Отличная игра на грунте перед Олимпиадой-2024 на кортах «Ролан Гаррос».

Hungarian Grand Prix

Будапешт, Венгрия

WTA 250

Полуфинал

Диана Шнайдер (Россия, 1) — Ева Лис (Германия) — 6:3, 6:3

Отличный сезон Дианы Шнайдер продолжается. После успехов на траве 20-летняя россиянка триумфально вернулась на грунт. В Будапеште первая «сеяная» уверенно пробилась в финал, где сыграет с представительницей Белоруссии Александровой Саснович. В случае победы Шнайдер возьмет уже четвертый титул в этом сезоне. Ранее наша теннисистка побеждала в Хуахине, Париже (турнир категории WTA 125 перед «Ролан Гаррос») и Бад-Хомбурге.

Знаковые победы

В середине мая Шнайдер дебютировала в топ-50. В случае же победы в столице Венгрии уроженка Жигулевска вплотную приблизится к топ-20. Сейчас в live-рейтинге Диана располагается на 23-м месте. Из россиянок выше стоят только Анна Калинская (17), Людмила Самсонова (13) и Дарья Касаткина (12).

Диана показывает великолепный теннис этим летом. В июне дошла до четвертьфинала представительного турнира в Бирмингеме, затем выиграла турнир категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. В Германии Шнайдер обыграла третью «сеяную» Эмму Наварро, Паулу Бадосу, Анжелику Кербер и будущую полуфиналистку Уимблдона-2024 Донну Векич.

На Уимблдоне Диана смогла переломить ход неудачно складывающегося матча с Каролиной Плишковой. Чешская теннисистка выиграла первую партию, а во втором сете повела 3:2 с брейком. Однако Шнайдер сразу же сравняла счет. В решающей партии Диана вновь уступала, на этот раз 0:2, но в итоге победила 7:5. Россиянка впервые прошла первый круг на Уимблдоне и встречалась со Слоан Стивенс. Лучшие годы 31-летней американки позади, но разгромная победа россиянки говорила о ее серьезном потенциале на британском «мейджоре». Увы, но дважды обыграть Наварро за неделю не получилось. Эмма одержала волевую победу, проиграв в первом сете, и в итоге добралась до четвертьфинала.

Шнайдер же начала подготовку к Олимпиаде на грунтовом турнире в Будапеште, где она получила первый номер «посева». И Диана оправдала статус фаворита. Только в первом круге она испытала проблемы в матче с Фанни Штолар. Затем были уверенные победы над соотечественницей Екатериной Макаровой (1996 года рождения) и немкой Эммой Зайдель. В полуфинале россиянку ждала еще одна представительница Германии Ева Лис.

Фото Global Look Press

Битва с Саснович

Уроженка Киева проводит лучший сезон в карьере и благодаря выходу в полуфинал в Будапеште вплотную приблизилась к попаданию в топ-100 (в live-рейтинге идет на 108-м месте). Ева в этом году пробилась в основную сетку сразу двух турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» и Уимблдон, где оставила за бортом Аманду Анисимову). В Венгрии Лис обыграла шестую «сеяную» Надю Подорошку, которая здорово играет на грунте, а также на отказе прошла Бернарду Перу, в целом показывая очень смелый теннис.

Поэтому на немку у Дианы был самый серьезный настрой с первых геймов.

И Ева доказала, что вполне может конкурировать с игроком из топ-30. В дебюте она дважды уверенно взяла свою подачу, но в пятом гейме не справилась с мощными ударами Дианы. Шнайдер заработала два брейк-поинта и после отличного обратного кросса повела с брейком (3:2). Правда, Лис имела шансы тут же сравнять счет, но свой брейк-пойнт немка не реализовала.

Обе теннисистки играли раскованно, разыгрывая красивые комбинации и раз за разом пробивая по линиям. Впрочем, разница в классе все-таки ощущалась. В девятом гейме россиянка сделала второй брейк и закрыла партию.

Второй сет начался для Лис обескураживающе. Диана сделал быстрый брейк, а вскоре повела со счетом 3:0. Когда по ходу четвертого гейма Шнайдер заработала два брейк-пойнта (15:40), то показалось, что партия может закончиться «баранкой». Однако за счет классной подачи Лис смогла удержать свою подачу, а в пятом гейме создала очень много проблем россиянке. Шнайдер более пяти минут не могла взять свою подачу и даже была на грани того, чтобы позволить сопернице сделать обратный брейк. Однако этого все-таки не случилось, и спустя 10 минут Диана подавала на матч. Сделала это уверенно и теперь сыграет в очередном финале.

Впереди матч с Александрой Саснович, с которой Шнайдер сыграла всего раз на уровне WTA. Это было в феврале 2024-го в Катаре. Тогда Диана позволила белоруске взять всего три гейма. Посмотрим, как будет на этот раз. В Будапеште Саснович обыграла вторую «сеяную» Викторию Томову, поэтому вполне может дать серьезный бой россиянке и взять первый титул в карьере. Предыдущие четыре попытки выиграть в финале для 30-летней теннисистки оказались неудачными.