Рыбакина вернула Вукова в команду. Они разошлись летом по загадочной причине

Былые обиды в прошлом?

Елена Рыбакина снова будет работать с хорватским тренером Стефано Вуковым. Об этом 25-летняя представительница Казахстана объявила в социальных сетях. «Привет всем, я рада сообщить, что Стефано присоединится к команде на сезон-2025. Спасибо всем за поддержку. Пусть ваш 2025 год будет отличным», — написала Рыбакина.

Долго работали вместе

Елена и Стефано работали вместе долго — пять лет. Вместе с Вуковым теннисистка, представляющая Казахстан, добилась всех основных успехов — в 2019 году вошла в топ-50 мирового рейтинга, выиграла первый титул на уровне WTA и, наконец, триумфально забрала Уимблдон в 2022-м.

Для Рыбакиной хорват казался идеальным вариантом: «В глубине души я хотел, чтобы у дочери был иностранный тренер. Она на тот момент еще плохо знала английский, и он мог бы помочь ей начать говорить — что и произошло. Вуков всегда с нами на связи — и напрямую, и через Лену. Он тоже молодой, вместе с ней открывает все теннисные двери. Важно и то, что он относится к ней как к сестре. Он понимает: там, где начинаются какие-то отношения, тенниса не может быть априори», — рассказывал отец теннисистки Андрей Рыбакин в интервью «СЭ».

Это подтверждала и сама теннисистка — по ее словам, они со Стефано были разными по темпераменту, и это ей помогало, хотя и выглядело странно: «У Стефано очень много энергии по сравнению с другими тренерами. Я же — суперспокойная, если сравнить с другими игроками. Мы как бы представляем две крайности. Думаю, поэтому мы хорошо сработались. Я могу быть жесткой. Внешне я этого не показываю. Может быть, люди этого не замечают, но я упряма и имею свое мнение. Часто бывает, что он просит меня что-то сделать, а я этого не делаю. Так что это своего рода работа в процессе, но я думаю, что на данный момент мы делаем это очень хорошо на протяжении уже пяти лет», — говорила Рыбакина минувшим летом.

Елена Рыбакина и Стефано Вуков. Фото Getty Images

Расстались по сомнительным причинам

Тем страннее оказался неожиданный разрыв, случившийся тогда же. Теннисистка буднично объявила о нем в социальных сетях: «После пяти лет сотрудничества Стефано и я больше не работаем вместе. Я благодарна ему за работу на корте и желаю всего самого лучшего в будущем. Спасибо всем вам за вашу поддержку», — написала Елена за неделю до старта US Open.

А дальше журналист Крейг Шапиро заявил, что Вуков получил бан от WTA: «Надежные источники сообщают мне, что Стефано был исключен из официального списка тренеров ассоциации, что означает запрет на работу в туре», — сообщил журналист в социальных сетях.

Учитывая, что для бана от WTA есть не так много поводов — а именно нарушение допинговых правил, ставочные махинации и факты насилия — подозрения в адрес Вукова поползли самые нехорошие. И на то были косвенные подтверждения: например, грубое общение тренера с Рыбакиной на тренировках и во время матчей.

Кроме того, спортсменка снялась со встречи второго US Open. Официально Елена не смогла выйти на корт из-за травмы спины, однако в СМИ ходила другая версия: якобы Вуков негативно влиял на ее эмоциональное состояние.

Однако возвращение Стефано обратно в тренерский штаб Рыбакиной, похоже, опровергает все появлявшиеся ранее слухи.

Стефано Вуков. Фото Global Look Press

О возвращении Вукова говорили давно

Своим объявлением в социальных сетях Елена, по сути, подтвердила уже несколько недель гуляющую в интернете информацию — впервые о воссоединении скандальной пары заговорили еще в середине декабря.

Одной из первых о возвращении Вукова сообщила журналистка Софья Тартакова: «Стефано и Лена прекратили сотрудничество перед US Open — 2024. 30 декабря я виделась с Вуковым, мы общались по поводу его работы с Леной и информации о том, что он получил бан от WTA. По словам Стефано, они с Рыбакиной остались в хороших отношениях, продолжают поддерживать общение, и никакого отстранения у него не было. Вуков полетит в Мельбурн 4 января перед стартом Australian Open. Основная цель: помочь Лене и оказать ей поддержку. Но главным тренером Рыбакиной по-прежнему остается Горан Иванишевич», — написала Тартакова в Telegram-канале «Больше!».

Теперь, после обращения Рыбакиной, можно сделать вывод, что Вуков не просто полетит поддержать ее в Мельбурн, а будет там в качестве члена команды. Пойдет ли теннисистке на пользу его жесткость и экспрессия или же Стефано изменился за месяцы без работы? Узнаем совсем скоро.

Квалификационные матчи Australian Open — 2025 пройдут с 6 по 10 января. Основная сетка продлится с 12 по 26 января. Рыбакина занимает 6-ю строчку в рейтинге WTA.