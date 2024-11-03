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Сегодня, 13:30

Шнайдер триумфально завершила сезон в Гонконге. Россиянка сравнялась с Соболенко по титулам в этом году

Россиянка Шнайдер победила британку Бултер в финале турнира в Гонконге
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Теннисистка Диана Шнайдер празднует победу на турнире в Гонконге
Теннисистка Диана Шнайдер празднует победу на турнире в Гонконге.
Фото AFP
Диана также стала второй ракеткой страны.

WTA 250. Гонконг. Финал
Диана Шнайдер (Россия, 1) — Кэти Бултер (Великобритания, 2) — 6:1, 6:2

Диана Шнайдер триумфально завершила сезон-2024, разгромно выиграв финал турнира WTA 250 на харде в Гонконге у британки Кэти Бултер. Это уже четвертый титул для 20-летней россиянки в одиночном разряде в этом году, она сравнялась по этому показателю с первой ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко. К тому же успех в Гонконге помог Диане обновить персональный рейтинговый рекорд и завершить сезон в статусе второй ракетки страны.

Прогрессировала быстрее Мирры

Понятно, что Шнайдер старше 17-летней Мирры Андреевой на три года, но взлет обеих российских теннисисток, вместе выигравших олимпийское серебро Парижа в парном разряде, произошел, можно сказать, почти синхронно. Год получился прорывным как для Мирры (сейчас она 16-я ракетка мира), так и для Дианы. Причем Шнайдер даже превзошла свою более юную соотечественницу в плане результатов и прогресса в рейтинге. Да, у нее нет полуфинала «Ролан Гаррос», как у Андреевой-младшей, да и вообще с «Большими шлемами» в нынешнем сезоне не слишком складывалось (хотя третий круг Уимблдона и четвертый круг US Open — не так и плохо), но зато на других турнирах 20-летняя Диана очень даже впечатляла.

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К примеру, у нее, в отличие от Мирры, есть полуфинал на турнире WTA 1000 — в начале августа в канадском Торонто на пути к этому достижению россиянка переиграла на тот момент вторую ракетку мира Кори Гауфф из США, а также добыты четыре титула на трех разных покрытиях. В феврале дебютный трофей Шнайдер завоевала на харде на WTA 250 в Хуахине (Таиланд), в июне на траве первенствовала в немецком Бад-Хомбурге на соревнованиях категории «500», в июле взяла на грунте WTA 250 в столице Венгрии Будапеште, а теперь добавила в свою коллекцию и трофей из Гонконга. Кроме того, не стоит забывать, что в ее активе и два титула WTA 125 — в марте в США на харде в Чарлстоне и в мае на грунте в Париже, где в финале удалось обыграть нынешнюю теннисистку топ-10 американку Эмму Наварро.

Теннисистка Диана Шнайдер
Теннисистка Диана Шнайдер.
Фото AFP

Лучше справляется с трудностями

Прошлый сезон Шнайдер завершила 60-й ракеткой мира, но к концу января после неудачного старта сезона у нее сгорели очки за успехи января 2022-го и она откатилась за пределы топ-100 — в Таиланд она приехала 108-й ракеткой мира. И с тех пор за девять месяцев отыграла почти сотню позиций в рейтинге — после триумфа в Гонконге Диана поднялась на 12-е место в live-рейтинге, пусть ее еще может обойти чешка Барбора Крейчикова. Как бы то ни было, она уже точно останется по итогам сезона второй ракеткой страны вслед за Дарьей Касаткиной, поскольку опередила-таки Анну Калинскую.

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«Мне кажется, мои результаты не взлетели сразу в начале года. Это был медленный прогресс, и матчи с лучшими теннисистками на крупнейших турнирах точно помогли моей игре», — заявила Шнайдер на днях официальному сайту WTA. Действительно, она неуклонно добавляла как с точки зрения физики, так и психологии. Безусловно, у нее образовался очень хороший тандем с тренером Игорем Андреевым. Диана стала действовать на корте гораздо грамотнее, чем прежде. Пусть она по-прежнему старается играть очень агрессивно, в атаку, от себя, но все же теперь способна и терпеть в длинных розыгрышах, не пытаясь пробивать из неудобных положений, обостряя тогда, когда и надо обострять.

Кстати, турнир в Гонконге, где Шнайдер была первой «сеяной», наглядно показал — насколько лучше россиянка справляется со сложностями, чем раньше. В четвертьфинале против голландки Сюзан Ламенс она уверенно вела 6:0, 5:3, как вдруг в ее игре начался резкий спад. Промахи, неверные решения, раздражение. Вскоре Шнайдер отдала на тай-брейке второй сет, а в решающей партии уступала 0:2. Но сумела справиться с нервами, успокоилась, вновь начала попадать и победила 6:0, 6:7, 6:2. В полуфинале Диане удалось одолеть 6:4, 6:2 неудобную для себя оппонентку канадку Лейлу Фернандес, побеждавшую ее в этом году Цинциннати и Ухане. А в финале против Бултер, которая завоевала в 2024-м два титула, она просто не оставила сопернице никаких шансов. Прекрасно пробивала слева и справа, укорачивала, обводила, делала, что хотела.

Так что четвертый в карьере и сезоне титул WTA (категории от 250 и выше) она завоевала совершенно заслуженно. Кстати, больше пока в 2024-м только у Иги Свентек из Польши (пять), а четыре трофея, помимо Шнайдер, выиграла только Соболенко. Есть очень высокая вероятность, что улыбчивая левша в косынке сможет дебютировать в топ-10 уже в январе — для этого надо просто сыграть в свою нынешнюю силу. Если же Диана еще немного добавит в движении и хотя бы чуть-чуть улучшит и без того неплохую подачу, то вполне может замахнуться и на гораздо большие достижения.

Теннис
Диана Шнайдер
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