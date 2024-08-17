Мирра дала бой первой ракетке планеты. Не хватило самую малость
Турнир WTA Cincinnati Open
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Мирра Андреева (Россия) — 4:6, 6:3, 7:5
Мирра Андреева уступила первой ракетке мира Иге Свентек в четвертьфинале супертурнира в Цинциннати (США), но оставила очень хорошее впечатление своей игрой. Будь на другой стороне корта не лучшая теннисистка планеты, а менее искушенная соперница, победа точно бы досталась юной россиянке. Звездной польке пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы преодолеть сопротивление 17-летней юниорки. Матч продолжался 2 часа 40 минут и лишний раз доказал — если Мирра будет и дальше прогрессировать такими темпами, ее ждет очень большое будущее.
Шок для польки
На пути в четвертьфинал Андреева прошла очень серьезных соперниц — Эмму Наварро, Каролин Плишкову и Ясмин Паолини. И это само по себе говорило о том, что Мирра после Олимпиады находится в отличной форме. Накануне первого в карьере поединка против первой ракетки мира юная россиянка рассуждала, что для нее важен сам факт матча с лучшей теннисисткой планеты, а его результат второстепенен. Тем не менее Андреев провела выдающийся поединок, лишний раз доказав: для нее не существует авторитетов, и на кураже она уже сейчас способна обыграть абсолютно любую соперницу.
Уже в начале матча Мирра шокировала Светнек, реализовав брейк в третьем гейме первой партии. Далее весь сет Ига давила, несколько раз находилась в одном розыгрыше от того, чтобы сравнять счет, но Андреева ко всеобщему удивлению выстояла, и оформила свою первую в карьере победу в сете над первой ракеткой мира. После такого фиаско полька была вынуждена взять туалетный перерыв и крепко задуматься на тем, что можно противопоставить дерзкой россиянке. Увы, опыт помог лидеру рейтинга WTA, и ход игры во второй партии существенно поменялся.
Уже во втором гейме Ига реализовала брейк и далее уже Мирре пришлось гнаться за соперницей. Нельзя сказать, что Андреева стала играть хуже, но Свентек теперь оставляла ей не так много шансов. К тому же после полудня в Цинтиннати стало очень жарко, и погодные условия сделались дополнительным испытанием для участниц матча. Организатором перед началом третьей партии даже пришлось устраивать перерыв ради сохранения здоровья спортсменок. Благодаря этому Мирра пришла немного в себя и далее навязала сопернице плотную борьбу. Ига выглядела увереннее в перестрелках на задней линии, зато Андреева бесподобно подавала, выиграв один из геймом тремя эйсами подряд.
Ценный опыт
Соперницы шли вровень до концовки третьего сета, где опыт помог Светек избежать тай-брейка и развернуть ситуацию в свою пользу. Но даже в проигрышном положении Мирра билась до конца и была очень близка к тому, чтобы отыграть подачу при счете 5:6. Конечно, обидно, что Андреева после такой великой битвы зачехляет ракетку, но ей совершенно нечего стыдиться. Она провела отличный матч и получила ценный опыт. И нет никаких сомнений, что в следующий раз Игре будет еще сложнее унести ноги в поединке с неуступчивой россиянкой. Время играет на Андрееву, если она, конечно, в обозримом будущем избежит травм и звездной болезни.
В полуфинале тысячника в Цинциннати Ига встретится с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Людмилой Самсоновой. В этом году Свентек выиграла все 10 четвертьфиналов, в которых участвовала. Эта победа стала для польки 30-й на турнирах WTA 1000 в 2024-м. Только Серена Уильямс выиграла больше матчей такого уровня за один сезон за последние 15 лет. Все это свидетельствует о том, что Мирра на равных билась с выдающейся соперницей, которая находится в отличной форме и является главной претенденткой на победу в Цинциннати. А у нашей юниорки теперь есть неделя, чтобы перезагрузится и показать себя во всей крайне на Открытом чемпионате США.