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Калинская упустила второй крупный титул. Пегула отыграла пять матчболов

Калинская проиграла Пегуле в финале турнира в Берлине
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Анна Калинская.
Фото Global Look Press
В Берлине Анна показала очень классную игру, но в концовке не смогла дожать американку.

Турнир WTA ecotrans Ladies Open
Финал
Джессика Пегула (США, 4) — Анна Калинская (Россия) — 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3)

Анна Калинская дебютирует в топ-20 после завершения турнира в Берлине. В понедельник, 24 июня, наша теннисистка поднимется на 17-е место в рейтинге. Хотя вполне могла забраться и на 15-ю строчку, став второй ракеткой России. Для этого в финале надо было обыграть пятую ракетку мира Джессику Пегулу. Задача непростая, но Анна была очень близка к тому, чтобы ее решить. Героически выиграла первый сет, а в решающей партии имела пять матчболов (правда, все на подаче американки). Пегуле повезло в нескольких эпизодах, а на заключительном тай-брейке она уже не оставила никаких шансов сопернице.

7:0 в пользу Анны

По пути в финал в Берлине Анна обыграла Нао Хибино, Маркету Вондроушову (действующая чемпионка Уимблдона из-за травмы снялась при счете 5:5 в первом сете), Арину Соболенко (снялась, проигрывая 1:5 в первой партии, почувствовав дискомфорт в плече) и Викторию Азаренко. Отметим, что из-за дождей Калинской пришлось играть четвертьфинал и полуфинал в один день. Поэтому если бы матч со второй ракеткой мира был затяжным, то шансов против свежей Азаренко было бы минимум.

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В похожей ситуации оказалась и соперница Калинской по финалу. В Берлине Джессика Пегула была сильнее Донны Векич, Катерины Синяковой, а вот полуфинал и финал американке пришлось играть в воскресенье, 23 июня. Дело в том, что матч с первой «сеяной» Кори Гауфф не удалось закончить в субботу: из-за дождя его пришлось остановить на тай-брейке второго сета (первый выиграла Пегула). Правда, доигрывать матч долго не пришлось. Джессика провела всего девять розыгрышей против своей соотечественницы (7:2) и отправилась готовиться к матчу с Калинской.

Теннисистки встречались между собой всего раз — два года назад в Вашингтоне. Тогда сильнее была Пегула, которая и в этот раз считалась фаворитом у букмекеров. В дебюте первого сета Джессика подтвердила этот статус, сделав быстрый брейк. А при счете 0:3 Калинская позвала на корт врача, пожаловавшись на боли в спине. Медицинский тайм-аут явно пошел ей на пользу. Анна сделала обратный брейк и довела дело до тай-брейка, который россиянка выиграла... со счетом 7:0.

Анна показывала очень классный теннис. Совершала много мощных виннерсов, красивых дропшотов, подавала первым мячом с высоким процентом. Однако Пегула показала свои бойцовские качества и вновь сделала быстрый брейк. Впрочем, в шестом гейме Калинская отыгралась на затяжном «ровно», хотя Джессика начала очень уверенно (30:0). Видимо, этот гейм отнял очень много сил у россиянки. Уже в следующем она вновь проиграла свою подачу. Это был решающий момент сета.

Эмоции Джессики Пегулы после победы в финале над Калинской.
Фото Global Look Press

Лучшее возвращение

Так соперницы зашли на решающую партию, которая продолжалась более часа — очень долго для травяного покрытия. Хотя поначалу Анна легко брала свои подачи: дважды подряд под ноль. Геймы же на подаче Пегулы, наоборот, оказались затяжными. Сначала Анна отыгралась с 0:40, но до брейк-пойнтов так и не добралась. А вот в четвертом гейме сделала брейк за счет очень классного приема. Дважды вынесла соперницу с корта с приема.

Следом Пегула заработала брейк-пойнт, но Калинская все-таки смогла закрепить преимущество (4:1). До победы оставалось совсем немного, но сорванный смеш в шестом гейме так расстроил россиянку, что спустя какие-то 10 минут счет вновь стал равным (4:4). Казалось, что теперь психологическое преимущество на стороне американки, но, с большим трудом взяв девятым гейм, Анна неожиданно заработала два матчбола на подаче Пегулы. Джессика отыграла их за счет классной подачи. На «ровно» Калинская имела еще два матчбола, но на этот раз на стороне соперницы была удача. Пегула выиграла все затяжные розыгрыши в этом гейме (один из 14 ударов) и все-таки сравняла счет.

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В 12-м гейме Калинская заработала и пятый матчбол. Достав «мертвый» мяч и повесив «свечу», которая стала не берущейся для соперницы. Увы, но и на этот раз Пегула отыгралась и перевела матч на тай-брейк.

Там американка сделала двойную ошибку (1:2), но после этого уже играла идеально. Выиграла шесть следующих розыгрышей из семи и не смогла сдержать слез после такой напряженной победы. Пегула впервые сыграла в финале на траве и сразу же выиграла титул (пятый в карьере).

Анна Калинская и Джессика Пегула.
Фото Global Look Press

«Большое спасибо всем зрителям за то, что пришли и создали особенную атмосферу, — сказала Анна в интервью на корте. — Это была невероятная неделя. Я скучала по игре на траве. Выход в финал очень многое для меня значит. Это поражение расстраивает, но Джессика, поздравляю тебя, ты такой боец! Приятно видеть тебя снова в туре (Пегула пропустила около двух месяцев из-за травмы. — Прим. «СЭ»). Наверное, лучшего возвращения и желать нельзя. Если мы будем каждый раз так играть друг против друга, я буду рада за нас обеих. Хочу сказать спасибо своему тренеру. Это был очень трудный год. Но мы становимся сильнее и буквально лучше с каждым днем. Спасибо моей семье, которая всегда меня поддерживает, неважно, какое сейчас время дня и ночи».

Калинская проигрывает второй финал в карьере (второй в этом сезоне). Причем по схожему сценарию. На «тысячнике» в Дубае Анна также вела 3:1 с брейком в решающем сете финала с Жасмин Паолини, а при 5:4 не смогла подать на матч. Это надломило россиянку. Итальянка взяла два оставшихся гейма и оформила титул.

Впрочем, и расстраиваться сильно не стоит. Вряд ли кто-то ожидал увидеть Анну в финале в столице Германии. Ранее на траве она никогда не показывала высоких результатов.

Теннис
Анна Калинская
Джессика Пегула
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