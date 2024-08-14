Шнайдер сделала китаянку обладательницей антирекорда. У Дианы хорошие перспективы в Цинциннати

20-летняя россиянка сохраняет классную форму, хотя играет почти без отдыха.

Турнир WTA Cincinnati Open

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия) — Чжан Шуай (Китай) — 6:1, 6:4

Диана Шнайдер менее чем за час обыграла Чжан Шуай, которая располагается только на 689-м месте в рейтинге WTА (так было не всегда). Бывшая 22-я ракетка мира ужасно проводит последние два сезона в одиночке (при этом по-прежнему здорово играет в паре). Для китаянки это 22-е поражение подряд в одиночке, печальная серия началась в феврале 2023-го. Это самая длинная серия поражений в истории.

На уровне

В своей карьере Чжан Шуай дважды доходила до четвертьфиналов турниров «Большого шлема» (Australian Open-2016 и Уимблдон-2019), играла в шести финалах на уровне WTA, выиграла три из них — в Лионе-2022 и дважды в Гуанчжоу (2013, 2017). Однако наибольших успехов уроженка Тяньцзинь достигла в парном разряде. На ее счету 13 титулов, включая победы на Australian Open-2019 и US Open-2021. В 2022 году она была второй ракеткой мира в паре.

Вообще 2022 год отлично сложился для представительницы КНР, не только в паре, но и в одиночке (финал в Бирмингеме, два четвертьфинала на супертурнирах). Однако в 2023-м началась ужасная серия поражений в одиночном разряде. Причем на Australian Open-2023 Чжан Шуай прошла три круга. На следующей неделе после окончания австралийского «мейджора» она отправилась в Лион, где во втором круге проиграла Марине Заневской из Румынии.

После этого одна проигрывала в первом круге на 20 турнирах подряд (с 45-й строчки опустилась в топ-700). В начале июля 2024-го китаянка проиграла Дарье Касаткиной на старте основной сетки Уимблдона, повторив самую длинную серию поражений в истории (американец Винсент Спэйди с октября 1999-го по июнь 2000-го тоже проиграл 21 матч подряд). После британского «мейджора» Чжан Шуай играла только в паре (например, в Палермо они с Чжань Юнжань дошли до полуфинала, где проиграли россиянкам Яне Сизиковой и Александре Пановой).

В Торонто Чжан снялась с первого круга против Лейлы Фернандес, а вот с Дианой Шнайдер решила сыграть. Однако шансов у китаянки не было. Первый сет был взят буквально за 20 минут. Диана сделала три брейка, причем два из них под ноль. Во второй партии россиянка сразу же взяла подачу соперницы, а в третьем гейме повела 40:0. Но тут представительница КНР показала, что не зря еще совсем недавно считалась игроком элиты, выиграв пять розыгрышей подряд. Причем она сделала это не за счет ошибок соперницы, а своей активной игрой (2:1).

После этого теннисистки довольно уверенно брали свои подачи, и Шнайдер в итоге хватило одного брейка, чтобы закрыть вторую партию и матч. Чжан же проиграла 22-й матч подряд — это антирекорд в истории тенниса.

Чжан Шуай. Фото USA Today Sports

В ожидании Рыбакиной

Диана, в свою очередь, выиграла 17 матчей из 21 за это лето. Титулы в Бад-Хомбурге и Будапеште, третий круг на Уимблдоне (победы над Слоан Стивенс и Каролиной Плишковой) и дебютный финал в карьере на супертурнире в Торонто (с первой победой над игроком топ-10 Кори Гауфф). Выиграть в решающем матче у Джессики Пегулы не получилось (6:4, 6:3), но зато Шнайдер дебютировала в топ-20.

Не будем забывать и про серебро в паре с Миррой Андреевой на Играх-2024. «Диана — большая молодец, — отметила «СЭ» экс первая ракетка мира в паре Елена Веснина. — Она сразу же после Олимпиады полетела в Канаду ради выступления, а это очень небольшой срок для адаптации и перехода с грунта на хард. У нее было столько потрясающих побед на этом турнире. Она обыграла и Люду Самсонову, и Магдалену Френх, и Коко Гауфф. Диана прогрессирует, и медаль на Олимпиаде дала ей положительный заряд».

Победа над китаянкой позволила ей заработать 35 очков и подняться еще на две позиции в рейтинге. Впереди же Диану ждет матч с Эшлин Крюгер, которая в первом круге сенсационно обыграла финалистку Олимпиады-2024 и полуфиналистку недавнего Уимблдона Донну Векич. До этого теннисистки играли друг с другом всего раз — в апреле прошлого года американка выиграла в двух сетах. Сейчас хорошая возможность взять реванш, особенно учитывая, какую форму набрала россиянка.

А вот в 1/8 финала Шнайдер может ждать встреча с Еленой Рыбакиной. Четвертая ракетка мира играет свой первый турнир после Уимблдона и полна мотивации взять трофей в Цинциннати. Хотя в прошлом году 25-летняя москвичка дошла только до 1/8 финала. Почему бы и в этот раз не остановить ее на этой стадии?