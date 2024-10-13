Хромачева стала самой успешной теннисисткой мира. Россиянка завоевала в Ухане уже шестой титул в году

29-летняя Ирина вместе с Анной Данилиной одержала самую большую победу в карьере.

Турнир WTA Wuhan Open. Парный разряд. Финал

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия) — Азиа Мухаммед/Джессика Пегула (США) — 6:3, 7:6 (8:6)

Россиянка Ирина Хромачева добилась самой значимой для себя на данный момент победы в теннисной карьере — вместе с Анной Данилиной из Казахстана она завоевала чемпионский титул на турнире WTA 1000 в китайском Ухане. Примечательно, что это уже третий титул 29-летней россиянки за месяц и шестой в нынешнем сезоне, который вывел ее на первое место по количеству побед (суммарно в одиночке и в паре) в сезоне среди всех теннисисток и позволяет к тому же надеяться на попадание на Итоговый турнир WTA.

Машина для парных побед

В юном возрасте Хромачева считалась одной из самых перспективных теннисисток мира. В частности, в 2011-м она возглавляла юниорский рейтинг, дошла до финала юниорского Уимблдона, уступив там австралийке Эшли Барти, которая впоследствии стала первой ракеткой мира среди взрослых. А вот взрослая карьера Ирины, мягко говоря, на уровне WTA долго не складывалась. В одиночке пик пришелся на 2017 год, когда Хромачева поднялась на 89-ю строчку в рейтинге. А нынче она и вовсе вылетела из первой тысячи рейтинга. Что и неудивительно, ведь в 2024-м она сыграла в одиночке лишь три встречи в квалификациях, ни разу не пробившись в основную сетку.

Дело в том, что Хромачева полностью сконцентрировалась на парных матчах. И этот выбор оказался правильным. На ее счету и до нынешнего сезона было два титула, но в этом году опытная россиянка произвела настоящий фурор, превратившись в настоящую машину для парных побед. 7 апреля вместе с Анной Бондар из Венгрии она дошла до финала в Боготе, а спустя две недели в дуэте с Тимеа Бабош из Венгрии первенствовала а Руане. 24 мая удалось завоевать еще один титул уже с Яной Сизиковой в Рабате. Тогда, кстати, в финале были обыграны будущая напарница Данилина и китаянка Сюй Ифань.

В июне в Бари на WTA 125, кстати, Хромачева и Данилина объединились, добравшись до финала. А с середины июля после Уимблдона начали играть вместе на постоянной основе. И сразу, что называется, пошло — финал в Будапеште, титул в Яссах. Все это были турниры категории «250», но все равно для Ирины такие результаты можно было назвать прорывными. Тем более затем последовали полуфинал на WTA 500 в Монтеррее и четвертьфинал на US Open.

Анна Данилина и Ирина Хромачева. Фото Reuters

Триумф после резкой критики

Мало того, с сентября Хромачева и Данилина устроили настоящую победную феерию. Сперва был выигран титул на WTA 500 в Гвадалахаре, а спустя неделю — на WTA 250 в Хуа Хине. На «тысячнике» в Пекине последовала осечка — проигрыш на старте чешке Каролине Муховой и испанке Пауле Бадосе, которые, кстати, сразу после этого снялись.

«Браво, WTA... Мы проиграли одиночницам на парном турнире в Пекине. И во втором круге они снимаются, потому что им плевать на пару. Но при этом они продолжают играть одиночку на этой неделе. Это просто безумие — занимать место других пар, которые могли попасть в сетку и полноценно выступить. В этом году подобное происходило со мной дважды: пара выигрывала в первом круге и снималась. Уважения к парным игрокам нет — как и к людям, которые заявляются на турнир в надежде попасть в сетку. Прекрасное правило [о том, что игроки могут заявляться в пару по одиночному рейтингу]. А турнир теряет один матч в расписании. Уважение в женском туре? Нет, не слышала о его существовании. БЕЗУМИЕ», — написала тогда расстроенная Хромачева.

Впрочем, свою обиду на WTA Ирина смогла направить в правильное русло. В Ухане они с Данилиной провели идеальный турнир, в четвертьфинале выбив первых «сеяных» Эрин Рутклифф из Новой Зеландии и Габриэлу Дабровски из Канады (6:4, 6:3), а в полуфинале победили лучшую на сегодня парницу мира Катерину Синякову из Чехии, выступавшую вместе с россиянкой Екатериной Александровой (6:1, 6:4).

В финале также в двух партиях были повержены Айша Мухаммад и Джессика Пегула из США. На тай-брейке второй партии российско-казахстанский дуэт уступал 2:4, но затем сравнял счет и вышел вперед 6:5. При 6:6 Мухаммад совершила двойную ошибку, а затем после хорошей подачи Данилиной Хромачева завершила гейм, сет, матч и турнир неберущимся ударом с лета.

Ирина Хромачева и Анна Данилина. Фото Reuters

Таким образом, с шестью титулами Ирина стала самой успешной теннисисткой 2024-го. По пять трофеев (если считать и одиночку, и пару) у большой группы теннисисток, включая первую ракетку мира Игу Свентек из Польши. Кроме того, Хромачева с Данилиной поднялись на 11-е место в чемпионской парной гонке и сохраняют шансы на попадание на Итоговый турнир. На следующей неделе они заявлены на WTA 500 в Нинбо. Седьмую строчку в чемпионской гонке занимают россиянка Вероника Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня. Напомним, в прошлом сезоне Итоговый турнир в парном разряде выиграла россиянка Вера Звонарева с немкой Лаурой Зигемунд, а в 2022 году — Кудерметова с бельгийкой Элизе Мертенс.