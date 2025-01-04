Белоруска уверенно прошла Андрееву.

Брисбен (Австралия).

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie.

Призовой фонд 1 520 600 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Полуфинал.

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Мирра Андреева (Россия, 8) — 6:3, 6:2.

В субботу, 4 января, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева уступила первой ракетке мира Арине Соболенко в финале турнира WTA-500 в австралийском Брисбене. Встреча продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счетом 3:6, 2:6.

Мирра Андреева. Фото AFP

Ноль реализованных брейк-пойнтов из восьми

Первый сет выдался не только событийным, но и эмоциональным. Хотя до середины партии все шло своим чередом и обе теннисистки без особых трудностей забирали свою подачу.

Переломный момент произошел при счете 3:3 на подаче Соболенко. У Андреевой был отличный шанс сделать брейк после блестящего попадания бэкхендом по линии, однако затем Мирра совершила несколько невынужденных ошибок, чем и воспользовалась белоруска. Арина забрала не только свою подачу, но и сразу — россиянки. А последний гейм стал настоящим украшением сета. И Соболенко, и Андреева раз за разом выдавали невероятные розыгрыши, что вызывало овации на трибунах. У Мирры не раз появлялась возможность изменить ход встречи, но более опытная представительница Белоруссии взяла верх — 6:3.

На старте второй партии казалось, что Мирра начала чувствовать себя гораздо увереннее. Она не только забрала свою подачу в первом гейме, но и имела шанс на брейк. При этом не сказать, что Соболенко выглядела монструозно. Напротив, Арина часто ошибалась на линии и у нее не всегда проходила первая подача. Тем не менее нынешней формы белоруски хватило для итоговой уверенной победы. А Андреева по ходу матча не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из восьми.

«Играть в атакующий и агрессивный теннис — это мой план номер один. С Миррой по-другому и нельзя, это очень сильная соперница, которая уже находится на подступах к топ-10. И это не предел для нее. Я все понимала и показала себя с хорошей стороны», — сказала Соболенко в интервью на корте после игры.

Полина Кудерметова. Фото AFP

«Потенциал Полины — топ-5»

Теперь Арина встретится с Полиной Кудерметовой, которая вышла в основную сетку из квалификации. Для россиянки это будет первый финал турнира категории WTA-500.

«Мы работаем над всем, чтобы быть лучше и прибавлять как в игре, так и в рейтинге. Я вижу у Полины потенциал пробиться в топ-5. Не исключаю, что в будущем она может бороться и за первую строчку. Да, потенциал высокий, потому что она демонстрирует атакующий теннис. Это моя философия, и она хорошо ее понимает», — приводит GoTennis.ru слова Равшана Султанова, тренера Кудерметовой.

А у Андреевой главный матч сегодняшнего дня начнется уже совсем скоро: вместе с Дианой Шнайдер она выйдет на корт в финале парного турнира. В соперницах — наша Анна Калинская и австралийка Присцилла Хон.