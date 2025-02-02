Александрова выиграла сумасшедший финал у украинки Ястремской. Россиянка отыгралась с 0:3 в решающем сете

С третьего раза взяла престижный титул в Австрии.

Upper Austria Ladies Linz. Линц, Австрия

WTA 500. Крытые корты, хард. Финал

Екатерина Александрова (Россия, 4) — Даяна Ястремская (Украина, 5) — 6:2, 3:6, 7:5

Екатерина Александрова обыграла Даяну Ястремскую в упорном трехсетовом матче и выиграла пятый титул в карьере. Казалось, что шестая ракетка России без проблем разберется со своей соперницей, выигрывая 6:3, 3:0. Однако затем украинка выиграла девять геймов подряд и перевернула ход матча. Теперь уже мало кто сомневался, что Ястремская возьмет титул в Австрии, но тут уже Александрова включилась на полную и на морально-волевых вытащила этот финал. При счете 5:5 ей удалось сделать брейк, проигрывая 0:40.

Женские качели

Екатерина неудачно начала новый сезон. На трех турнирах в Австралии она суммарно выиграла всего один матч (обыграв Лейлу Фернандес в первом круге Аделаиды). А после Australian Open-2025 Александрова впервые за долгое время вылетела из топ-25. Впрочем, вернуться удалось достаточно быстро — на турнире в Линце, где она всегда играла удачно. В Австрии ей дважды удавалось дойти до финала. В 2018 году уроженка Челябинска проиграла в решающем матче итальянке Камиле Джорджи, а в 2024-м — представительнице Латвии Алене Остапенко.

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В этот раз Екатерина была «посеяна» под четвертым номером (пропустив первый круг). В 1/8 она обыграла белоруску Александру Саснович, в четвертьфинале одержала волевую победу над Петрой Мартич из Хорватии (проиграв первый сет), а в полуфинале разобралась с первой «сеяной» Каролиной Муховой. В первой партии россиянка повесила чешке «баранку», а во второй отыграла четыре брейк-пойнта. В финале на этот раз Александровой пришлось играть с пятой «сеяной» Даяной Ястремской. В Линце украинка оказалась сильнее Лючии Бронцетти, Антонии Ружич, Марию Саккари и Клару Таусон.

Все четыре матча Даяна выиграла в двух сетах, но в первой партии с Александровой буквально капитулировала. Екатерина сделала быстрый брейк (2:0), а вскоре уверенно закрыла сет (за 29 минут), реализовав два брейк-пойнта из трех. Ястремская еще помогла тремя двойными ошибками. Вторая партия также складывалась в пользу россиянки. Во втором гейме ей вновь удалось сделать брейк, а вскоре россиянка повела 3:0. Но стоило украинке отыграть один гейм, как солидная игра Александровой неожиданно разладилась. Она отдавала одну свою подачу за другой и не имела никаких шансов на приеме. Буквально за полчаса Даяна не только сравняла счет, но и уверенно повела в третьей партии. Стоит отметить, что украинка много рисковала, за матч сделала 31 виннерс (у Александровой — 7).

Екатерина включилась при 0:3 в решающей партии. Наконец-то взяла свою подачу, а в следующем гейме смогла зацепиться за брейк. А когда при 2:3 она взяла свою подачу под ноль, то стало понятно, что вся борьба еще впереди. Так и получилось. В седьмом гейме Александрова заработала два брейк-пойнта (40:15), но не смогла их реализовать. Это не расстроило россиянку. Вскоре она сравняла счет, а ключевой момент случился в 11-м гейме. Даяна уверенно повела 40:0 и, казалось бы, обеспечила себе тай-брейк. Но тут Екатерина сначала сравняла счет, а затем выиграла и еще два мяча на «ровно». Всего пять розыгрышей подряд.

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Особенный момент

Оставалось подать на матч, но это было то еще испытание для россиянки. Ястремская смогла отыграть два матчбола, а затем не позволила сопернице реализовать еще две попытки выиграть матч на «ровно». Однако с пятой попытки Александровой все же удалось порадовать российских болельщиков, а особенно своего тренера Игоря Андреева и бойфренда, которые наблюдали за матчем из ложи игрока.

Екатерина впервые выиграла титул WTA-500 и в live-рейтинге поднялась на пять позиций. Теперь она занимает 25-е место. Из россиянок выше только Людмила Самсонова (20), Анна Калинская (18), Мирра Андреева (15), Диана Шнайдер (13) и Дарья Касаткина (11). Даяна благодаря выходу в финал поднялась с 72-й на 50-ю строчку рейтинга.

«Турнир в Линце — особенный для меня, — призналась после победы Александрова. — Тут всегда отличная атмосфера, болельщики здорово меня поддерживают, за что хочется сказать им большое спасибо. Хочу поблагодарить Даяну за этот финал. Она играла великолепно, это был сложный матч для нас обеих. Желаю своей сопернице всего наилучшего, надеюс, у нее сложится отличный сезон. Благодарю свою команду. Они поддерживали меня на корте и за его пределами в этот непростой период. Знаю, что родители смотрели все мои матчи по ТВ и сильно переживали. Им большой привет, они многое для меня значат. Очень счастлива, что наконец-то смогла пройти до конца в Австрии, выиграть финал с третьего раза. Это особенный момент для меня».