперед. Этого задела им хватило, чтобы оформить победу в финале — 2:6, 7:5, 10:7.

Первым, что запостила Ирина у себя в соцсетях после матча, была победная фотография и подпись: «Нет слов сейчас». Дальше слова нашлись у обеих чемпионок.

Данилина: «Спасибо за потрясающую неделю. Это наш первый титул WTA 500 вместе. Супервоодушевлены».

Хромачева: «Мы так рады выиграть этот трофей. Мы не можем дождаться, чтобы показать еще более хороший теннис в будущем. Спасибо за поддержку!»

После было много улыбок, снимков с трофеями и танцев в огромных сомбреро на корте.

Фото Global Look Press

Успешный сезон в паре

Ирине Хромачевой сейчас 29 лет. От нее многого ждали в личном разряде, ведь до прихода во взрослый тур у нее все отлично получалось. Она была первой ракеткой в мировом юниорском рейтинге, добравшись до финала Уимблдона в 2011 году. В начале взрослой карьеры надежды она еще подавала, но серьезных успехов так и не появилось. Самым успешным с точки зрения одиночки был 2017 год, тогда она доходила до первых кругов трех турниров «Большого шлема» (лучший ее результат на «мейджорах») и поднялась на 89-ю строчку рейтинга.

Был в карьере Хромачевой очень неприятный эпизод. В 2019 году ее отстранили — за попытку подстроить исход матча квалификации на турнире в Индиан-Уэллсе. В ходе расследования выяснилось, что Ирина якобы предложила другой теннисистке свое место в первом круге квала, а взамен попросила призовые за этот матч. Тогда россиянку дисквалифицировали на три месяца и оштрафовали на 3 тысячи долларов, но в итоге — два месяца и штраф назначили условным. Таким образом, свою дисквалификацию Хромачева даже не заметила, так как не выступала в тот момент из-за травмы.

В парном разряде у Ирины все иначе. В нынешнем сезоне она просто расцвела и теперь занимает наивысшую строчку в рейтинге WTA — 30-е место. Если до 2024-го у нее было только два титула, оба добытые в Боготе (в 2018-м и в 2023-м), то уже за текущий сезон она собрала четыре трофея.

Анна Данилина. Фото Global Look Press

Начались победы в апреле в Руане, где она выиграла вместе с венгеркой Тимеей Бабош. В мае Хромачева уже стояла в паре с россиянкой Яной Сизиковой и с трофеем турнира в Рабате. В Марокко Ирина и Яна в финале обыграли Анну Данилину с китаянкой Сюй Юфань.

В июле на турнире в Будапеште не в первый раз попробовали поиграть уже с Данилиной. Вместе они добрались до финала, а уже через неделю взяли кубок в румынском Яссы. С тех пор Ирина партнершу не меняет, а у Анны в августе был один не самый удачный турнир в дуэте с чешкой Мари Бузковой.

Данилина и Хромачева хорошо друг друга знают. Они одногодки и обе родились в Москве. Поэтому наверняка сыграли между собой много матчей. Сейчас же у них отлично получается вместе.