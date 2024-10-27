«Меня изнасиловали 400 раз». Шокирующие откровения французской теннисистки о ее тренере

Жуткая история из жизни Анжелики Коши.

Французская теннисистка Анжелика Коши несколько лет назад шокировала публику громким заявлением об аморальном поведении своего тренера Эндрю Геддеса. По словам спортсменки, мужчина многократно подвергал ее сексуальному насилию.

Коши начала тренироваться у Геддеса в парижском клубе «Сарсель» в 1999 году в возрасте 12 лет. К нему в группу пытались попасть многие девочки, он считался сильным тренером на юниорском уровне и славился строгой дисциплиной.

Сначала все складывалось хорошо. С этим специалистом Анжелика стала вторым номером среди юниорок Франции. В один день Геддес отвез ее на игру футбольного клуба «ПСЖ». Но это был лишь предлог, чтобы остаться с девушкой наедине. С того раза все и началось. В итоге за годы совместной работы наставник изнасиловал свою ученицу 400 раз.

«Он насиловал меня трижды в день. В первую ночь он попросил пойти в его комнату, но я не пошла, тогда он пришел в мою. Это было еще хуже. Я была как в тюрьме, не могла выйти, когда хотела», — делилась жуткими подробностями жертва.

Манипулятор

Сам тренер так объяснял свое поведение: «Вы знаете, что иногда это происходит в отношениях между тренером и учеником, мы проводим много времени вместе, это нормально».

Эндрю полностью изолировал девочек от других людей. Они все время жили на базе и даже в выходные дни их не отпускали домой. Тренер держал все под контролем: знал друзей учениц, навязывал подопечным свои интересы. Такой подход лишь радовал родителей, которые были спокойны за дочек. Но это, наоборот, должно было стать для них звоночком.

Мужчина так грамотно манипулировал Коши, что она сама начала ходить в его комнату по ночам. А потом тренер ложно убедил ее, что теннисистка больна СПИДом.

«Однажды он пришел и сказал мне: «У меня СПИД, это точно, я заразил и тебя». В конце 1990-х отношение к этому заболеванию было очень нервным. Поэтому меня такие новости парализовали. Я жила с 13 до 18 лет, думая все это время, что у меня СПИД. Но он просто солгал, чтобы уничтожить меня», — рассказала теннисистка изданию France Info.

При этом некоторые ученицы жаловались на поведение тренера президенту теннисного клуба «Сарсель». Но тот лишь разводил руками — мол, специалист приносит нам результаты и победы.

Эндрю Геддес. Фото Global Look Press

Суд

Лишь спустя годы подопечные Эндрю Геддеса решились обратиться в суд. Анжелика также выступила на заседании, раскрыв всю правду о работе тренера. Это дело стало одним из самых громких за последние несколько лет во французском спорте.

В ходе разбирательств выяснилось, что наставник шантажировал девочек. Мужчина снимал все утехи на видео и угрожал показать эти кадры их родителям и друзьям.

Судебное дело длилось долго. Лишь в 2021 году Геддеса признали виновным в сексуальном насилии над четырьмя девочками в возрасте с 12 до 17 лет и приговорили к 18 годам лишения свободы.

«Чрезвычайно расстраивающие заявления жертв заставили меня почувствовать себя настоящей гнилью. Я предпочел бы пулю в голову, а не 18 лет тюрьмы», — приводило слова тренера издание L'Equipe.

Справедливость восторжествовала, только вот судьбы нескольких девочек оказались разрушены навсегда. В частности Коши, на которую возлагали большие надежды, так и не заиграла на взрослом уровне. Она рано завершила карьеру спортсменки из-за психологических проблем. Остальные жертвы тоже не добились успехов в спорте и сейчас страдают паническими атаками и проблемами сексуального характера.