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Соболенко смела всех с корта в Цинциннати. Белоруска снова играет как первая ракетка мира

Соболенко обыграла Пегулу в финале турнира в Цинциннати
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Арина Соболенко.
Фото USA Today Sports
Арина выдала феноменальный турнир WTA 1000 перед US Open, победив за явным преимуществом.

Теннис. WTA 1000. Цинциннати
Финал
Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Джессика Пегула (США, 6) — 6:3, 7:5

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Цинциннати, взяв первый титул более чем за полгода. Зато в каком стиле! За весь турнир она не проиграла ни одной партии, обыграв в двух сетах в финале и американку Джессику Пегулу.

Затяжной спад и травма

В прошлом году Соболенко, напомним, перехватывала лидерство в рейтинге WTA у Иги Свентек из Польши. Случилось это сразу после US Open-2023, где Арина неожиданно для многих уступила финал американке Кори Гауфф. Затем последовало поражение от Свентек на итоговом турнире WTA, потеря первой строчки по итогам 2023 года и успешная защита титула в январе на Australian Open. Тогда казалось, что борьба за лидерство в женском теннисе между Свентек и Соболенко продолжится на протяжении всего сезона.

Однако если Ига в первой половине 2024-го штамповала титул за титулом, особенно на грунте, то у белорусской теннисистки игра совершенно разладилась. Конечно же, по ее меркам. За шесть с лишним месяцев Арина не завоевала ни одного титула, да и до финала дошла лишь дважды, проиграв в решающих матчах WTA 1000 в Мадриде и Риме Свентек. Доведя безвыигрышную серию против Иги до трех матчей. Но что еще хуже — Соболенко проигрывала не только польской конкурентке, но и другим, менее именитым соперницам. В частности, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 17-летней россиянке Мирре Андреевой.

Мирра Андреева. «Свеча» в последнем розыгрыше. Мирра — впервые в полуфинале мейджора и на Олимпиаде!

Хотя дальше стало еще хуже — в начале травяного сезона Арина снялась из-за травмы после первого сета четвертьфинала турнира в Берлине против еще одной россиянке Анны Калинской. Вскоре выяснилось, что повреждение плеча достаточно серьезно — Соболенко пропустила Уимблдон. С учетом того, что еще после открытого чемпионата Франции она потеряла вторую строчку в рейтинге в пользу Гауфф, сложности Арины стали заметны невооруженным взглядом. Тем более, и возвращение в тур получилось не самым впечатляющим — вместо Олимпийских игр Арина отправилась в Вашингтон, где уступила в полуфинале Мари Боузковой из Чехии, а затем в Торонто проиграла в четвертьфинале Аманде Анисимовой из США. Но Соболенко не унывала.

«В конечном счете мне было очень важно сделать небольшой перерыв. С марта у меня был очень трудный период. И он не заканчивался. Я свежее психологически и готова к работе. Это было необходимо, и я буду готова», — приводил ее слова официальный сайт WTA. Действительно, не стоит забывать, что в марте трагически погиб бывший возлюбленный теннисистки известный в прошлом хоккеист Константин Кольцов. И это, конечно, не могло не сказаться на ней психологически.

Арина Соболенко.
Фото USA Today Sports

Сыграла как Серена Уильямс

После перерыва в игре Арина хотела в Америке набрать форму к US Open. И она ее набрала, сыграв в Цинциннати не просто хорошо, а замечательно. Соболенко как ураган сметала соперниц с корта. На пути к титулу она не проиграла ни одной партии, повторив достижение в Цинциннати россиянки Веры Звонаревой 2006 года и австралийки Эшли Барти 2021-го. Причем в четвертьфинале против россиянки Людмилы Самсоновой (6:3, 6:2) проиграла лишь пять геймов, а в полуфинале — против Свентек (6:3, 6:3) только шесть. Это, кстати, была четвертая победа Соболенко над Игой в 12 матчах и первая в двух партиях. Пожалуй, впервые в конкретном матче преимущество белоруски над Игой было настолько велико, пусть и удалось поставить точку только с десятого матчбола.

«Эта победа придала мне дополнительную уверенность перед US Open, очень ей довольна. Но она уже в прошлом. Если зациклюсь на этом матче, то застряну в прошлом. Хочу сосредоточиться на настоящем и показывать максимум каждый раз, когда выхожу на корт, играть спокойно, уверенно и агрессивно», — привел ее слова Tennis Channel перед финалом. И в решающей встрече с Пегулой мы увидели действительно спокойную, уверенную и агрессивную Арину. Джессика сейчас находится в отличной форме, она завоевала титул в Торонто и дошла до финала в Цинциннати. Но даже на ее фоне Соболенко выглядела намного более предпочтительно.

После финала Пегула даже сравнила Арину с Сереной Уильямс, уж больно мощно и точно действовала белорусская теннисистка. Подавала Соболенко просто бесподобно — десять эйсов и много подач, после которых она уверенно захватывала инициативу в розыгрыше. При этом американка также подавала очень хорошо, однако в четвертом гейме первого сета и в стартовом гейме второй партии теряла-таки подачу. Правда, когда Арина подавала на матч, то немного занервничала, допустила первую и единственную двойную ошибку, с первого же брейк-пойнта соперницы проиграла гейм. Но такое впечатление, что восприняла эту локальную неудачу буднично. Просто взяла и в своем фирменном атакующем стиле забрала опять подачу Джессики и поставила точку в матче в следующем гейме. Трогательно поблагодарив в чемпионской речи свою команду и нынешнего бойфренда бразильского бизнесмена Георгиоса Франгулиса.

Этот титул стал вторым в сезоне для Соболенко, позволив подняться на вторую строчку в чемпионской гонке и вернуться на второе место в рейтинге WTA. Отставание от Свентек, надо признать, по-прежнему очень велико — более 2500 очков в рейтинге и 1979 очков в чемпионской гонке. Однако с такой игрой именно Арину можно назвать главной претенденткой на победу в открытом чемпионате США и на ударную концовки сезона.

Теннис
Арина Соболенко
Джессика Пегула
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