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Сегодня, 12:40

Кудерметова — умница! Проиграла Соболенко в финале, но точно потрепала ей нервы

Кудерметова проиграла Соболенко в финале турнира в Брисбене
Егор Сергеев
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Теннисистка Полина Кудерметова
Полина Кудерметова проиграла Арине Соболенко в финале турнира в Брисбене.
Фото AFP
Забрала сет у первой ракетки мира.

Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 520 600 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Полина Кудерметова (Россия, Q) — 4:6, 6:3, 6:2

Российская теннисистка Полина Кудерметова проиграла белоруске Арине Соболенко в финале турнира WTA-500 в австралийском Брисбене. Матч продолжался 1 час 48 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, 2:6.

Сенсация в первом сете

От пока еще 107-го номера рейтинга (после турнира в Брисбене войдет в топ-60) Кудерметовой вряд ли кто-то ждал многого в матче с первой ракеткой мира. Тем удивительнее стало начало встречи — Полина не только не стушевалась перед Ариной, но и неожиданно забрала первый сет.

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Конечно, говоря откровенно, Соболенко по большей части проиграла его самостоятельно — белоруска много ошибалась, направляла мяч в сетку и вообще не была похожа на себя. Но и Полина выглядела здорово — агрессивно давила, симпатично укорачивала и активно принимала подачи.

А еще россиянка была очень устойчива психологически — несмотря на брейк Арины в третьем гейме и собственные проблемы с преимуществом в 10-м (реализовать его с первой попытки не получилось), Кудерметова дожала соперницу. Да, опять не без помощи Соболенко — та угодила в сетку — но дожала. И забрала у первой ракетки мира сет! Вряд ли Полина могла мечтать о таком на пути в Брисбен.

Теннисистка Арина Соболенко
Арина Соболенко.
Фото AFP

Арина пришла в себя

Впрочем, даже после успешного сета шансы Полины на победу были не очень велики. Первая партия подсветила главные проблемы теннисисток: Соболенко, очевидно, не настроилась (и тут же принялась исправляться — выругалась и покинула корт после в перерыве), а Кудерметова выглядела уставшей, нервной и зависимой от собственного агрессивного плана. Это она вряд ли могла исправить.

Ну и началось: первые четыре гейма до счета 2:2 россиянка еще продержалась, а дальше начался разбор. Соболенко была точнее и хладнокровнее, а Полина, напротив, спешила и то и дело отправляла мяч в сетку или мимо. Что говорить, если точность первой подачи по сравнению с первым сетом у Кудерметовой снизилась с 70 до 43 процентов, а в решающем шестом гейме Соболенко оформила брейк-пойнт благодаря двойной ошибке россиянки?

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В третьем сете белоруска, кажется, окончательно пришла в себя, и разбор продолжился усиленными темпами — первые три гейма она забрала почти без сопротивления. На секунду даже показалось, что Полина полностью провалит завершение встречи, но она в очередной раз за этот финал показала характер. Четвертый гейм Кудерметова выиграла в упорной борьбе (правда, вновь воспользовалась преимуществом не с первого раза), а потом еще и добавила брейк-пойнт. Но преимущество Соболенко к тому моменту уже было подавляющим.

Мегасенсации не вышло — первая ракетка мира все же победила 107-ю. Но и легкой прогулки для Арины не получилось — Полина навязала борьбу. Будь она чуть опытнее (явно нервничала) и свежее (восьмой матч на турнире!) — кто знает, чем закончился бы финал.

Теннисистка Полина Кудерметова проиграла Арине Соболенко в финале турнира в Брисбене. 5 января.
Фото AFP

Ну а пока первый титул Кудерметовой откладывается. Но и без него у россиянки была отличная неделя — так далеко на турнирах WTA 21-летняя теннисистка еще не проходила. Теперь ее ждет повышение рейтинга — Полина гарантированно войдет в топ-60 и обгонит сестру Веронику (72). Но радоваться некогда, ведь через пару дней для нее стартует Australian Open. Куда, кстати, позднее подъедет и Соболенко — и явно в хорошем настроении после первой в карьере победе в Брисбене. Ждем реванш?

Теннис
Арина Соболенко
Полина Кудерметова
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