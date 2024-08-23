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Рыбакина уволила тренера, с которым добилась главных побед в карьере. С кем теперь будет работать бывшая россиянка?

Елена Рыбакина прекратила сотрудничество с тренером Стефано Вуковым
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Елена Рыбакина и Стефано Вуков
Елена Рыбакина и Стефано Вуков.
Фото Getty Images
Одна из сильнейших теннисисток мира решилась на смелый шаг прямо перед US Open.

Накануне Открытого чемпионата США казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сделала неожиданное заявление: она прекращает сотрудничество с личным тренером Стефано Вуковым. О своем решении она сообщила с помощью сторис в своих соцсетях. Много слов для прощания ей не понадобилось: «Привет всем! После пяти лет мы со Стефано больше не работаем вместе. Я благодарю его за работу на корте и желаю всего наилучшего в будущем. Спасибо всем за поддержку», — написала теннисистка. Причин для расставания Рыбакина не назвала.

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Рабочий сезон

Поступок Елены выглядит немного странно. До конца сезона остается совсем не так много времени. Не лучше ли дождаться его окончания, все взвесить и проанализировать, а затем уже начинать новый год с новым тренером? Сейчас же это происходит прямо перед важнейшим турниром сезона, когда резкая смена специалиста вряд ли сможет как-то качественно изменить игру.

Между прочим, этот год при всех последних неудачах Рыбакиной нельзя назвать каким-то провальным. Казахстанская спортсменка взяла три титула WTA. Столько за сезон она никогда не выигрывала. А всего в 2024-м у нее было пять финалов. На «Больших шлемах» тоже все складывалось довольно неплохо. На любимом Уимблдоне она дошла до полуфинала, а на «Ролан Гаррос» остановилась в четвертьфинале, повторив свое лучшее достижение этого турнира.

Елена Рыбакина и Стефано Вуков
Елена Рыбакина и Стефано Вуков.
Фото Getty Images

И это при том, что весь сезон Елена мучилась из-за проблем со здоровьем, периодически снимаясь с соревнований. «Я не буду углубляться в эту тему. Я много работаю, и, как уже сказала, у меня много взлетов и падений. Все всегда по-разному, но и календарь тоже непростой. В конце концов каждый старается справиться как можно лучше. Но если организм на пределе, нельзя выходить на корт. Если я не готова на сто процентов, есть риск получить еще большую травму. Сейчас по здоровью есть вопросы с аллергиями и сном, так что это немного отличается от прошлого года, когда у меня были проблемы со спиной. Я лечусь. Это всегда нестабильно. Это теннис, поэтому мы просто пытаемся как можно лучше подготовиться к «Большим шлемам» и «тысячникам», — говорила она в начале июня.

После Уимблдона позитивных новостей от нее нет. О проблемах стало известно за день до Олимпиады в Париже, с которой она снялась. Официальная причина отказа от выступления на Играх — острый бронхит. Рыбакина говорила, что хочет вернуться к тренировкам, но врачи запретили ей это делать. В итоге теннисистка была вынуждена пропустить и турнир в Торонто.

На корт Елена вернулась недавно в Цинциннати. Выступление на «тысячнике» не задалось — в первом матче Рыбакина уступила канадке Лейле Фернандес — 3:6, 7:6 (7:3), 4:6. Но нужно ли из-за этого менять тренера? Она проиграла не кому-то из-за пределов топ-200, а довольно крепкой сопернице. Причем встречу Елена проводила после болезни. Никакой видимой ямы в результатах у нее не видно. Возможно, казахстанская теннисистка хочет таким образом выйти на новый уровень с новым тренером, но для этого есть более подходящие моменты.

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Две крайности

Резкое решение о смене тренера выглядит скорее эмоциональным. Об этом говорит чересчур сдержанное публичное прощание с хорватским специалистом в соцсетях. Много слов для Вукова не нашлось. А ведь с ним она работала с 2019 года и взяла не только Уимблдон, но еще и семь титулов WTA.

Осень и концовка сезона психологически сложный для теннисистов период. С Вуковым в последнее время не все складывалось гладко. Это замечали болельщики. Так тренер и теннисистка поругались этим летом во время четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» против Жасмин Паолини. В одном из эпизодов Елена гневно обратилась к Стефано. По губам прочитали слова: «Какого черта ты говоришь по-итальянски?» Зрители утверждают, что это была реакция на выкрик хорватского специалиста «Andiamo!», что с итальянского означает «вперед».

Стефано Вуков
Стефано Вуков.
Фото Getty Images

Фанатов Рыбакиной часто возмущало то, как Вуков общается со своей подопечной. Например, многим не понравилось, как он накричал на теннисистку во время полуфинального поединка на Australian Open в прошлом году. В этом сезоне в Мельбурне в объективы камер попал их жаркий спор на повышенных тонах в спортзале после победной для Елены игры в первом круге.

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Тогда теннисистке даже пришлось оправдываться за тренера перед журналистами: «Я думаю, это неправильный вывод из интернета — якобы мой тренер слишком остро реагирует. Я считаю, он просто пытается зарядить меня большей энергией. Как личности мы совершенно разные. Я спокойная, поэтому иногда мне необходимо дать волю эмоциям, и он просто помогает мне это сделать. Мне кажется, люди просто пытаются найти то, чего нет. У Стефано очень много энергии по сравнению с другими тренерами. Я же — суперспокойная, если сравнить с другими игроками. Мы как бы представляем две крайности. Думаю, поэтому мы хорошо сработались. Я могу быть жесткой. Внешне я этого не показываю. Может быть, люди этого не замечают, но я упряма и имею свое мнение. Часто бывает, что он просит меня что-то сделать, а я этого не делаю. Так что это своего рода работа в процессе, но я думаю, что на данный момент мы делаем это очень хорошо на протяжении уже пяти лет».

Теперь этот успешный совместный период завершен. С кем Рыбакина продолжит работу, пока не сообщается. Вероятно, об этом она объявит во время US Open, который стартует в Нью-Йорке 26 августа.

Теннис
Елена Рыбакина
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