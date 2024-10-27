Касаткина вернулась в теннисную элиту. Готова ли лучшая теннисистка России к новым подвигам?

Дарья провела, пожалуй, свой лучший сезон в WTA-туре.

Дарья Касаткина не смогла выиграть второй подряд турнир WTA 500 — после титула в китайском Нинбо она оступилась в четвертьфинале в Токио, уступив в столице Японии американке Софии Кенин. Таким образом, на итоговый турнир WTA в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) она поедет только в качестве второй запасной, а значит, до конца года вряд ли выйдет на корт.

Тем не менее сезон для Касаткиной получился действительно классным — она вернула себе звание первой ракетки России и статус теннисистки топ-10, завоевав два титула в шести финалах. Хотя, конечно, для дальнейших подвигов Дарье надо подтянуть игру на турнирах «Большого шлема», где в 2024-м ее преследовали неудачи.

В два раза больше финалов

«Если говорить о результатах, то этот сезон был очень похож на два сезона (2018 и 2022 годы. — Прим. «СЭ»), когда я уже финишировала в топ-10 рейтинга WTA . Однако, с точки зрения психологической стабильности, думаю, что это был мой лучший сезон. Говоря об игре, по сравнению с другими годами, думаю, что также сумела прибавить. Очень рада вернуться в топ-10, это очень много значит для меня», — прокомментировала Касаткина возращение Punto de Break.

Что ж, с этим можно согласиться. Нынешний сезон — самый успешный для российской теннисистки в плане финалов на уровне WTA. Всего за карьеру 27-летняя Дарья сыграла 19 титульных матчей (8 выиграла и 11 проиграла). Причем шесть из них приходятся на сезон-2024. Никогда прежде за один календарный год Касаткина не играла больше трех финалов (это случилось в 2021-м), так что, можно сказать, удвоила показатели лучшего в этом плане сезона. Правда, выиграть турниры удалось всего дважды, столько же титулов у нее было в 2022 году. Но тогда она до финалов больше не доходила.

Любопытно, что все шесть решающих матчей в уходящем сезоне она сыграла на турнирах WTA 500. В январе в Аделаиде уступила Елене Остапенко из Латвии, в феврале — в Абу-Даби (ОАЭ) не смогла ничего поделать с Еленой Рыбакиной из Казахстана, в апреле в американском Чарлстоне была остановлена американкой Даниэль Коллинз. В июне на британской траве Истборна она победила в финале канадку Лейлу Фернандес, затем в сентябре обидно уступила Беатрис Хаддад Майе из Бразилии в столице Южной Кореи Сеуле, а гарантированный пропуск в топ-10 по итогам года добыла в октябре благодаря победе в Нинбо в российском финале против 17-летней Мирры Андреевой.

Кстати, только эти шесть соревнований принесли Касаткиной 2200 очков из 3368. То есть примерно две трети в сезоне-2024. На вышеупомянутых турнирах Дарья действовала очень хорошо, проявляя характер, буквально выцарапывая победы в сложнейших встречах, как, к примеру, в игре с Миррой или в полуфинале Истборна с итальянкой Жасмин Паолини, полуфинале Чарлстона с американкой Джессикой Пегулой и полуфинале Абу-Даби с Хаддад Майей. Прежде Дарья, возможно, не сумела бы дожать очень сильных оппоненток, а тут удалось. Как, кстати, и в четвертьфинале Нинбо против Юлии Путинцевой из Казахстана, где россиянка отыграла двойной матчбол.

Фото Global Look Press

Свобода в принятии решений

С игровой точки зрения плюсы также заметны. Да, главными козырями Касаткиной по-прежнему являются стабильность и вариативность, а также очень классная игра в защите. Но стало заметно, что в важные моменты Дарья не зажимается, а сама порой остро атакует или контратакует, не дожидаясь ошибок соперниц. Стала лучше и ее подача, свидетельством чему 102 эйса и рекордные 62,4 процента выигранных геймов на подаче за сезон. Хотя понятно, что в плане ввода мяча в игру Касаткина по-прежнему уступает очень и очень многим оппоненткам.

Касаткина вернулась в топ-10 впервые с июня 2023-го. Прошлый сезон она завершила 18-й ракеткой мира, сейчас занимает девятую строчку и при худшем развитии событий может пропустить только чешку Барбору Крейчикову. Добавим, что впервые в первую десятку Касаткина забралась в 2018-м, завершив тот год на десятой строчке. А в 2022-м и вовсе стала по итогам сезона восьмой, сыграв на WTA Finals и даже находилась на нем в шаге от выхода из группы, уступив в решающей встрече будущей чемпионке француженке Каролин Гарсии только на тай-брейке третьего сета.

Уже спустя несколько месяцев, в начале 2023-го Касаткина решилась на рискованный шаг. Она рассталась со своим многолетним тренером испанцем Карлосом Мартинесом, начав сотрудничество с малоизвестным итальянцем Флавио Чиполлой. Но, похоже, сработало.

«Чиполла дает намного больше свободы, хочет от меня, чтобы я сама принимала решения, не зацикливалась так сильно на том, что не дотренирую форхенд, бэкхенд до какого-то идеала. Наоборот, пытается расслабить мой мозг на корте, чтобы я получала удовольствие, не зацикливалась на каких-то ошибках и вещах, которые не получаются. Концентрировалась на позитивных моментах: что я могу сделать, чтобы навязать борьбу, а не уходила в негатив. Разборы после матчей тоже отличаются: они мне больше подходят. Чувствую себя более свободной на корте, меня не лимитируют, мне доверяют. Сначала с этим были сложности, потому что непривычно, но это то, что мне подходит», — рассказывала Касаткина «Чемпионату» минувшей весной.

Фото Global Look Press

Действительно, Дарья на удачных для себя турнирах не уходила в негатив в случае игровых сбоев, а искала и очень часто находила пути к победам. В этих встречах она смотрелась ничуть не хуже теннисисток примерно такого же плана — Паолини и Пегулы, которые входят в топ-6. Да к тому же и обыгрывала итальянку с американкой. Но в отличие от Жасмин и Джессики она неудовлетворительно сыграла на «Больших шлемах», что помешало ей самой замахнуться на попадание в пятерку лучших теннисисток мира. В 2018-м она дошла до четвертьфиналов «Ролан Гаррос» и Уимблдона, в 2022-м — до полуфинала «Ролан Гаррос», а вот в 2024-м ни разу не смогла преодолеть даже барьер третьего круга. На трех турнирах вылетела во втором круге (дважды от скромной по результатам американки Пейтон Стирнс) и только на Уимблдоне — в третьем.

Так что именно в выступлениях на «Больших шлемах» у нее очень большой резерв в плане прогресса в рейтинге. И не надо говорить, что в 27 поздно мечтать о финалах супертурниров. Ведь Паолини, впервые добравшаяся до финалов «Ролан Гаррос» и Уимблдона, старше Дарьи почти на полтора года, а финалистка US Open-2024 Пегула — на три. Касаткина явно не исчерпала свой потенциал и еще способна выйти на новый уровень.