Теннис
WTA
Статьи
Рейтинг Турниры Новости Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:50

Соболенко не оставила шансов Мирре на турнире в Брисбене. В финале Арину ждет другая россиянка — Кудерметова

Соболенко обыграла Мирру Андрееву в полуфинале турнира в Брисбене
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева и Арина Соболенко.
Фото AFP
Белоруска уверенно прошла Андрееву.

Брисбен (Австралия).
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie.
Призовой фонд 1 520 600 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Полуфинал.
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Мирра Андреева (Россия, 8) — 6:3, 6:2.

В субботу, 4 января, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева уступила первой ракетке мира Арине Соболенко в финале турнира WTA-500 в австралийском Брисбене. Встреча продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счетом 3:6, 2:6.

Мирра Андреева.
Фото AFP

Ноль реализованных брейк-пойнтов из восьми

Первый сет выдался не только событийным, но и эмоциональным. Хотя до середины партии все шло своим чередом и обе теннисистки без особых трудностей забирали свою подачу.

Переломный момент произошел при счете 3:3 на подаче Соболенко. У Андреевой был отличный шанс сделать брейк после блестящего попадания бэкхендом по линии, однако затем Мирра совершила несколько невынужденных ошибок, чем и воспользовалась белоруска. Арина забрала не только свою подачу, но и сразу — россиянки. А последний гейм стал настоящим украшением сета. И Соболенко, и Андреева раз за разом выдавали невероятные розыгрыши, что вызывало овации на трибунах. У Мирры не раз появлялась возможность изменить ход встречи, но более опытная представительница Белоруссии взяла верх — 6:3.

Андрей Рублев и&nbsp;Мирра Андреева. Рублев перестанет себя калечить, а Мирра возьмет первый большой титул. 10 теннисных пожеланий на 2025 год

На старте второй партии казалось, что Мирра начала чувствовать себя гораздо увереннее. Она не только забрала свою подачу в первом гейме, но и имела шанс на брейк. При этом не сказать, что Соболенко выглядела монструозно. Напротив, Арина часто ошибалась на линии и у нее не всегда проходила первая подача. Тем не менее нынешней формы белоруски хватило для итоговой уверенной победы. А Андреева по ходу матча не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из восьми.

«Играть в атакующий и агрессивный теннис — это мой план номер один. С Миррой по-другому и нельзя, это очень сильная соперница, которая уже находится на подступах к топ-10. И это не предел для нее. Я все понимала и показала себя с хорошей стороны», — сказала Соболенко в интервью на корте после игры.

Полина Кудерметова.
Фото AFP

«Потенциал Полины — топ-5»

Теперь Арина встретится с Полиной Кудерметовой, которая вышла в основную сетку из квалификации. Для россиянки это будет первый финал турнира категории WTA-500.

«Мы работаем над всем, чтобы быть лучше и прибавлять как в игре, так и в рейтинге. Я вижу у Полины потенциал пробиться в топ-5. Не исключаю, что в будущем она может бороться и за первую строчку. Да, потенциал высокий, потому что она демонстрирует атакующий теннис. Это моя философия, и она хорошо ее понимает», — приводит GoTennis.ru слова Равшана Султанова, тренера Кудерметовой.

А у Андреевой главный матч сегодняшнего дня начнется уже совсем скоро: вместе с Дианой Шнайдер она выйдет на корт в финале парного турнира. В соперницах — наша Анна Калинская и австралийка Присцилла Хон.

Теннис
Арина Соболенко
Мирра Андреева
Полина Кудерметова
Читайте также
Четыре россиянина вошли в топ-25 хоккеистов НХЛ за 25 лет по версии Sportsnet
Маск высказался о схватке якутского штурмовика ВС РФ с военным ВСУ
В отношении Эйдельман возбудили новое дело о реабилитации нацизма
В Подмосковье мужчина до смерти избил скалкой 18-летнюю каратистку
«Это не он сдал, а его «сдали». Тарпищев назвал футболиста «Спартака», с которым ошибся Абаскаль
«Спартак» объявил о назначении Франсиса Кахигао спортивным директором клуба
Популярное видео
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рыбакина вернула Вукова в команду. Они разошлись летом по загадочной причине

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости