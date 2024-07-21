Шнайдер берет еще один титул в 2024-м! Впереди Олимпиада

Диана провела хорошую неделю на грунте и закрепилась в топ-25.

Hungarian Grand Prix

Будапешт, Венгрия

WTA 250

Финал

Диана Шнайдер (Россия, 1) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:3, 6:3

Диана Шнайдер выиграла тяжелейший финал у белорусской теннисистки Александры Саснович в Будапеште и взяла второй титул за месяц (третий в текущем сезоне). Благодаря успешной игре в столице Венгрии Диана дебютирует в топ-25, а также имеет хорошие шансы успешно выступить на Олимпийских играх-2024. Там Шнайдер помимо одиночки сыграет пару с многоопытной Еленой Весниной.

Смена тренера

Шнайдер считалась фаворитом финала с Саснович. Представительница Белоруссии проводит не самый сильный сезон (стоит за пределами топ-100), а до финала на уровне WTA добралась впервые за два года. Ранее Александра играла четыре финала, но всякий раз уступала.

Россиянка в прошлом году проиграла решающий матч на турнире в Нинбо (взяла только три гейма у Онс Жабер), однако в этом году начала выигрывать финалы один за одним. Все началось с победы в Таиланде, где Диана на харде обыграла Чжу Линь (до этого разобралась с Паулой Бадосой и Магдой Линетт). Перед «Ролан Гаррос» уроженка Жигулевска выиграла трофей Лагардера. Да, это был «челленджер» (WTA-125), однако с очень приличным составом участников (поочередно прошла Эрику Андрееву, Варвару Грачеву и Эмму Наварро). Затем был классный травяной сезон: четвертьфинал в Бирмингеме, победа в Бад-Хомбурге (в полуфинале вновь выиграла у Наварро, в финале — будущей полуфиналистки Уимблдона Донны Векич). Интересно, что в этот момент Диана сменила тренера и стала работать с Игорем Андреевым.

Наш известный теннисист только закончил сотрудничество с Анастасией Потаповой, которую вывел в топ, и тут же принес успех Шнайдер. «Сначала я думала, что мы выбрали неподходящее время для начала сотрудничества, — отмечала «СЭ» Диана. — Трава — крайне непредсказуемое покрытие, как Андреев сможет подготовить меня к этому? Но мы подходим с Игорем друг другу как на корте, так и за его пределами. Надеюсь, что мы будем работать вместе какое?то время. Его тренерский стиль очень прост, но в то же время очень здорово, когда кто?то может объяснить сложные вещи простыми словами».

На Уимблдоне Шнайдер прошла Каролину Плишкову и Слоан Стивенс, но в третьем круге драматично проиграла Наварро (взяв первый сет). Когда Диана поняла, что сможет сыграть на Олимпиаде, то решила заявиться на грунтовый турнир в Будапешт. И добилась на нем успеха, подтвердив статус первой «сеяной».

Только в первом круге она испытала проблемы в матче с Фанни Штолар. Затем были уверенные победы над соотечественницей Екатериной Макаровой (1996 года рождения) и двумя представительницами Германии — Эммой Зайдель и Евой Лис. С другой стороны сетки к финалу двигалась Саснович. На старте Александра выбила вторую «сеяную» Викторию Томову, а затем в трех партиях прошла Марию Тимофееву, Сазан Ламенс и Анну Шмидлову.

Фото Global Look Press

Игра нервов

Финал получился очень необычным. Чувствовалось, что обе теннисистки подустали к решающему матчу, поэтому старались как можно быстрее закончить розыгрыш. Особенно это касалось Саснович, которая раз за разом наносила рискованные удары по линии. У Шнайдер же были проблемы с первой подачей. За первый сет Диана позволила сопернице сделать брейк. Однако Александра отдала четыре (!) свои подачи и проиграла сет. По виннерам счет был равный — 12:12.

Вторая партия стала продолжением парада отданных подач. Хотя начиналось для Шнайдер все очень здорово. Она смогла сделать быстрый брейк и повела 2:0, но в третьем гейме у Саснович получилось вернуться в игру. Несколько ее авантюрных ударов попали в корт, а укороченный добил Шнайдер. Идя к скамейке, Диана едва сдерживала слезы.

Россиянка вновь вышла вперед в пятом гейме, где ей удался сумасшедший удар в стиле Рафаэля Надаля. А Саснович даже поаплодировала сопернице, заставив фанатов тенниса вспомнить знаменитый матч Мартина дель Потро и Новака Джоковича на «мастерсе» в Риме.

Однако белорусская теннисистка не бросила бороться, сравняла счет, а затем сделала второй брейк в партии (4:3). Тут Диане пришлось проявлять свои бойцовские качества. Мощными ударами с задней линии она заработала два брейк-пойнта и смогла сравняла счет.

Далее Диана наконец-то провела чистый гейм на своей подаче, а вот Саснович дрогнула в решающий момент. Вновь отдала подачу сопернице, а с ней и титул в Будапеште.

«Я старалась наслаждаться каждым матчем на этой неделе, — отметила Шнайдер в интервью на корте. — Однако финал получился очень нервным. Столько брейков, плохих ударов. Это могло выбить из равновесия, но я старалась сохранять спокойствие, фокусировалась на борьбе, подавлять мои эмоции и негатив. В итоге рада, что одержала победу. Это мой первый титул на грунте, важная история для меня. Хочу поблагодарить Александру за такую борьбу и пожелать ей успехов в будущем».

Александра Соснович. Фото Global Look Press

Шнайдер стала пятой левшой в Открытой эре, в одном сезоне вышедшей в финалы WTA на всех покрытиях до 21-летия (и выиграла все три финала). Ранее такое удавалось только Дайане Фромхольц (1976), Мартине Навратиловой (1975, 1977), Монике Селеш (1992) и Люции Шафаржова (2005).

В понедельник, 22 июля, Диана поднимется сразу на пять позиций и станет 23-й ракеткой мира. До занимающей 22-е место Беатрис Хаддад-Майя менее 100 очков.