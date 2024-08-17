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Сегодня, 21:40

Мирра дала бой первой ракетке планеты. Не хватило самую малость

Мирра Андреева проиграла Свентек на турнире в Цинциннати
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Мирра Андреева.
Фото USA Today Sports
Юная россиянка провела выдающийся матч против Иги Светнек на тысячнике в Цинциннати.

Турнир WTA Cincinnati Open
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Мирра Андреева (Россия) — 4:6, 6:3, 7:5

Мирра Андреева уступила первой ракетке мира Иге Свентек в четвертьфинале супертурнира в Цинциннати (США), но оставила очень хорошее впечатление своей игрой. Будь на другой стороне корта не лучшая теннисистка планеты, а менее искушенная соперница, победа точно бы досталась юной россиянке. Звездной польке пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы преодолеть сопротивление 17-летней юниорки. Матч продолжался 2 часа 40 минут и лишний раз доказал — если Мирра будет и дальше прогрессировать такими темпами, ее ждет очень большое будущее.

Шок для польки

На пути в четвертьфинал Андреева прошла очень серьезных соперниц — Эмму Наварро, Каролин Плишкову и Ясмин Паолини. И это само по себе говорило о том, что Мирра после Олимпиады находится в отличной форме. Накануне первого в карьере поединка против первой ракетки мира юная россиянка рассуждала, что для нее важен сам факт матча с лучшей теннисисткой планеты, а его результат второстепенен. Тем не менее Андреев провела выдающийся поединок, лишний раз доказав: для нее не существует авторитетов, и на кураже она уже сейчас способна обыграть абсолютно любую соперницу.

Мирра Андреева.
Фото USA Today Sports

Уже в начале матча Мирра шокировала Светнек, реализовав брейк в третьем гейме первой партии. Далее весь сет Ига давила, несколько раз находилась в одном розыгрыше от того, чтобы сравнять счет, но Андреева ко всеобщему удивлению выстояла, и оформила свою первую в карьере победу в сете над первой ракеткой мира. После такого фиаско полька была вынуждена взять туалетный перерыв и крепко задуматься на тем, что можно противопоставить дерзкой россиянке. Увы, опыт помог лидеру рейтинга WTA, и ход игры во второй партии существенно поменялся.

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Уже во втором гейме Ига реализовала брейк и далее уже Мирре пришлось гнаться за соперницей. Нельзя сказать, что Андреева стала играть хуже, но Свентек теперь оставляла ей не так много шансов. К тому же после полудня в Цинтиннати стало очень жарко, и погодные условия сделались дополнительным испытанием для участниц матча. Организатором перед началом третьей партии даже пришлось устраивать перерыв ради сохранения здоровья спортсменок. Благодаря этому Мирра пришла немного в себя и далее навязала сопернице плотную борьбу. Ига выглядела увереннее в перестрелках на задней линии, зато Андреева бесподобно подавала, выиграв один из геймом тремя эйсами подряд.

Ига Свентек.
Фото USA Today Sports

Ценный опыт

Соперницы шли вровень до концовки третьего сета, где опыт помог Светек избежать тай-брейка и развернуть ситуацию в свою пользу. Но даже в проигрышном положении Мирра билась до конца и была очень близка к тому, чтобы отыграть подачу при счете 5:6. Конечно, обидно, что Андреева после такой великой битвы зачехляет ракетку, но ей совершенно нечего стыдиться. Она провела отличный матч и получила ценный опыт. И нет никаких сомнений, что в следующий раз Игре будет еще сложнее унести ноги в поединке с неуступчивой россиянкой. Время играет на Андрееву, если она, конечно, в обозримом будущем избежит травм и звездной болезни.

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В полуфинале тысячника в Цинциннати Ига встретится с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Людмилой Самсоновой. В этом году Свентек выиграла все 10 четвертьфиналов, в которых участвовала. Эта победа стала для польки 30-й на турнирах WTA 1000 в 2024-м. Только Серена Уильямс выиграла больше матчей такого уровня за один сезон за последние 15 лет. Все это свидетельствует о том, что Мирра на равных билась с выдающейся соперницей, которая находится в отличной форме и является главной претенденткой на победу в Цинциннати. А у нашей юниорки теперь есть неделя, чтобы перезагрузится и показать себя во всей крайне на Открытом чемпионате США.

Теннис
Ига Свентек
Мирра Андреева
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