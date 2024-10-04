Болезненное поражение Мирры в Пекине. Со слезами выбивала себе преимущество, но не удержала

Андреева не смогла превзойти достижение Марии Шараповой.

WTA 1000. Пекин, Китай. Четвертьфинал

Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — Мирра Андреева (Россия, 17) — 5:7, 6:0, 6:4

Мирра Андреева последней из россиянок покидает одиночный турнир в Пекине. На китайском «тысячнике» 17-летняя теннисистка добралась до четвертьфинала, где имела шансы переиграть хозяйку корта Чжэн Циньвэнь, но ими не воспользовалась.

Дебют в топ-20

В четвертом круге турнира в Пекине Андреева без проблем прошла польку Магду Линетт, победа над которой принесла несколько важных достижений. Во-первых, Мирра взяла реванш над Линетт за поражение в первом круге Олимпиады в Париже. Во-вторых, она стала одной из двух самых молодых четвертьфиналисток за всю историю турнира. Андреева дошла до этой стадии в возрасте 17 лет и 156 дней. Ровно столько же было Марии Шараповой в 2004-м. Шарапова, кстати, тогда в Пекине добралась до полуфинала, где уступила Светлане Кузнецовой. Но надо уточнить, что побед она одержала меньше Мирры, так как сетка была короче. Мария начинала турнир со второго круга, переиграв Татьяну Панову (6:1, 6:1), а дальше уже шел четвертьфинал, в котором в первом сете снялась соперница Шараповой сербка Елена Янкович.

Также победа над Линетт означала, что новую теннисную неделю Андреева начнет в топ-20 рейтинга WTA, что было для россиянки задачей минимум на текущий год. Хотя аппетит за сезон у Мирры вырос.

«В начале года я хотела попасть в топ-20, и вот я уже 19-я, я все проверила. Это была моя небольшая цель, которую я выполнила только сейчас. Теперь я постараюсь войти в топ-15. Но, конечно, самая главная цель, которую будет сложно достичь, — это попасть в восьмерку по итогам года. Я постараюсь сделать все возможное, но для этого мне нужно, вероятно, выиграть этот турнир и турнир в Ухане. Это будет непросто, но я постараюсь. Посмотрим, получится или нет. Если не получится, у меня будет следующий год, чтобы попробовать еще раз. Так что даже если не выйдет, я не буду расстраиваться. Все впереди», — сообщила Андреева «Спортс».

С соперницей по четвертьфиналу Чжэн Циньвэнь Мирра до этого не встречалась. Олимпийская чемпионка стояла фаворитом встречи. Китаянка идет на седьмом месте рейтинга и «посеяна» на домашнем турнире под пятым номером. По сетке Чжэн двигалась легче россиянки. Да, в четвертом круге она отдала одну партию Аманде Анисимовой, но другие две взяла за явным преимуществом. Мирра же испытывала трудности и со швейцаркой Викторией Голубич, и с хорваткой Донной Векич.

Фото Reuters

Качельный теннис

Четвертьфинальный поединок Андреева начинала нервно: пара ударов сорвались с ракетки, а первая подача никак не хотела опускаться в нужный квадрат. Однако после того, как в стартовом гейме россиянка вышла победителем в первом затяжном размене, выяснилось, что китаянка перед своей публикой волнуется еще больше.

У Чжэн не получалось вообще ничего. Она излишне суетилась и форсировала розыгрыши, никак не могла нащупать ширину корта и раз за разом посылала мячи в аут, но главной проблемой стала подача. В первом сете у нее было 48 процентов попадания первым мячом, а вторые подачи чаще забирала Андреева. При этом китаянка раздарила за партию шесть подарков в виде двойных ошибок. В четвертом гейме своей двойной она принесла брейк-пойнт для Мирры, а затем еще одной помогла россиянке его реализовать. Так счет стал 4:0.

Казалось, что с этим сетом все понятно и несите следующий. Вот только Андреева своими ненужными ошибками вернула Чжэн в игру. Та отбила один гейм на приеме и почувствовала, что сможет еще побороться за партию. Сет в итоге полностью перевернулся: с 4:0 в пользу Мирры дошло до 4:5. Китаянка пошла подавать на сет с явным психологическим преимуществом над соперницей.

Снова было ощущение, что исход этой партии уже известен. Вот только Андреева не сломалась после пяти упущенных геймов подряд и показала идеальный прием. Китаянку снова накрыли ошибки, и поплыла подача. Россиянка взяла уплывавший из рук сет.

Чжэн Циньвэнь. Фото Reuters

Теннис сквозь слезы

Вторая партия пошла совсем по-другому сценарию. На этот раз ошибки одолели Мирру. Мяч после ее ударов в достаточно выгодных ситуациях то и дело упирался в сетку. Чжэн много давала россиянке под бэкхэнд, который у той перестал работать. Андреева почти совсем не набирала очки сама. За весь второй сет она сделала всего два виннерса и допустила 10 невынужденных ошибок, а китаянка чуть улучшила процент первой подачи. В сумме это привело к «баранке» для нашей теннисистки, которая стала для нее первой на уровне WTA.

На решающую партию Мирра выходила в слезах, которых становилось все больше, когда мяч не хотел лететь туда, куда надо. В таком состоянии в первом гейме сета она допустила двойную ошибку и вручила сопернице брейк-пойнт. Но тут россиянка неожиданно собралась, вытерла слезы и включила агрессивный напор. На таком новом настрое она не только спасла гейм на своей подаче, но и под ноль взяла на приеме.

Вот только подтвердить брейк не смогла. Китаянка стала попадать по линиям, вынуждая россиянку бить в аут, и сравняла счет. Затем история повторилась: Мирра агрессивно принимает, но не может удержать подачу. Развязка наступила в пятом гейме при счете 4:4. У россиянки не пошла первая подача, что позволило Чжэн стрелять мячами под бэкхэнд. Плюс помогали трибуны, которые активно поддерживали свою теннисистку. Андреева рассыпалась и спасти сет, как это было в первой партии, уже не смогла.

Для Чжэн это первый полуфинал на «тысячнике» в ее карьере. Для Мирры же пока потолком на турнирах в этой категории остается четвертьфинал. До этой стадии она доходила в Мадриде и Цинциннати.