Мирра разгромлена бывшей первой ракеткой России. Идеальный матч Александровой

Екатерина буквально снесла Андрееву с корта — у лучшей теннисистки страны второе поражение за три матча.

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix. Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) — Мирра Андреева (Россия, 6) — 6:3, 6:2

Всего 66 минут потребовалось Екатерине Александровой, чтобы обыграть свою соотечественницу Мирру Андрееву во втором круге «пятисотника» в Штутгарте. Седьмая ракетка мира очень неубедительно выглядела на своей подаче и зачастую проигрывала розыгрыши в обмене ударами с задней линии. В целом ни один фирменный удар Мирры в этот день не работал идеально. Александрова же показала блестящую игру, подтвердив, что может добиться больших успехов в грунтовом сезоне.

Короткие партии

Сразу после завершения американских «мастерсов» в Майами и Индиан-Уэллсе Александрова отправилась в Чарльстон, где сыграла первый турнир на грунте. В США Екатерина уверенно обыграла Диану Шнайдер и третью «сеяную» Чжэн Циньвэнь и отступилась только на стадии полуфинала, проиграв будущей победительнице Джессике Пегуле. Спустя 10 дней после того матча Александрова вышла на корты Штутгарта и без особых проблем одолела Людмилу Самсонову (6:3, 6:3).

Мирра Андреева. Фото Reuters

Мирра же не только начинала свой грунтовый сезон в Германии, но и впервые играла на турнире в Штутгарте. В первом же круге ей волею случая (после снятия Марты Костюк) пришлось играть с родной сестрой Эрикой Андреевой. До поединка в Штутгарте девушки встречались на профессиональном уровне только один раз — на «тысячнике» в Ухане в прошлом году. Поединок довольно неожиданно выиграла старшая сестра, хотя Мирра уже стояла выше на 51 место в рейтинге. На этот раз Эрика проиграла первый сет и снялась в начале второй партии из-за болей в колене.

Мирра не раз признавалась, что ей не очень комфортно играть против соотечественниц, однако сразу после Эрики жребий свел ее с Александровой (ранее они никогда не встречались). И этот матч получился для нее максимально странным. На старте она уверенно оформила брейк, но затем без шансов уступила четыре гейма подряд (4:1). Екатерина могла повести и 5:1, но Мирра героически отыграла три брейк-пойнта и осталась в игре. А следом отыграла брейк, причем сделала это под ноль. Александрова еще и завершила гейм двойной ошибкой (4:3).

Казалось бы, отличный момент, чтобы перевернуть ход неудачно складывающегося сета, но в восьмом гейме Андреева вновь отдала свою подачу, а затем и сет. Во второй партии доминация Александровой стала еще более очевидной. Видимо, Мирра так сильно расстроилась неудачей в концовке первой партии, что уже не смогла себя собрать. Екатерина оформляла один виннерс за другим и была практически идеальна на задней линии. Сет она выиграла всего за 25 минут.

«Удивлена ли я уровнем Мирры? Да. Я готовилась к сложному матчу, и местами действительно было трудно, но все-таки рада, что для меня все так быстро закончилось. Рада пробиться в четвертьфинал, улучшить свой прошлогодний результат (год назад Александрова проиграла в первом круге Онс Жабер. — Прим. «СЭ»). На моей стороне была удача, плюс отметила бы хорошую концентрацию, и мне зачастую удавалось угадывать скорость и направление подачи соперницы», — сказала Екатерина в интервью на корте.

Екатерина Александрова. Фото Reuters

Новый тренер

Благодаря этой победе Александрова ворвалась в топ-10 чемпионской гонки, а в случае выхода в полуфинал может обойти Елену Рыбакину и Клару Таусон. В этом сезоне россиянка выиграла турнир в Линце, дошла до полуфинала «тысячника» в Катаре и «пятисотника» в Чарльстоне.

«Смогу ли я попасть в топ-10 в этом году? Сложный вопрос. Для этого надо хорошо играть на «тысячниках» и турнирах «Большого шлема». Буду очень стараться, но это крайне непростая задача. Посмотрим, что в итоге получится. Могу лишь сказать, что чувствую уверенность в своей игре».

Напомним, что перед началом текущего сезона Александрова начала работать с Игорем Андреевым, под руководством которого в прошлом году очень крутой теннис демонстрировала Шнайдер. Дальше Екатерине, похоже, вновь придется играть с Пегулой, которая является очевидным фаворитом в паре с Магдаленой Френх.

Андреева же может спокойно готовиться к «тысячникам» в Мадриде и Риме (в столице Испании надо защищать прошлогодний четвертьфинал). В этом ей поможет новый тренер по физподготовке Азуз Симчич, который присоединился к команде Мирры как раз в Штутгарте.

Последние два года этот специалист работал с Еленой Рыбакиной, а ранее сотрудничал с Томашем Бердыхом, Гарбинье Мугурусой, Каролиной Плишковой. Отметим, что в штабе Мугурусы и Плишковой Азуз пересекался с Кончитой Мартинес. «После невероятного путешествия вместе с Еленой пришло время двигаться дальше. Я глубоко благодарен за опыт, трудности и незабываемые моменты, которые мы разделили. Желаю вам только успехов и счастья в ваших будущих начинаниях», — написал Симчич в своих соцсетях.