«Битва полов». Легендарный матч, который изменил отношение к женскому теннису

Как великая Билли Джин Кинг наказала «сексиста номер один».

«Я недооценивал тебя, детка», — такими словами приветствовал бывший победитель Уимблдона Бобби Риггс знаменитую теннисистку Билли Джин Кинг после их очного матча, который состоялся 20 сентября 1973 года в американском Хьюстоне. Двукратный победитель Открытого национального чемпионата США (ныне — US Open) Бобби Риггс к моменту описываемых событий уже закончил карьеру и занимался организацией спортивных шоу, лишь изредка принимая участие в ветеранских турнирах.

Кинг выбрала его себе в оппоненты не просто так: он сам требовал встречи с ней, едко комментировал события вокруг женского тенниса и в одном из интервью объявил себя «сексистом номер один». «Я знаю два места, где женщина действительно может быть умелой, — в постели и на кухне. Именно в таком порядке. Что я скажу про теннис? Женщины играют примерно на 25 процентов от возможностей мужчин. Так что и разница в призовых должна быть соответствующей», — говорил Риггс.

Он часто повторял: «Я готов доказать свое превосходство на корте против любой женщины-теннисистки».

И такую возможность он наконец получил.

Замена Билли Джин Кинг

Бобби Риггс пытался добиться согласия на матч с Билли Джин Кинг еще с начала 1970-х. Однако теннисистка игнорировала нападки эксцентричного и словоохотливого соперника. Она не принимала выходки Риггса всерьез, как угрозу для профессионального женского тенниса.

«Лучшие женщины играют как 15-летние мальчики, или как 55-летние мужчины, или еще хуже», — объяснял Риггс отказ Кинг в прессе.

Спустя пару лет несколько предпринимателей предложили 5 тысяч долларов победителю теннисного матча между мужчиной и женщиной. Риггс ухватился за эту идею и прибавил к этой сумме еще 5 тысяч из своего кармана, вновь бросив вызов Кинг.

Он даже заказал объявление по радио, в котором говорилось, что бывший чемпион и игрок, Бобби Риггс, утверждает, что женский теннис «воняет». Он вызывает Кинг на матч и ожидает ответа в течение 48 часов.

«Лучший способ справляться с женщинами — это постоянно держать их беременными и босыми», — позволил себе очередной выпад Риггс.

Билли Джин Кинг вновь пропустила все его слова мимо ушей. Зато они задели австралийскую теннисистку Маргарет Корт. К тому времени она была первым номером в женском теннисе и не понимала, почему Риггс так настаивает именно на встречи с Билли Джин, а не с лучшей теннисисткой на тот момент.

К тому же сама Корт недолюбливала свою соперницу. Маргарет очень не понравилось то, как Кинг публично объявила о своем аборте в 1971 году, еще больше ее возмутило то, что Кинг была уличена в интимной связи со своей помощницей, будучи еще замужем.

Весь этот накопленный негатив и привел к тому, что она публично приняла вызов Бобби Ригсса.

Билли Джин Кинг. Фото Global Look Press

«Расправа в День матери»

После заключения договоренности о встрече Риггс начал методично к ней готовиться. Он сел на диету, которую для него разработал ведущий диетолог Голливуда Рео Блэр, начал тренироваться по несколько часов в день. Специально посещал турниры, на которых выступала Корт, в деталях изучая ее игру, и составил план, как лучше всего действовать против нее на корте.

Маргарет же отнеслась к сопернику с недооценкой. Она видела в нем лишь «жалкого стареющего экс-чемпиона» с сексистскими замашками. В интервью она говорила журналистам, что на тренировках побеждала «мужчин посильнее, чем Бобби».

Все это привело ее к катастрофе.

Игра прошла в Рамоне (округ Сан-Диего, Калифорния) 13 марта 1973 года (День матери в США. - Прим. «СЭ»). На трибунах присутствовали более 3 тысяч зрителей. Телевизионная аудитория трансляции на канале CBS оценивалась в 30 миллионов человек.

С самого начала игры оказалось, что тактика, избранная Ригссом, была правильной: короткие подачи и постоянное чередование укороченных ударов и «свечей» под заднюю линию быстро вывели Корт из равновесия.

Встреча продолжалась всего 57 минут. И закончилась для Корт с унизительным счетом — 1:6, 2:6. Эта игра вошла в историю мирового тенниса под названием «Расправа в День матери».

После матча Маргарет признавалась репортерам, что не ожидала от соперника такой прыти: «Мы, девочки, так не играем». Это заявление, в свою очередь, удивило уже самого Риггса, который перед матчем рассказывал о выбранной тактике чуть ли всем журналистам подряд.

Зато эта победа прибавила ему уверенности в своих силах, так что он сразу же вернулся к старой теме. Он заявил, что теперь осталось обыграть лишь Билли Джин Кинг — и тогда он докажет всему миру, что женский теннис ничего не стоит.

«Я готов играть с ней на грунте, траве, паркете, бетоне, мраморе или роликовых коньках. Я теперь специалист по женщинам», — язвил Риггс.

Билли Джин Кинг. Фото Global Look Press

«Битва полов»

На этот раз Джин Кинг посчитала, что отказываться уже не имеет права. «Это могло отбросить весь женский теннис лет на 50 назад. Мне не было интересно обыграть 55-летнего пожилого мужчину. Я просто хотела доказать, что женский теннис — это действительно серьезно», — позже вспоминала теннисистка свою мотивацию.

После того как Кинг дала согласие на матч с Риггсом, его организацией занялся Джерри Перенчио — спортивный антрепренер, в 1971 году организовавший легендарный «Бой века» между боксерами Мохаммедом Али и Джо Фрейзером.

Интерес к теннисному поединку был колоссальный. Кинг поставила одно принципиальное условие — гонорары для спортсменов должны быть одинаковыми. По договоренности со спонсорами каждый из участников получал по 150 тысяч долларов, а победитель — еще 100 тысяч.

Риггс продолжал делать провокационные заявления в прессе. Через неделю после Уимблдонского турнира, который Кинг выиграла в пятый раз за карьеру, он объявил на совместной пресс-конференции, что хотел бы, чтобы женщины занимались готовкой и уходом за детьми, а не участвовали в соревнованиях с мужчинами.

При этом сам Бобби забросил усердные тренировки и отказывался встречаться на корте с профессиональными игроками. Вместо этого он предлагал случайным людям с улицы сыграть с ним, предлагая в случае выигрыша 500 долларов.

Кульминацией такой «подготовки» стал показательный сет с мужем Билли Джин, Ларри Кингом. Риггс дал Кингу фору в четыре гейма, надел галоши и расставил на своей половине корта стулья, тем не менее выиграв шесть геймов подряд.

Риггс в коротких промежутках между постоянными съемками в рекламах не уставал бахвалиться: «Знаете, почему она проиграет? Женщины не обладают психологической устойчивостью. Они просто не могут соревноваться с мужчинами».

На одной из предматчевых конференций Риггс пообещал даже прыгнуть с моста, если он проиграет.

Ход игры

Матч состоялся 20 сентября 1973 года на арене в Хьюстоне, штат Техас. Он собрал 30 472 зрителя и на долгие годы стал самым массовым теннисным мероприятием в истории. Трансляция в прайм-тайм велась на 36 стран почти с 90-миллионной телеаудиторией.

В отличие от матча с Корт, встреча с Кинг должна была идти до победы в трех сетах. С одной стороны, это давало телеканалу ABC возможность продать больше рекламного времени, с другой — помочь Кинг доказать, что женщины-теннисистки способны выдерживать такие же нагрузки, как мужчины.

Появление участников матча на стадионе было обставлено с помпой. Кинг появилась на корте в образе Клеопатры: ее вынесли на золотом троне, отделанном перьями. Подобие паланкина Кинг вынесли на арену одетые в тоги члены мужской легкоатлетической сборной Университета Райса.

Затем на корте появился Риггс. Бобби, одетого в желтую куртку с рекламой леденцов Sugar Daddy, вывезли в рикше полуодетые молодые женщины, которых пресса сразу же окрестила «грудастыми подружками Бобби».

Сам Ригсс держал в руках гигантский леденец на палочке, который подарил Кинг перед началом матча. В ответ она преподнесла ему живого поросенка как символ свиньи-шовиниста, как она называла Риггса. Чтобы подчеркнуть символичность подарка, Кинг назвала поросенка полным именем своего соперника — Роберт Ларимор Риггс.

Несмотря на видимую решимость, Бобби был совершенно не готов к матчу. К тому же он был почти вдвое старше соперницы. У него сразу начались судороги в руках. Риггс все еще страдал от воспаления локтевого сустава, а выписанное ему лекарство вызвало у него желудочное расстройство. Прямо перед началом игры он принял ударную дозу амфетамина. Физическое состояние Билли Джин, напротив, было хорошим, она вполне оправилась от перенесенного в начале августа гриппа и аллергической реакции на пенициллин, прописанный ей после этого.

Также Риггс был лишен еще одного козыря, который использовал в прошлом успешном матче против Корт. Риггс предпочитал медленное покрытие, больше подходившее для его тактики, но при определении типа покрытия, на котором будет проходить встреча, Кинг настояла на быстром корте.

Трюки, которые Риггс использовал в игре с Маргарет, здесь не сработали: Кинг начала доминировать с первых розыгрышей. Своей тактики она придерживалась все три партии, чтобы в итоге выиграть матч со счетом 6:4, 6:3, 6:3.

Победу Кинг не стала особо праздновать. «Не чувствую, что это большое спортивное достижение, — заявила она. — Только психологически и эмоционально эта победа сыграла большую роль. Я знала, что должна обеспечить плацдарм для равноправия женщин в спорте».

«Билли Джин была слишком хороша, слишком быстра. Видимо, теперь я величайший слабак всех времен», — сказал Риггс после матча.

После матча

На пресс-конференции Риггс отвесил кучу комплиментов игре Кинг и потребовал матч-реванш.

Кинг от каких-либо новых поединков отказалась. Раздосадованный Риггс собирался даже подавать в суд, утверждая, что матч-реванш был предусмотрен контрактом. Но, пока он болтал в прессе и строил планы, вышел срок хранения бумаг, и адвокатская фирма, при участии которой заключался контракт, уничтожила все документы.

Сразу после игры поползли слухи о том, что теннисист уступил Кинг сознательно. Главным аргументом был тот факт, что все теннисные матчи в одиночном разряде между мужчинами и женщинами, которые состоялись как до, так и после 1973 года, завершались победой мужчин. Исключением была пара игр, в которых женщине предоставлялась фора.

А в 2013 году на сайте ESPN было опубликовано расследование, утверждавшее, что поражение Риггса было вызвано необходимостью выплатить деньги, которые он задолжал мафии. С одной стороны, против этого свидетельствовало то, что в свое время Риггс прошел тест на детекторе лжи, чтобы доказать, что не проиграл намеренно. Да и букмекеры утверждали, что больших ставок на победу Кинг не было.

Кроме того, выяснилось, что его сын Ларри Риггс поставил как минимум 500 долларов против своего отца на Кинг. Сумма для аферы невелика, но сам факт наводил на размышления. Однако все подобные теории заговора так и не нашли документальных подтверждений.

После «Битвы полов» Риггс поддерживал дружеские контакты с Кинг. За несколько дней до смерти Бобби она позвонила и предложила навестить его, но он не согласился из-за того, что не хотел, чтобы его видели в беспомощном состоянии.

В ночь перед смертью Риггса Билли Джин снова позвонила и в конце недолгого разговора он с трудом произнес: «Мы сделали это. Мы поставили женский теннис на карту. Мы действительно сделали это, не так ли? Билли? Я люблю тебя».

Бобби Риггс. Фото Global Look Press

Наследие

Победа Билли Джин Кинг стала отправной точкой для глобальных изменений в профессиональном теннисе. В том же году состоялось международное признание Женской теннисной ассоциации (WTA).

В дальнейшем название «Битва полов» неоднократно использовалось для обозначения теннисных матчей между мужчинами и женщинами. В августе 1985 года заявление Витаса Герулайтиса о том, что сотая ракетка мира среди мужчин сильней первой ракетки мира среди женщин, стало поводом для проведения матча, который прошел в Атлантик-Сити, между мужской и женской парами. За женщин выступали Мартина Навратилова и ее постоянная напарница Пэм Шрайвер.

Мужскую пару составили сам Герулайтис и Риггс, которому к тому времени исполнилось 67 лет. В этой встрече, получившей название «Битва полов — пары», Риггс снова потерпел поражение с общим счетом 2:6, 3:6, 4:6.

В сентябре 1992 года в Лас-Вегасе состоялась еще одна «Битва полов», в которой снова приняла участие Навратилова. Теннисистка, которой уже исполнилось 35 лет, играла против 40-летнего Джимми Коннорса. В отличие от матча Кинг и Риггса, организаторы игры в Лас-Вегасе изменили правила так, чтобы предоставить Навратиловой дополнительные преимущества. Несмотря на гандикап, Коннорс выиграл встречу со счетом 7:5, 6:2.

Другое событие, получившее название «Битва полов», произошло во время Открытого чемпионата Австралии 1998 года между Карстеном Браашем и сестрами Уильямс.

Перед этим 17-летняя Винус уже добралась до финала US Open -1997, а 16-летней Серене тоже предсказывали большое будущее. Главную фразу турнира выдала Серена. Она сказала, что сможет на равных сыграть с мужчиной, который находится в рейтинге не выше 200-го места.

Настрой американок смутил 30-летнего немецкого спортсмена Карстена Брааша. Теннисист, занимавший тогда 203-е место, бросил вызов обеим сестрам.

Сначала Брааш разобрался с Сереной в одном сете — 6:1. А затем настала очередь победы над Винус — 6:2.

«После игры сестры сказали, что снова хотят бросить вызов мужчине. Но на этот раз они пересмотрели условия: он не должен находиться выше 350-го места. Я тогда сказал журналисту, что потерял много очков ATP и скоро как раз провалюсь к нужной строчке. Пусть подождут недельку и бросят вызов. А вообще мы, конечно, не воспринимали ту игру слишком серьезно — просто повеселились», — смеялся Брааш.

В последний раз мужчина сыграл против женщины в 2013-м. Новак Джокович встречался с Ли На в благотворительном матче в Пекине: каждый гейм китаянка начинала со счета 30:0 (и 0:30 на чужой подаче), матч длился около 15 минут, но при этом собрал на трибунах центрального корта 12 тысяч зрителей. Ли На победила на тай-брейке с разницей в 2 очка.