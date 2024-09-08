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Французская теннисистка требует полицию прекратить травлю в интернете. Ей угрожают лудоманы

Французская теннисистка требует полицию прекратить травлю в интернете
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Теннисистка Элис Тубелло
Элис Тубелло.
Фото Соцсети
Элис Тубелло не хочет терпеть оскорбления в социальных сетях.

Пока французская прокуратура разбирается с Telegram и его создателем Павлом Дуровым, 23-летняя французская теннисистка Элис Тубелло требует от местных силовых ведомств вмешаться в работу другой крупной соцсети — Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой организацией и запрещена в РФ). Тубелло хочет, чтобы администрация соцсети активнее противодействовала оскорбительным комментариям в ее адрес, а полиция нашла способ деанонимизации обращавшихся с угрозами пользователей. С одной стороны, понять можно и переживающую за свою безопасность девушку. Но с другой — вопрос не так однозначен.

Терпение лопнуло

Ставки на спорт — это всегда очень пограничная тема в плане морали и этики. Где грань между желанием весело провести свободное время и добавить просмотру спортивных трансляций эмоций и развитой лудоманией, когда букмекерские линии становятся единственным смыслом жизни, попыткой заработать на хлеб и самореализоваться. Некоторые в порыве гнева готовы на многое, поэтому опасения Тубелло, что угрозы в соцсетях воплотятся в жизнь, небеспочвенны. Баскетболист Алексей Швед подтвердит: по одной из версий, драка, едва не стоившая Шведу карьеры, если не жизни, началась на фоне неудачной ставки нападавшего на матч с участием ЦСКА, за который тогда играл Алексей. А 219-я ракетка мира Тубелло получила свыше 300 оскорбительных сообщений после своего поражения в четвертьфинале от Даны Гусман на турнире в Перу.

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Одними оскорблениями и угрозами расправы дело не ограничилось. Недовольные поражением фанаты создали от ее имени поддельную учетную запись все в том же Facebook (головная компания Meta признана экстремисткой организацией и запрещена в РФ), где начали публиковать оскорбления уже в адрес семьи спортсменки. По словам Элис, она постоянно сталкивается с подобной реакцией от людей, активно делающих ставки на спорт. С похожей проблемой приходится мириться десяткам тысяч спортсменов по всему миру. Подобное уже стало обыденностью, из-за чего в медиа редко можно услышать о проблеме, но вот у Тубелло терпение закончилось, и она требует обеспечить безопасность — свою и своих коллег. По ее мнению, реакция должна быть как со стороны соцсетей, так и со стороны государства. Причем последнее имеет право давить на соцсети с целью выяснить личные данные угрожающих пользователей — все во имя той самой безопасности.

Анонимность против безопасности

Любопытно читать о подобном прецеденте именно во Франции, где как раз сейчас проходят судебные разбирательства против Telegram и Дурова, которому вменяют отказ в сотрудничестве с силовыми органами. Правила платформы подразумевают, что доступа к секретным чатам в Telegram нет ни у кого, поэтому Павел раз за разом отказывает любым желающим заполучить ключи шифрования сторонам, какими бы ни были благими их намерения. Разумеется, через подобные чаты ведут переписку преступники, а каналы в Telegram используются для незаконного оборота наркотиков или оружия. Но только вот повод ли это лишать непрозрачности всех пользователей сразу и как это стыкуется с правом на тайну переписки?

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То же самое касается и анонимных комментариев. Разумеется, это проблема, и порой неадекватные люди в результате переходят от слов к действиям. Та же Тубелло рассказывала, что замечала на своем приусадебном участке незнакомцев, пытавшихся проникнуть к ней в дом. И все же щит анонимности охраняет от преследования не только подобных асоциальных личностей, но и всех остальных пользователей платформы. Право на анонимность было одной из основ зарождающейся Всемирной паутины и выгодно отличало общение в Сети от альтернативных способов коммуникации между людьми. Так что поиск устраивающего всех решения будет непрост.

Теннис
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